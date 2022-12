EU-maiden energiaministerit ovat saavuttaneet Brysselissä sovun kaasun hintakorjausmekanismista.

Asiasta kertoo muun muassa Belgian energiaministeri Tinne van der Straeten Twitterissä.

Venäjän pelailu kaasutoimituksilla on aiheuttanut sen, että kaasu on aika ajoin nostanut kaiken sähkön hintaa. Tätä on pyritty ratkomaan niin sanotulla kaasun hintakorjausmekanismilla, mutta aiemmin jäsenmaat ovat olleet kannoissaan liian kaukana toisistaan.

Muun muassa Saksa on pelännyt, että hintakorjausmekanismi voisi vaarantaa kaasun toimitusvarmuuden Eurooppaan.