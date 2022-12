Sofi Oksasen kolumni: Putinin sota naisia vastaan

Naisiin kohdistuva sorto ja väkivalta on Venäjällä maan tapa – ja nyt se on laajentunut myös Ukrainaan, kirjailija Sofi Oksanen kirjoittaa.

Viime keväänä Roman Bykovskyi flirttaili puhelimessa vaimonsa Olgan kanssa. Venäjän joukoissa sotiva mies oli Ukrainassa, ja Olga kasvatti heidän nelivuotiasta lastaan Krimillä, jonne he olivat muuttaneet Venäjän miehitettyä niemimaan. Puhelun perusteella pariskunta vaikutti rakastuneelta.

Olgan ja Romanin sanailu oli yksi monista ukrainalaisten vuonna 2022 sieppaamista puheluista. Kun nauhoite keskustelusta levisi maailmalle, monet länsimaissa järkyttyivät vaimon käytöksestä: Olga antoi puolisolleen luvan raiskata ukrainalaisnaisia, jos mies vain muisti käyttää kondomia. Olgaa nauratti koko rupattelun ajan.

27-vuotiasta Roman Bykovskyita ei ole syytetty raiskauksista. Pariskunnan juttelu kuitenkin kuvastaa ympäristöä, joka tekee sotarikokset mahdollisiksi, eikä heidän puhelinkeskustelunsa ole ainoa laatuaan.

Venäläissotilaiden vaimot ja tyttöystävät ovat tietoisia miestensä teoista Ukrainassa ja rohkaisevat heitä niihin. Näin kotirintama on osaltaan vastuussa sotarikoksista, sillä sen moraalinen tuki mahdollistaa ne. Mutta mikä selittää naisten suhtautumisen asiaan? Entä miksi Venäjä on aseellistanut seksuaalisen väkivallan?

Putin on estänyt naisten valtapyrkimykset Venäjällä.

Putinin armeijan taistelukyky on heikko. Raiskaus ei vaadi ammattisotilaan taistelutaitoa tai -varustusta. Taustatekijät sille, että sotilas kykenee tällaisiin tekoihin, ovat silti paljon monimutkaisempia, ja valtiollinen hyväksyntä helpottaa asiaa.

Joulukuussa Venäjän duuma ryhtyi sorvaamaan lakia, joka poistaa rikosvastuun, jos rikos on tehty Venäjän miehittämillä alueilla isänmaan intressien vuoksi.

Seksuaaliväkivalta on maailman vanhimpia aseita. Siitä huolimatta raiskauksia edesauttava rankaisemattomuuden kulttuuri ei ole osa jokaista armeijaa. Toisen maailmansodan jälkeen Saksan kamaralla operoi lukuisten maiden sotilaita, mutta Ison-Britannian upseeristo piti niin kovaa kuria, että raportit brittisotilaiden rikoksista jäivät olemattomiksi.

Puna-armeija sen sijaan raiskasi yli kaksi miljoonaa saksalaisnaista joutumatta siitä koskaan vastuuseen. Nyt maan edustajat käyttäytyvät Ukrainassa samalla tavalla kuin heidän edeltäjänsä alueilla, joissa Neuvostoliiton tai Venäjän armeija on operoinut.

Olgalla ja Romanilla ei ole omakohtaisia kokemuksia ajasta ennen presidentti Vladimir Putinia. He ovat kasvaneet aikuisiksi samaa tahtia Putinin asteittaisten viholliskuvien vahvistumisen myötä ja he ovat oppikirjaesimerkki järjestelmän luomasta homo putinicuksesta, joka toteuttaa omassa elämässään Moskovan ihanteita ja etiikkaa.

Jo vuosien ajan Putinin propaganda on kohdistanut ukrainalaisiin systemaattista vihapuhetta. Ilman sitä kansanmurhan tunnusmerkistöt täyttävien sotarikosten toteuttaminen Ukrainassa ei olisi mahdollista. Kun viholliset epäinhimillistetään, sotilailla ei ole moraalisia velvoitteita kohdella heitä ihmisinä. Homo putinicuksella sen sijaan on velvollisuus toteuttaa Kremlin lanseeraamaa pyhää tehtävää, jonka mukaan Ukraina on tervehdytettävä länsimaisesta degeneraatiosta.

Siksi Venäjän harjoittama seksuaaliväkivalta voidaan määritellä korjaavaksi raiskaukseksi. Termiä käytetään yleensä tapauksissa, joissa tekijä kuvittelee, että väkisinmakuu voisi kääntää seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan ihmisen heteroksi tai ”parantaa” hänet, mutta eikö se sovi myös Venäjän agendaan Ukrainassa? Paikalliset ovat Putinin hallinnon mukaan lännen sairastuttamia venäläisiä, ja Venäjän tehtävä on korjata tilanne.

Venäjän tapa käyttää seksuaaliväkivaltaa Ukrainassa täyttää genosiidisen raiskauksen tuntomerkit. Teot ovat usein julkisia: sotilaat ovat suorittaneet rikoksensa kadulla tai pakottaneet perheenjäsenet tai tutut seuraamaan rikosta.

Venäläisten Mykolaivin kaupungissa tuhoaman hallintorakennuksen edustalle tuotiin ruusu lokakuussa.

Näin toimimalla ei traumatisoida vain uhreja vaan rikotaan yhteisöjä ja perheitä sukupolvien ajaksi. Tekijöiden puheissa toistuvat kansanmurhan merkistöihin kuuluvat retoriset kaavat. Sotilaat voivat esimerkiksi sanoa raiskaavansa, kunnes uhri ei enää halua seksiä ukrainalaismiesten kanssa.

Rankaisemattomuuden traditio, valtion harjoittama moraalin tietoinen manipulointi ja kotirintaman rohkaisu eivät kuitenkaan vielä riitä selittämään koko ilmiötä. Venäjän rankasta simputuksesta tunnetut asevoimat harjoittavat seksuaaliväkivaltaa myös omissa riveissään, ja varuskunnissa kaupataan sotilaita seksityöhön.

Väkivalta synnyttää väkivaltaa, ja aikaisempien sotarikosten tuottaman tutkimusaineiston perusteella tiedetään, että konfliktialueilla raiskauksiin syyllistyvät ovat todennäköisimmin kotoisin alueilta, joilla väkivalta ylipäänsä on hyväksyttyä ja naisviha voimakasta. Siksi Venäjän heikko tasa-arvotilanne ja Ukrainan tapahtumat nivoutuvat yhteen.

Putinin valtakaudella naisten oikeuksien heikentäminen on ollut määrätietoista Kremlin ohjauksessa tapahtuvaa toimintaa, jonka toteuttamiseen on rekrytoitu koko yhteiskunta.

Vuonna 2012 Putinin hallinto ryhtyi edistämään perinteisiksi kutsumiaan arvoja ja sitoutti viranomaiset edistämään niitä. Samalla kirkon tukea nauttiva anti gender -liikehdintä otti tulta alleen, ja vuonna 2017 lähisuhdeväkivalta käytännössä laillistettiin lieventämällä sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Patriarkka Kirilin mukaan kotiväkivallan kriminalisointi on ulkomaalaisten keksintö. Naisjärjestö toisensa jälkeen määriteltiin ulkomaiseksi agentiksi. Kun uhreja auttavat toimijat leimataan epäisänmaallisiksi luopioiksi, kansalle kerrotaan samalla, millainen on kunnon patriootti: väkivallan kohteita pilkkaava kansalainen tai nyrkkejä käyttävä naisten ahdistelija.

” Tasa-arvon heikentäminen on Venäjällä kulkenut käsi kädessä valtion valloitussotien kanssa.

Venäjällä ei ole tuomittu sotilaiden siviiliväestöön kohdistamia väkivaltaisuuksia. Ne on hiljaisesti hyväksytty, ja niihin on jopa rohkaistu.

Tasa-arvon heikentäminen on Venäjällä kulkenut käsi kädessä valtion valloitussotien kanssa. Se on on kytköksissä sotaan jopa taloudellisesti, sillä samat toimijat, jotka ovat rahoittaneet lännen äärinationalisteja ja Itä-Ukrainan laittomia sotilaallisia ryhmiä, ovat maksaneet naisten oikeuksien murentamiseen tähtääviä mainoskampanjoita Venäjällä.

Kaikki tämä tietenkin helpottaa venäläissotilaiden moraalisia pidäkkeitä Ukrainassa. Asiaa tukee myös maan johdon näyttämä miehen malli.

Vuoden 2022 alussa Putinin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin lehdistötilaisuudessa Putin lainasi laulua, jossa kehotetaan nekrofiliaan ja raiskaukseen. Vähän myöhemmin maan armeija toteutti näitä tekoja Ukrainassa. Mutta miksi naisvihan sementointi osaksi Venäjää on niin tärkeää Kremlille?

Putinin päätehtävä ei ole sota Ukrainassa. Hänen tärkein velvollisuutensa on säilyttää valta siellä, missä se on ollut tähänkin asti: harmaantuneilla silovikkimiehillä.

Koko uransa ajan Putin on käyttänyt sukupuoltaan tietoisesti rakentaessaan Venäjän kansallista identiteettiä. Ei ole vahinko, ettei Putinin perhe kuulu hänen hypermaskuliiniseen julkiseen kuvastoonsa, sillä naisten ja lasten paikka on kotona. Tukahduttamalla maansa opposition Putin on estänyt nuorempien sukupolvien ja naisten valtapyrkimykset Venäjällä.

Putinin hallinnon vallankumouksia kohtaan tuntema kammo on hyvin tiedossa. Viime vuosien aikana tapahtuneita sukupuoleen liittyviä mullistuksia ei siitä huolimatta ole liitetty Kremlin kansannousufobioihin, vaikka syytä olisi.

Esimerkiksi me too -liikkeen vaikutuksen voi määritellä yhteiskunnan rakenteita ravistelleeksi kollektiiviseksi toiminnaksi, joka riisti valtikoita aikaisemmin valta-asemassaan horjumattomina pidetyiltä miehiltä. Siksi Venäjällä haluttiin varmistaa, että maan naiset eivät innostuisi asiasta epätoivotulla tavalla.

Venäjän sotamenestys rintamalla on ollut heikko, joten kohteeksi on otettu puolustuskyvytön siviiliväestö.

” Kun elokuvamoguli Harvey Weinsteinin seksuaalirikosten sarja alkoi paljastua vuonna 2017, Venäjällä suurelle yleisölle tarjottiin länsimaisen keskustelun vääristynyt peilikuva.

Kun elokuvamoguli Harvey Weinsteinin seksuaalirikosten sarja alkoi paljastua vuonna 2017, Venäjällä suurelle yleisölle tarjottiin länsimaisen keskustelun vääristynyt peilikuva. Naisnäyttelijät puolustelivat miestä ja syyttelivät uhreja. Miss Venäjä -kilpailun ensimmäinen perintöprinsessa Ksenia Aleksandrova totesi: ”Venäjällä tällainen ei olisi mahdollista, kiitos presidentti Vladimir Putinin”.

Vuoden 2014 tapahtumat Ukrainassa olivat myös tasa-arvon vallankumous. Monet maan nykyisistä naispoliitikoista ovat nousseet asemaansa kansalaisaktivismitaustan vuoksi perinteisen eliitin ulkopuolelta.

Neljännes Ukrainan asevoimista on naisia. Venäjän eurooppalaisissa naapurivaltioissa poliittinen valta on naisistunut nopeasti, mitä voi hyvin kutsua vallankumoukselliseksi. Kremlin näkökulmasta katsottuna tilanne on epäilemättä hermostuttava. Presidentin ja pääministerin virkoihin on tsaarikunnan naapurissa valittu nuoria naisia kiihtyvällä tahdilla, vaikka tasa-arvon lähtökohdat olivat 90-luvulla näillä alueilla samat kuin Venäjällä.

Koska mullistuksilla on tapana levitä maansa rajojen ulkopuolelle, Venäjällä naisviha on mobilisoitu keskusvallan tukemiseen ja varmistamaan se, että tasa-arvon tuulet eivät palaa Venäjälle. Naapurivaltion naiset kelpaisivat esikuviksi venäläisnaisille mutta eivät enää sen jälkeen, kun heidät on häpäisty – esimerkiksi raiskaamalla.