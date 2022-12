Yhdysvallat lupaa toimittaa Ukrainalle Partiot-ilmapuolustusjärjestelmiä taistelussa Venäjän ohjusiskuja vastaan. Se on huippumoderni puolustusase, joka on Venäjällä tuomittu sotaa eskaloivaksi.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi vierailee tänään Washingtonissa, jossa presidentti Joe Biden julkistaa 1,8 miljardin euron arvoisen tukipaketin Ukrainalle. Valkoinen talo on vahvistanut, että paketin tärkein osa on Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmä.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri kiittelee Yhdysvaltojen päätöstä ja toteaa, että Patriotin avulla ukrainalaiset saavat uuden ja tärkeän suorituskyvyn käyttöönsä.

– Patriotilla on kyky myös ballististen ohjusten torjuntaan. Eli se on sikäli teknologiahyppäys aseavussa, kenraalimajuri evp. sanoo ISTV:n Ukraina-studiossa.

Pekka Toveri haluaa korostaa modernin ilmapuolustusaseen sotilaspoliittista ”turvallisuutta” amerikkalaisten kannalta.

– Patriot on puolustuksellinen järjestelmä. Sillä ei pysty Venäjää uhkaamaan suoranaisesti. Se on sikäli ”turvallista” antaa.

Tällä kommentilla Toveri viittaa muun muassa Venäjän entisen presidentin Dmitri Medvedevin syksyiseen uhkailuun sodan eskaloitumisesta, jos Ukraina saa käyttöönsä Patrioteja.

Patriot-ohjusjärjestelmän liikuteltava lavetti kuvattuna Turkissa 2013.

Valkoisen talon tiedotteen mukaan Patriot on ”kriittinen etu”, kun ukrainalaiset puolustautuvat infrastruktuuriinsa kohdistuvia Venäjän ”barbaarisia” iskuja vastaan.

Kriittinen etu Patriot on nimenomaan ballististen ohjusten torjunnassa.

– Ei Ukraina niillä mitään lennokkeja rupea alas ampumaan, eikä välttämättä edes risteilyohjuksia. Heillä on halvempia järjestelmiä tekemään sitä, Toveri sanoo.

– Ne ilmatorjuntajärjestelmät, joita Ukraina on tähän asti saanut, kuten Nasams (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System), sopivat lähinnä risteilyohjusten, hävittäjäkoneiden, helikopterien ja lennokkien torjuntaan.

Venäjän lyhyen kantaman ballistinen Iskander-ohjus.

Ukrainan puolustusministeriö on arvioinut Venäjän tulittaneen sodan aikana lähes 5 000 risteilyohjusta ja ballistista ohjusta kohti Ukrainaa. Venäjän ballistiset tykistöohjukset, kuten Iskander ja Kalibr, ovat äärimmäisen vaikeasti torjuttavia maaleja.

Vielä ei ole tiedossa, kuinka monta ohjusjärjestelmää Yhdysvaltojen ensimmäiseen Patriot-lahjoitukseen kuuluu.

Toverin mukaan muutamalla Patriot-ohjuspatterilla Ukraina voi valita yhden tai kaksi kohdetta, joille se voi tarjota paremman suojan.

– Ei ole mitään kuvaa kuinka monta Ukraina niitä saa, mutta 1,8 miljardilla ei kauhean monta patteria tule, Toveri sanoi.

– Ei se sinänsä mikään käänteentekevä ase ole. Venäjällä on edelleen kyky iskeä muualle Ukrainaan.

Suomen Puolustusvoimien ja Ilmavoimien ex-komentaja Jarmo Lindberg arvioi marraskuussa IS:n haastattelussa, että tarvittaisiin useita Patriot-ohjuspattereita puolustamaan Kiovan aluetta ballistisilta ohjuksilta.

Patriot-ohjus laukaistiin Romanian taivaalle kesäkuussa 2019 Saber Guardian -sotaharjoituksessa.

Oleellisen tärkeä tekijä Yhdysvaltojen Patriot-toimituksen vihreälle valolle on enteilty ohjuskauppa Iranin ja Venäjän välillä. Näiden maiden lisääntyvä aseyhteistyö on Pentagonille punainen vaate.

Venäjän tiedetään haluavan ostaa Iranilta nimenomaan ballistisia lyhyen kantaman tykistöohjuksia, koska sen omat laarit alkavat olla tyhjiä.

– Niitä on hyvin vähän jäljellä. Suurin piirtein yksi täyttö. Niitä ei ole viikkoihin ammutuista ainoatakaan kappaletta. Tämä tukee näkemystä, että heillä on pulaa.

Toveri arvioi, että Venäjä on tehnyt suuren, noin 80 ohjuksen hyökkäyksen kahden viikon välein.

– Venäjällä on haasteena se, että paras materiaali rupeaa loppumaan. Ukrainalaisten arvion mukaan heillä olisi kykyä enää ehkä neljään–viiteen tällaiseen suoritukseen.

Kalibr-ohjuksella tuhottu rakennus Mykolajivin kaupungissa kuvattuna elokuussa 2022.

Ex-tiedustelukenraalin mukaan Venäjä pystyy rakentamaan uusia ohjuksia komponenttipulasta huolimatta, sillä lännen sanktiot vuotavat. Selvästi hitaampaa uusi ohjustuotanto kuitenkin on.

– Ennen hyökkäystä heidän vuosituotantonsa oli arvioitu luokkaan 225 kehittyneempää Kalibr- ja Iskander-ohjusta.

– Venäjällä on mittavat määrät vanhaa kalustoa. S300-ilmatorjuntaohjuksia on 6 000–7 000 jäljellä. He ovat käyttäneet niitä maamaalien tulittamiseen. Ne ovat epätarkkoja ja niiden kantama on rajoitettu.

– Mutta kyllä niillä terroripommitusta rintamalinjojen suunnassa oleviin asutuskeskuksiin voidaan harrastaa, Toveri toteaa.

Yhdysvaltalaisen asejätti Raytheonin valmistama MIM-104 Patriot on Yhdysvaltain maavoimien pääasiallinen ilmatorjuntaohjusjärjestelmä. Se otettiin käyttöön vuonna 1982 ja osoitti tehokkuutensa jo Persianlahden sodassa 1991.

Järjestelmään kuuluu liikuteltavan ohjuslavetin lisäksi tutka- ja valvonta-asema. llmatorjuntaohjukset yltävät pisimmillään 160 kilometrin päähän, ja ne kykenevät tuhoamaan ballistisia ohjuksia 24 kilometrin korkeudessa.

Taistelussa patteria pystyy operoimaan kolme ihmistä, mutta koko järjestelmän käyttöön valmisteluun tarvitaan jopa 90 henkilöä.

Valkoisen talon tiedotteen mukaan ukrainalaiset koulutetaan kolmannessa maassa (Euroopassa) operoimaan Patriot-ohjuspatteria.

Järjestelmää on myyty useisiin Nato-maihin, mutta myös Ruotsiin ja Sveitsiin.