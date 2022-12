Jääsotilaat ovat suurempia kuin ihmiset, seistessään jäisellä alustalla.

Tshitassa, Kaakkois-Siperiassa kaupungin pääaukiolla seisoo jäisiä sotilaita, jotka pitävät käsissään rynnäkkökiväärejä. Aiemmin kaupungissa on valmistauduttu uuteen vuoteen ja jouluun perinteisemmällä kuvastolla.

– Tavallisesti on joulupukkia, pupuja tai oravia. Mutta se on ajan kuva, Ljudmila kertoi BBC:n toimittajalle.

Nainen sanoi olevansa huolissaan ystävistä, jotka oli kutsuttu Venäjän syksyllä järjestämässä liikekannallepanossa sotaan. Hän piti sotaa kuitenkin perusteltuna, sillä hän uskoi Venäjän puolustavan itseään ”natseilta” ja ”LGBT-propagandalta.” Samanlaiset ilmaisut esiintyvät usein venäläisessä propagandassa.

Kaikki kaupunkilaiset eivät kuitenkaan tue sotaa. Ivan Losev, 26, sai sakot kommenteistaan sosiaalisessa mediassa ja siitä, että kertoi unestaan, jossa Ukrainan armeija oli hyökännyt venäläissotilaita vastaan. Unessa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli juuri ennen kuin ukrainalaiset olivat ampumassa venäläiset sanonut, että Losev pitäisi säästää ja todennut, että ”kunnia Ukrainalle”. Losevin mukaan hän vastasi unessaan Zelenskyille, että ”kunnia sankareille”.

– Uskon, että tämä päättyy (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin Venäjän romahtamiseen, Losev sanoi.

Yhdysvaltojen rahoittama Radio Free Europe haastatteli jääveistoksen veistänyttä Vladimiria. Yleensä kaupungissa on järjestetty vuosittain jääveistämisen kilpailut.

– Joka vuosi teen uudenvuoden sadun, Vladimir sanoi.

Tänä vuonna ei Vladimirin mukaan järjestetty kilpailua.

– He kutsuivat meidät koolle ja kertoivat, mitä meidän pitää tehdä.

Toinen veistäjä Aleksandr sanoi yrittäneensä puhua paikallisviranomaisille, jotta nämä eivät tekisi militarisoisi juhlapyhiä.

– Mutta luuletko, että he kuuntelivat meitä? mies sanoi.

– He saivat määräyksen ylempää, joten he toteuttavat sitä. Me valmistelemme ihmisiä jälleen uuteen vuoteen sotaa.