Uusi paljastus: Kun Ukrainassa soditaan, Kremlin eliitti viettää pröystäilevää elämää

Korruptionvastaisen säätiön tuorein selvitys perustuu vuodettuihin sähköposteihin, joista paljastuu virkamieseliitin pöyhkeä elämäntapa.

Samaan aikaan kun Venäjän ohjukset ja panssarit tuhoavat Ukrainaa, Venäjän apulaispuolustusministerin vaimo shoppailee vapaasti Euroopassa ja nauttii miehensä keräämästä luksuksesta.

Tämä käy ilmi Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin FBK-säätiön jättiselvityksestä, joka on julkaistu säätiön sivuilla uudella videolla.

Sen voi katsoa englanninkielisin tekstein tästä linkistä.

Selvitys pureutuu myös Venäjän virkamieseliitin juhlien täyteiseen elämään ehkä intiimimmin kuin koskaan aiemmin.

Selvitys perustuu Navalvyin tukijoiden haltuunsa saamaan noin 8 000 sähköpostiin, jotka on vuodettu tutkijoille. Niiden kerrotaan olevan peräisin Svetlana Ivanovalta, joka on vuodesta 2016 Venäjän apulaispuolustusministerinä toimineen Timur Ivanovin vaimo.

Venäjällä vangitun oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin säätiö esittelee tuoreimmassa paljastuksessaan maan apulaispuolustusministerin Timor Ivanovin ja hänen vaimonsa Svetlanan elämää. Tämän artikkelin kuvat ovat säätiön sivuilla julkaistulta uutisvideolta.

Sähköposteja ja julkisia tietoja yhdistämällä Navalnyin säätiö on onnistunut rakentamaan poikkeuksellisen tarkan kuvan pariskunnan ylellisestä elämästä, jota on vietetty myös Länsi-Euroopassa.

Selvityksen mukaan varat ovat todennäköisesti peräisin Venäjän armeijan rakennusprojekteista, jotka kuuluvat Ivanovin vastuulle.

Selvityksen ehkä kuohuttavin paljastus nykyhetken valossa on se, että Svetlana Ivanova voi matkustaa yhä tuhlailemaan Eurooppaan.

Sodan alun jälkeen maaliskuussa hän lensi Pariisiin, jossa hänen tyttärensä asuu, sekä matkusti Lontooseen, jossa hänen poikansa opiskelee. Matkalla Ivanova törsäsi selvityksen mukaan noin 80 000 euroa koruihin ja luksustuotteisiin.

Matka on rinnastettu dramaattisesti siihen, että samaan aikaan kun rouva Ivanov asioi jalokiviliikkeessä Pariisissa, Ukrainan Mariupolissa kaivettiin ruumiita Venäjän pommittaman teatterin raunioista.

Viime kesänä Ivanovit jättivät erohakemuksen, mutta Navalnyin säätiö ei ole löytänyt merkkejä siitä, että pariskunta tosiasiassa eläisi erossa.

Seurauksena oli se, että kun Timur Ivanov lokakuussa lisättiin EU:n pakotelistalle, Svetlana Ivanovaa tämä ei koskenut, ja hänen epäillään vielä joulukuussakin shoppailleen Euroopassa.

Navalnyin säätiö esittääkin vetoomuksen langettaa pakotteet myös hänelle.

Rolls Royceja ja taloja

Ivanovien vuonna 2010 solmittu avioliitto näyttää selvityksen perusteella merkinneen parille huomattavaa näkyvyyden nousua Venäjän eliitin keskuudessa.

Venäjän apulaispuolustusministeri Timor Ivanov (keskellä) esitteli vuonna 2018 presidentti Vladimir Putinille ja Venäjän ortodoksikirkon johtajalle patriarkka Kirillille pienoismallia katedraalista, joka oli määrä omistaa maan asevoimille.

Syynä pidetään Svetlana Ivanovan asemaa seurapiireissä ja hänen mainettaan hulppeiden juhlien järjestäjänä. Timor Ivanov vaikutti avioliiton alkuaikoina vielä puolustushallinnon alemmilla tasoilla mutta eli silti ylellisesti.

Parin elämä tarjoaa laajemminkin kurkistusaukon Venäjän korkeiden virkamiesten tyyliin. Rahankulutus ei yllä lähellekään Venäjän superrikkaiden oligarkkien tasoa, mutta on valtion palveluksessa olevalle virkamiehelle merkittävä.

Meduza-verkkolehden mukaan perhe on vuokrannut luksushuviloita Ranskan Rivieralta vuosien 2013–2018 aikana noin 850 000 eurolla. Huvijahtien vuokriin on kulunut 250 000 euroa.

Navalnyin säätiö kaivoi asiakirjojen avulla tietoja muun muassa luksusjahdeista, joita Ivanovit vuokrasivat Välimerellä.

Pariskunta hankki myös 120 000 eurolla Rolls-Roycen, jota tuunattiin 75 000 eurolla. Se odottaa heitä Euroopan-lomilla. Moskovassa heillä on toinen Rolls-Royce sekä Mercedes.

Virallisesti Timur Ivanov ilmoitti eron yhteydessä elatustukea varten kuukausituloikseen 112 000 ruplaa, joka on tämän hetken kurssilla vain noin 1 500 euroa.

Navalnyin säätiön mukaan rouva Ivanova vaikuttaa eläneen kuin ruhtinatar viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pelkästään vuonna 2020 hänen lasketaan tuhlailleen liki puolitoista miljoonaa euroa. Hänen mieltymyksiinsä kuuluvat varsinkin korut, vaatteet ja sisustaminen.

Pariskunta on omistanut ainakin kaksi asuntoa Moskovan eliittialueilla. Tverissä heillä on kartano, jota on sisustettu muun muassa arvotauluin.

Useita omistuksia on virallisesti laitettu Ivanovin autonkuljettajan nimiin. Erilaisiin ostoksiin on käytetty myös bulvaaneja.

Ivanoveille väitetysti kuuluva talo Moskovassa.

Timur Ivanov, 47, vastaa tällä hetkellä myös rakennusprojekteista Mariupolissa, jonka Venäjä pommitti tuhkaksi ennen valtausta. Rakennusprojektit tarjoavat Navalnyin säätiön mukaan lisää tilaisuuksia vetää välistä venäläisten veronmaksajien rahoja.

Koska Venäjän puolustusministeriön alaiset joukot ovat olleet suurissa vaikeuksissa Ukrainassa, voidaan myös ajatella, että osasyy siihen on korruptio, joka on syönyt armeijan resursseja.

Juhlaelämää

Julkisivun takana Ivanovien elämä vaikuttaa olevan kaikkea muuta kuin työtä kansalaisten hyväksi.

Erityisiä tapauksia ovat olleet vuosittain Svetlana Ivanovan, 49, syntymäpäivät, joita on juhlittu esimerkiksi vuonna 2018 Istanbulissa noin 180 000 euron budjetilla kolme päivää.

Ivanovan jäljiltä on löytynyt lukuisia kuvia matkoista ja juhlista, joihin ovat osallistuneet myös huomattavasti tunnetummat venäläiset vaikuttajat.

Erityisen mielenkiintoinen on viime vuoden alkupuolella tehty matka Altaihin.

Dmitri Peskov on Venäjän johtajan Vladimir Putinin pitkäaikainen lehdistöedustaja. Hän on myös Ivanovien perheystävä.

Somekuvia ja Svetlana Ivanovan kuvia yhdistelemällä Navalnyin säätiö selvitti, että Ivanovien seurassa olivat Vladimir Putinin lehdistöedustaja Dmitri Peskov ja hänen vaimonsa, entinen taitoluistelutähti Tatjana Navka.

Riemukkaissa juhlissa kuvattiin video, jossa karhupukuinen hahmo tanssii Navkan kanssa ulkosalla.

Toisissa kuvissa karhupuvun sisältä paljastuu kukapa muukaan kuin itse Peskov. Yhdessä kuvassa hän nauttii snapsia Timur Ivanovin kanssa.

Peskovin karhutanssi näkyy alla olevassa Navalnyin säätiön tutkijan Maria Pevtshihin twiitissä.

Erilainen kujeilu vaikuttaa olevan Ivanoveille tyypillistä kuvien perusteella. Yhdessä juhlassa Svetlana Ivanova piti suklaista pistoolia miehensä ohimolla.

Ivanovien ja Peskovin pariskunnan lomakuvia Altailta.

Kun Dmitri Peskov eräässä juhlassa piti puhetta, Timor Ivanov riensi peittämään hänen kädessään olevaa kelloa vetämällä hihaa alaspäin. Kyseessä on arvioitu olleen sisäpiirivitsi, sillä Peskov on tunnettu erittäin kalliista arvokelloistaan, jotka ovat aiemmin aiheuttaneet kohuja.

Ivanovien juhlissa ei myöskään esiintyjien kohdalla ole kitsasteltu. Vuonna 2011 heille esiintyi takavuosien suosikkiyhtyeen Modern Talkingin toinen laulaja Thomas Anders. Tämän palkkio oli 70 000 euroa.

Lukuisia paljastuksia eliitin ökyelämästä

Navalnyin tiimi on kohauttanut Venäjän eliittiä koskevilla paljastuksillaan aiemminkin. Viimeksi lokakuussa julkaistiin video, jolla käsiteltiin sosiaalipolitiikasta ja terveydenhuollosta vastaavan varapääministerin Tatjana Golikovan, 56, perheen rikkauksia.

FBK:n mukaan Golikova perheineen omistaa Euroopassa viisi hulppeaa huvilaa, viiden tähden hotellin sekä golfkentän. Venäjällä perheellä on vielä toinen hotelli Moskovassa, kaupungin tuntumassa sijaitseva huvila sekä kolme muuta golfkenttää.

Matkustamiseen perheen kerrottiin käyttävän yksityiskonetta. Muun muassa Venäjän lääketeollisuuden avulla rikastuneen perheen omaisuus asettui kyseenalaiseen valoon siksi, että Golikova on entinen terveysministeri. Nykyisessä tehtävässään hän toimi presidentti Putinin ”koronanyrkkinä” vastaten koko Venäjän koronaviruspolitiikasta.

FBK on avannut paljastusvideoillaan myös Putinin sekä turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajan Dmitri Medvedevin omistuksia. Tammikuussa julkaistulla videolla Navalnyi kutsui Putinin varallisuuden kertymistä ”Venäjän suurimmaksi ryöstöksi”.

Navalnyin mukaan kansalta on pumpattu ainakin 100 miljardia ruplaa (1,12 miljardia euroa) pelkästään Putinin huippusalaisen yksityispalatsin rakentamiseen Mustanmeren rannalle. Hänen mukaansa palatsin rakennuttaminen on kuitenkin vain pieni osa kokonaisuudesta ja koko totuus huomattavasti karumpi.

Keväällä 2017 FBK:n raportti paljasti Medvedevin haalineen haltuunsa kyseenalaisin keinoin kartanoita, luksusjahteja, italialaisen viinitilan sekä useita Venäjällä sijaitsevia kiinteistöjä. Raportti oli säätiön tekemistä ensimmäinen, joka sai venäläiset jalkautumaan kaduille osoittamaan mieltään korruptiota vastaan.