Tuhansia lentoja on jouduttu perumaan ja siirtämään säätilan vuoksi.

Yhdysvalloissa voimakas talvimyrsky on jättänyt yli miljoona kuluttajaa ilman sähköä pakkasen paukkuessa Yhdysvaltain itäosissa ja lumimyrskyn piiskatessa suurten järvien aluetta, kertoo Washington Post.

Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun (NWS) mukaan monin paikoin lämpömittarien elohopea on valahtanut reippaasti nollan alapuolelle.

Esimerkiksi Minnesotassa on mitattu miinus 38 celsiusasteen lukemia, ja jopa etelässä Dallasissa Texasissa lämpömittari on näyttänyt miinus 13 astetta. Lisäksi subtrooppisessa Floridan pohjoisosassa on satanut lunta.

Kylmää on myös naapurimaa Kanadan puolella. Maan länsiosassa lämpötila on laskenut pahimmillaan 53 pakkasasteeseen.

Lentoliikennettä seuraavan FlightAware-sivuston mukaan Yhdysvalloissa on tänään peruttu noin 6 800 lentoa. Lisäksi aikataulusta on ollut myöhässä yli 15 400 lentoa.