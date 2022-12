Yli 200:aa miljoonaa ihmistä on varoitettu talvisäästä.

Yhdysvalloissa maan itä- ja keskiosia riepotellut ja joulunalusajan sekoittanut raju talvimyräkkä on aiheuttanut kuolonuhreja. Vaihtelevien mediatietojen mukaan keskiviikosta lähtien on raportoitu yli kymmenen ihmisen kuolemista, jotka näyttävät liittyvän kylmyyteen ja huonoon ajokeliin.

Poikkeuksellisen voimakas, kylmä ja laaja talvimyrsky on aiheuttanut kaaosta liikenteessä, kun yhdysvaltalaiset ovat käyneet matkustamaan joulunviettoon. Isojen ketjukolarien myötä monia valtateitä suljettiin niin Yhdysvalloissa kuin Kanadassakin.

Yli miljoona ihmistä Yhdysvalloissa on New York Timesin mukaan ollut ainakin perjantaina ilman sähköjä, ja lämpötila on laskenut ennätyksellisen alas useilla alueilla. Myrsky on riehunut myös Kanadassa, jossa on ollut myös laajoja sähkökatkoja.

Kaikkiaan yli 200:aa miljoonaa ihmistä on varoitettu talvisäästä. Meteorologien mukaan talvimyrsky saattaa tuoda Yhdysvaltoihin kylmimmän joulun vuosikymmeniin.

Lentoliikennettä seuraavan FlightAware-sivuston mukaan Yhdysvalloissa on peruttu jouluaaton aikana jo liki 2 000 lentoa. Eilen peruttiin lähes 6 000 lentoa. New York Times kertoi, että kyseessä oli suurin määrä peruutuksia yhden päivän aikana koko vuoden ajalta.

Washington Postin mukaan Kanadan vilkkaimmalla lentokentällä Torontossa yli kolmannes lennoista peruttiin perjantaina.