Karanneista apinoista neljä kuoli ja kolme saatiin palautettua aitaukseensa apinatalossa Furuvikin eläintarhassa Gävlessä.

Ruotsalaisessa Furuvikin eläintarhassa valloillaan ollut apinajahti on ruotsalaismedioiden mukaan saatu päätökseen. Karanneista apinoista neljä kuoli ja kolme saatiin palautettua aitaukseensa apinatalossa, Gävlen kaupungissa sijaitseva eläintarha kertoi lauantaiaamuna.

Työntekijät pääsivät apinatalon lattialla maanneiden kahden loukkaantuneen apinan luo ja vahvistivat 44-vuotiaan Santinon ja 19-vuotiaan Mandan kuolleen.

44-vuotias Santino oli tavannut Ruotsin prinsessat kuninkaallisen vierailun aikana.

Perjantaina eläintarha kertoi, että yksi taloon palannut simpanssi loukkaantui, kun sitä ammuttiin. Aftonbladetin mukaan kyseessä oli ikämies Santino, joka oli ollut ruotsalaistarhassa 4-vuotiaasta asti.

Santino oli kerännyt aiemmin mediahuomiota heittelemällä kiviä uhkaavasti käyttäytyneitä ihmisiä kohti apinatalossa. Santinoa oli luonnehdittu prinsessa Victorian lempiapinaksi. Victoria ja prinsessa Madeleine olivat tavanneet Santinon kuninkaallisen vierailun yhteydessä ja saaneet lahjaksi simpanssin taideteoksia.

Aiemmin kerrottiin, että karkuteille päässeet 3-vuotias Torsten ja 42-vuotias Linda ammuttiin kuoliaaksi. Torsten oli syntynyt Furuvikin eläintarhassa.

Eläintarhan mukaan karkureiden kanssa ei ollut muuta mahdollisuutta kuin yrittää lopettaa eläimet, koska vapaana simpanssit voisivat olla vaarallisia ihmisille.

– Kyseessä on suuri tragedia ja suuri epäonnistuminen meidän taholtamme. Olemme mittaamattoman surullisia tapahtuneesta ja suremme rakastettuja simpanssejamme Lindaa, Torstenia, Santinoa ja Mandaa.

Furuvikin eläintarhassa syntynyt 3-vuotias Torsten-apina ammuttiin kuoliaaksi karkumatkan yhteydessä.

Apinatalon seitsemästä simpanssista viisi karkasi keskiviikkona eläintarhan ulkoalueelle. Simpansseista kolme lopetettiin ja kaksi onnistui palaamaan apinataloon.

Useita päiviä kestäneen ajojahdin jälkeen hengissä on enää kolme simpanssia. Apinoista yksi on loukkaantunut vakavasti silmän alueelle ja ei tiettävästi pysty liikuttamaan toista kättään. Eläintarha kertoo tiedotteessa, että työntekijät keskittyvät nyt apinoiden hoitoon.

Furuvikin eläintarha

Furuvikin eläintarha aikoo selvittää, miten apinat pääsivät karkaamaan aitauksestaan ja pyrkii kehittämään turvatoimiaan. Poliisi tutkii, onko tapauksessa tapahtunut eläinsuojelurikosta. Paikallinen aluehallintovirasto aikoo myös selvittää tapahtumia.

Apinoiden karkumatka on noussut Ruotsissa suureksi puheenaiheeksi ja apinoiden kohtalo on surettanut monia. Eläintarhan Facebook-sivuilla moni esitti surunvalitteluja kuolleille apinoille ja osa on kehottanut boikotoimaan eläintarhaa.

Lundin yliopisto aikoo uutistoimisto TT:n mukaan keskeyttää tutkimusyhteistyön Furuvikin kanssa, kunnes aluehallintoviraston selvitys on saatu valmiiksi.