Kiina on ilmoittanut vain pienestä määrästä koronakuolemia sen jälkeen, kun hallitus luopui nollatoleranssista ja purki rajoituksia. Todellisuus näyttää kuitenkin aivan toisenlaiselta.

Kiinalla on kiire rokottaa ikääntyvää väestöä ja riskiryhmiä koronaa vastaan, sillä tauti on ryöpsähtänyt liikkeelle rajoitusten purkamisen jälkeen. Kuva rokotuskeskuksesta Shanghaista 21. joulukuuta.

Uutiskanava CNN:n Kiinan-kirjeenvaihtajan Selina Wangin tuore raportti Pekingistä on säikäyttävää katseltavaa.

Wang kävi 19. joulukuuta pekingiläisessä krematoriossa, jonka edusta oli täynnä ruumisautoja. Krematorio ei kuitenkaan pystynyt enää ottamaan vastaan tuhkattavia vainajia. Monet jonottajat kertoivat Wangille, että heidän läheisensä olivat kuolleet koronaan tai kuumeeseen, jonka alkuperää ei ollut ehditty selvittää.

CNN:n mukaan tilanne hautaustoimistoissa ja krematorioissa on samanlainen myös muissa Kiinan suurkaupungeissa, muun muassa Jinanissa ja Wuhanissa.

Kiinan terveysviranomaiset ovat rakentaneet Wuhaniin kaksitoista väliaikaista sairaalaa koronapotilaille. Kuvan sairaalassa hoidetaan lievistä taudin oireista kärsiviä.

Uutisraporteissa ja sosiaalisessa mediassa liikkuvia tietoja koronakuolemien rajusta kasvusta ei kuitenkaan voida vahvistaa – virallisia tietoja niistä ei ole.

Aliraportointi on kuitenkin ilmeistä. Kiinan kansallinen terveysviranomainen NHC on raportoinut vain 16 000:sta koronatartunnasta tiistaihin päättyneellä viikolla. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi tartuntoja olleen 150 000. Koronakuolemien virallinen määrä oli Kiinan ilmoituksen mukaan seitsemän, mutta WHO kertoi saaneensa tiedot 433 kuolemasta.

WHO ilmaisi keskiviikkona vakavan huolensa Kiinan koronatilanteesta. WHO aikoo tukea Kiinaa riskiryhmien rokotuksissa ympäri maata.

Talouslehti Forbesin mukaan ennustemallit povaavat uuden korona-aallon tautipiikkiä maaliskuuksi. Silloin sairaalaan joutuisi arviolta 70 000 potilasta päivässä, ja tehohoidon tarve voi jopa nousta kymmenkertaiseksi kapasiteettiin nähden. Tuoreen hongkongilaisen tutkimuksen mukaan koronatautiin voi kuolla arviolta miljoona kiinalaista ensi vuonna.

Kiinan hallituksen U-käännös koronapolitiikassa oli häkellyttävä. Hallitus kumosi 7. joulukuuta suuren osan koronarajoituksista, muun muassa karanteeni- ja eristysmääräykset. Linjanmuutos johtui laajoista koronatoimien vastaisista mielenosoituksista, jotka alkoivat Xinjiangin maakunnasta ja levisivät maan suurkaupunkeihin, muun muassa Pekingiin ja Shanghaihin.

Ruumisautoja pekingiläisen krematorion edustalla 17. joulukuuta.

Korona leviää Kiinassa räjähdysmäisesti useista syistä. Rokotuskattavuus etenkin iäkkäässä väestössä on matala, Kiinan terveysviranomaisten käyttämät kotimaiset koronarokotteet ovat suojateholtaan länsimaisia valmisteita heikompia etenkin viruksen valtamuotona esiintyvää omikronia vastaan ja kiinalainen terveydenhuoltojärjestelmä on rakenteeltaan puutteellinen.

Omikronin leviämiseen lähes neitseellisessä populaatiossa liittyy vakavia riskejä.

– Kiinassa kehittyy varmasti lisää omikronin muunnoksia lähipäivien, viikkojen ja kuukausien aikana, sanoi infektiotautien tutkija ja Dartmouthin yliopiston professori Danliel Lucey talousjulkaisu Bloombergille.

Luceyn mukaan maailman terveysviranomaisten täytyy ennakoida tilannetta, valmistautua tunnistamaan uudet variantit ja ryhtymään nopeisiin toimiin, jos ne ovat huolestuttavia.

– Ne saattavat olla entisiä tartuttavampia, tappavampia ja kykenevämpiä väistämään lääkkeitä ja rokotteita ja välttämään nykyisiä diagnostiikkamenetelmiä.

Kiinalaistaustainen epidemiologi Eric Feigl-Ding arvioi Twitterissä, että yli 60 prosenttia Kiinan 1,4 miljardista asukkaasta voi sairastua koronaan kolmen kuukauden kuluessa. Pahimpien ennusteiden mukaan tartuntojen määrä kaksinkertaistuu tunneissa.

Tartuntojen määrän nopea kasvu voi Feigl-Dingin mukaan johtaa kuumelääkkeiden ja antibioottien pulaan myös länsimaissa, sillä Kiina joutuu siirtämään lääketuotantoa kattamaan kotimaisia tarpeita, pois vientimarkkinoilta. Lääkkeiden hamstrauksesta on jo merkkejä Kiinassa.

– Se mikä tapahtuu Kiinassa ei jää Kiinaan – Wuhan oli meidän oppituntimme kolme vuotta sitten. Vuosien 2022–2023 tautiaallon maailmanlaajuiset vaikutukset eivät jää pieniksi, Feigl-Ding twiittasi.

Kiinan uuden pandemia-aallon vaikutukset maailmantalouteen voivat olla negatiivisia.

Maailmanpankki laski tiistaina ennustettaan Kiinan talouskehityksestä tänä ja ensi vuonna. Syynä oli ”ylä- ja alamäki pandemiassa” ja joukko muita tekijöitä, muun muassa epävarmuus kiinteistösektorin tulevaisuudesta.

Kiina on maailman suurin kulutushyödykkeiden valmistaja ja viejä. Koronan leviäminen väestöön voi haitata tuotantoa ja logistiikkaketjuja, minkä uskotaan vaikuttavan markkinoihin myös lännessä.