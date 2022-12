Pekka Toveri: Venäjällä kyky jatkaa sotaa vuosia – vaarallinen skenaario näyttää todennäköiseltä

Venäjä pitää kahlita, jotta siitä ei muodostu jatkuvaa sodan uhkaa Euroopalle, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri vaatii.

Ukraina tarvitsee nyt kipeästi nykyaikaista ja länsimaista kalustoa sekä ilmavoimien että maavoimien käyttöön. Sillä olisi suuri merkitys sodan kulkuun, arvioi Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri ISTV:n Ukraina-studiossa.

– En voi mitenkään ymmärtää, miksi Yhdysvallat ja Eurooppa laittavat rajoitteita Ukrainalle annettavaan aseapuun. Venäjä rikkoo kaikkia sodan kansainvälisiä sopimuksia ja oikeussääntöjä, harrastaa siviiliväestön tuhoamista ja tappamista vapaasti.

– Sitten ei anneta puolustajalle mahdollisuutta kiistää Venäjältä siviiliväestön ja siviili-infrastruktuurin tuhoamista, Toveri hämmästelee.

Venäjä sen sijaan pystyy valmistamaan lisää ohjuksia komponenttien puutteesta huolimatta, koska pakotteet vuotavat. Bulvaanien avulla se on saanut länsimaista teknologiaa aseteollisuuden käyttöön koko kahdeksan vuotta kestäneen sodan ajan.

ISTV:n studiovieraana ollut Toveri ihmettelee Saksan kantaa, ettei Ukrainalle voida antaa taistelupanssarivaunuja, koska ne ovat hyökkäyksellisiä aseita.

– Venäjä on hyökännyt ja vallannut isoja alueita Ukrainasta. Niitä ei saada takaisin neuvottelemalla. Lapsenkin pitäisi se ymmärtää, miksei sitten liittokanslerin. Ainoa keino ottaa alueet haltuun on niin, että Ukraina hyökkää ja ottaa alueet takaisin haltuunsa, Toveri huomauttaa.

Myös Ranskan tuki on ollut maan resursseihin nähden lapsellista, kenraalimajuri arvioi. Toveri uskoo silti, että lännen tuki pysyy, vaikka sota Ukrainassa pitkittyy.

– On vahvoja tukijoita, kuten Yhdysvallat, Iso-Britannia ja monet muut maat tukevat merkittävällä tavalla. Kun katsoo gallupeja, mitä on tehty, EU:n väestössä näkyy vahva tuki Ukrainan tukemiselle.

Vladimir Putin puhui kansalle 30. syyskuuta Moskovan Punaisella torilla, kun Moskovassa juhlittiin neljän Ukrainan miehitetyn alueen liittämistä Venäjään.

Venäjän presidentti Vladimir Putin valmistelee kansaansa siihen, että sota tulee jatkumaan vielä pitkään ja uhrauksia joudutaan tekemään. Venäjä pyrkii siihen, että lännen vastarinta heikkenee, ja että se pakottaisi Ukrainan neuvottelupöytään.

Toveri näkee monta skenaariota sille, miten sota Ukrainassa tulee päättymään. Yksi vaihtoehto on, että Ukraina saavuttaa taistelukentillä voiton ja pakottaa venäläiset vetäytymään alueeltaan. Toinen vaihtoehto on, että Ukrainan sodasta tulee vuosikausia jatkuva uusi jäätynyt konflikti.

– Kolmas skenaario on, että molemmat osapuolet uupuvat niin pahasti, että kun taistelut ovat jatkuneet riittävän pitkään, tehdään jonkinlainen rauhansopimus.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että sota jatkuu epämääräisenä hamaan tulevaisuuteen, Toveri arvioi. Venäjän johto tai eliitti tuskin osaa hävitä.

– Selkeä häviö edellyttäisi johdon vaihtumista. Kevät ja alkukesä ovat keskeiset, koska silloin nähdään, pystyykö Venäjä kasvattamaan sodankäyntipotentiaaliaan, tuottamaan tykistöä ja kalustoa ja reserviä niin, että sota jatkuu.

Jos näyttää siltä, että sota jatkuu kohti seuraavaa talvea, se tulee kestämään tosi pitkään, kenraalimajuri sanoo. Jos Venäjä menettää Krimin niemimaan hallinnan, Putinin on vaikea jatkaa vallassa.

– Näyttää siltä, että Putinilla ei ole kakkosvaihtoehtoa. Putinille riittäisi se, että rauha tehtäisiin sillä, mitä on: on saatu valloitettua 10 prosenttia Ukrainan maata, se olisi hänelle suuri voitto. Hänen näkemyksensä mukaan siihen on mahdollisuus, jos länsi antaa periksi.

Ukraina ei kuitenkaan voi hyväksyä Venäjän tavoitteiden täyttymistä, sillä se tietää, että Venäjä vain voimaantuu, jos se saa jotain haltuunsa.

– Silloin asiaan palataan viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Nyt pitäisi saada opetettua Venäjä, venäläiset ja Venäjän johto siihen, että ei kannata hyökätä Ukrainaan, koska siellä häviää.

Koko Euroopan ja lännen tulisi nyt viimein ymmärtää, että Venäjä pitää kahlita, jotta siitä ei muodostu jatkuvaa sodan uhkaa Euroopalle, Toveri sanoo.

– Venäläiset ovat tietyissä asioissa maailman parhaita. He kestävät olosuhteita, joissa länsimaalaiset olisivat antaneet jo aikoja sitten periksi. Venäläisillä on käsittämätön tappionsietokyky. He pystyvät tapattamaan omia sotilaitaan ja reservejään loputtomiin. Lännessä olisi tullut kapina jo aikoja sitten.

Kenraalimajurin mukaan Euroopassa tulisi ymmärtää, että Venäjällä on kyky jatkaa sotaa vielä paljon pidempään.

– Meidän etu olisi lopettaa sota lyhyeen. Sota lopetetaan lyhyeen tiukentamalla sanktioita ja lisäämällä merkittävästi Ukrainan tukemista, jotta ukrainalaiset pystyvät päättämään sodan taistelukentällä. Jos ei näin tehdä, meillä on sota, joka voi jatkua vuosiakin.