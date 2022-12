Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka kertoi omalaatuisen ”vitsin” siitä, kuinka he Vladimir Putinin kanssa kilpailevat keskenään pahuudessa.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka yritti keventää tunnelmaa maanantain lehdistötilaisuudessa kertomalla sarkastiseksi tarkoitetun vitsin siitä, kuinka heillä on Vladimir Putinin kanssa keskinäinen pahuuskilpailu.

Kumpikaan itsevaltaisista presidenteistä ei viitannut suoranaisesti Ukrainan sotaan lehdistötilaisuutensa aikana. Kun presidenteiltä kysyttiin maailman suhtautumisesta heihin, Lukashenka vastasi tavalla, joka tuo mieleen freudilaisen lipsahduksen tai vahingossa annetun tunnustuksen.

– Me kaksi olemme hyökkääjäkumppaneita, kaikkein vaarallisimpia ja myrkyllisimpiä ihmisiä tällä planeetalla, Lukashenka aloitti.

– Meillä on kiistaa vain yhdestä asiasta: kumpi on toista enemmän. Vladimir Vladimirovitsh sanoo, että se olen minä. Minä ryhdyin puolestaan jo miettimään, että se on hän. Mutta sitten päätettiin, että me olemme kumpikin, yhtä lailla, Lukashenka jatkoi.

(Alla olevalla videolla on englanniksi tekstitettynä Lukashenkan ”vitsi” hänen ja Putinin myrkyllisyydestä ja vaarallisuudesta.)

Freudilaisella lipsahduksella tarkoitetaan sitä, että ihminen tulee vahingossa sanoneeksi tai paljastaneeksi, mitä hän todella ajattelee ja tuntee.

Lukashenkan tarkoituksena oli tietenkin viestittää aivan päinvastaista: että häntä ja Putinia mollataan lännessä aivan syyttä suotta ja he ovat todellisuudessa kaikkea muuta.

Propagandan mestareille sattui kuitenkin virhe ainakin siinä mielessä, että jatkossa Lukashenkalta voidaan liittää erilaisiin videoklippeihin vain hänen ”vitsinsä” ensimmäinen lause. Eli toisin sanoen se kohta, jossa Lukashenka vaikuttaa kirkkain silmin tunnustavan kaiken sen pahuuden, mitä hänessä ja Putinissa on monien heidän uhreikseen joutuneiden ukrainalaisten, valkovenäläisten ja venäläisten mielestä.

Lukashenkan mukaan Moskova ja Minsk tukevat toisiaan kyllä siinä, että ne vastustavat yhdessä epäystävällisten maiden pakotepolitiikkaa ja yrityksiä eristää Venäjää ja Valko-Venäjää. Putin lisäsi omalta puoleltaan, että hänellä on yhä asialliset yhteydet moniin ulkomaalaisiin kollegoihin, kuten esimerkiksi Ranskan presidenttiin Emmanuel Macroniin.

Putin kävi Minskissä maanantaina yksipäiväisellä vierailulla. Vierailun yhtenä tavoitteena uskottiin olleen se, että Putin pyrki sitouttamaan tai painostaman Lukashenkaa entistä suoremmin mukaan Ukrainan sotaan.