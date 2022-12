Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti keskiviikkoaamuna olevansa matkalla Washingtoniin tapaamaan Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti keskiviikkoaamuna Twitterissä olevansa matkalla Yhdysvaltoihin tapaamaan sikäläistä kollegaansa Joe Bidenia. Valkoinen talo vahvisti samaan aikaan tiedon tapaamisesta.

Puolalaisen TVN-televisiokanavan mukaan Zelenskyi saapui varhain keskiviikkoaamuna junalla Puolan Przemyslin kaupunkiin, joka sijaitsee lähellä Ukrainan rajaa, kertoo CNN.

Przemyslistä Zelenskyin kerrotaan siirtyneen autosaattueessa Rzeszowin lentokentälle, mistä hän aloitti matkansa kohti Washingtonia. Zelenskyin seurassa nähtiin CNN:n mukaan Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettiläs Bridget Ann Brink.

Lentoliikennettä reaaliajassa seuraavassa Flightradar24-palvelussa näkyi vielä keskiviikkoaamuna Kaakkois-Puolasta Washingtoniin suunnannut lento Yhdysvaltain ilmavoimien lentokoneella. Sittemmin lennon tiedot ovat poistuneet palvelusta.

Rzeszowista on sodan aikana tullut tärkeä länsimaiden asetoimitusten kauttakulkupaikka. Kaupungin lentokentälle laskeutuu jatkuvasti sotilaskoneita, jotka toimittavat tarvikkeita Ukrainalle.

Yhdysvaltain uskotaan lähettäneen Zelenskyia noutamaan asevoimiensa ”lentävän toimiston”, Boeingin 737-700-koneesta muokatun C-40B-suihkukoneen. Vastaavia koneita käytetään muun muassa Yhdysvaltain sotilasjohdon ulkomaanmatkoilla.

Koneessa on tehokkaat, suojatut viestintäjärjestelmät, joiden avulla Zelenskyi voi olla jatkuvasti yhteydessä sotatilassa olevaan kotimaahansa.

Zelenskyia kuljettaneen koneen on määrä laskeutua aamupäivällä Yhdysvaltain aikaa Andrewsin lentotukikohtaan Washingtonin liepeillä. Tukikohtaa käytetään myös Yhdysvaltain presidentin virkalentokoneen matkoihin.

Tällaisella lentokoneella Zelenskyn uskotaan matkaavan Yhdysvaltoihin.

Zelenskyin matkan myötä Helsinki-Vantaan lentokentällä herätti keskiviikkoaamuna huomiota toinen Yhdysvaltain valtion lentokone.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija kertoi, että yhdeksän aikoihin aamulla lentokentän liikelentoterminaalista oli lähtenyt Yhdysvaltain ilmavoimien lentokone, jonka nousua kaikki muut kentän lennot jäivät odottamaan.

Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan IS:lle, että kyseessä on Yhdysvaltain valtion kone ja kuljetuksessa on ollut Yhdysvaltain kongressin edustajia vierailulla Suomessa. Koneen määränpää on niin ikään Andrewsin lentotukikohdassa Yhdysvaltain Marylandissa.

Zelenskyin Yhdysvaltain-vierailun yksityiskohdista on toistaiseksi vain vähän tietoa. Zelenskyi itse kertoi menevänsä keskustelemaan yhteistyöstä Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä ja Ukrainan puolustuskapasiteetin vahvistamisesta. Biden aikoo ilmoittaa vierailun yhteydessä uudesta, muun muassa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia sisältävästä, asetukipaketista Ukrainalle.

Bidenin tapaamisen lisäksi Zelenskyillä on kertomansa mukaan ”useita kahdenvälisiä tapaamisia”. Zelenskyi ja Biden pitävät tapaamisensa jälkeen yhteisen tiedotustilaisuuden.

Zelenskyi puhuu myös kongressille. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi pyysi kongressin jäseniä kirjeitse olemaan fyysisesti läsnä keskiviikkoiltana, mutta hän ei tuolloin perustellut toivettaan. Kirjeessä lukee, että illan istunnossa on ”erityisessä keskiössä demokratia”.

Zelenskyi vierailee Yhdysvalloissa vain muutaman tunnin ajan ennen kuin palaa Ukrainaan. Hän lähti matkalleen suoraan sodan eturintamalta. Tiistaina hän vieraili Bahmutissa, joka on viime aikoina ollut sodan taistelujen polttopiste.

Kyse on Zelenskyin ensimmäisestä vierailusta ulkomailla sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa. Aiemmin hän on puhunut useiden maiden parlamenteille etäyhteyksien välityksellä.