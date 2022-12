Asiantuntija: Näin Ukrainan sota loppuisi nopeammin

Ukraina pelkää Venäjän suunnittelevan uutta hyökkäystä Kiovaan vuoden alussa.

Lukuisat maat ovat toimittaneet Ukrainalle aseistusta koko sodan ajan, jotta se voi puolustautua Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Samalla Ukraina on toistuvasti sodan aikana pyytänyt lisää tehokkaampia aseita. Pyynnöt ovat lisääntyneet, kun Venäjä on pommittanut syksyn aikana monia ukrainalaisia kaupunkeja ja tuhonnut näiden sähkönjakelujärjestelmiä talven alla.

Tähän mennessä esimerkiksi Ukrainan ilmapuolustus Venäjän ohjushyökkäyksiä vastaan on ollut pitkälti neuvostoaikaisten S-300-ilmatorjuntaohjusten varassa.

Yhdysvallat on lahjoittanut Ukrainalle muun muassa ilmatorjuntaohjuksia. Viime aikoina on myös uutisoitu, että Yhdysvallat olisi valmistellut tehokkaiden Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien toimittamista.

Samalla osa länsimaista on edelleen korostanut neuvotteluratkaisua. Aseiden viennille on asetettu rajoituksia. Esimerkiksi Yhdysvallat on rajannut ulos sellaiset rakettijärjestelmät, joiden kantama ulottuisi Venäjän puolelle rajaa.

Viron ulkopoliittisen instituutin johtajan Kristi Raikin mukaan lännen aseapuun on vaikuttanut kuitenkin koko ajan eskalaation pelko.

– Ukrainan näkökulmasta on tietysti todella valitettavaa, että aseapua on rajoitettu eskalaation pelon takia, koska sehän on vain pitkittänyt sotaa.

Suurin syy eskalaation pelolle on ollut pelko Venäjän ydinaseesta.

– Sitä on pelätty, että voisiko Venäjä turvautua siihen, jos tilanne menee oikein huonoksi taistelukentällä. Ja Venäjä on myös käyttänyt tätä ydinaseen uhkaa avoimesti, Raik sanoo.

– On hyvin epätodennäköistä, että Venäjä turvautuisi ydinaseen käyttöön. Sillä olisi valtavat riskit Venäjälle itselleen, eikä se edistäisi sen tavoitteita saada Ukraina haltuun.

Samaan aikaan osa länsimaista on korostanut edelleen eskalaation välttämisen tärkeyttä.

Erityisesti Ranska ja Saksa ovat saaneet kritiikkiä ristiriitaisista viesteistään.

Vaikka ne ovat toimittaneet Ukrainalle aseistusta, ovat niiden johtajat myös hokeneet eskalaation välttämisen tärkeyttä. Ne ovat toivoneet, että Venäjä saataisiin vielä neuvottelupöytään.

Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron on todennut, että Putinia ei tulisi "nöyryyttää", jotta sotaan saataisiin diplomaattinen ratkaisu.

– Tämä, että oltaisiin valmis neuvotteluihin ja myönnytyksiin, ja nähdään jopa mahdollisena, että Putinin hallinnon kanssa voitaisiin neuvotella Euroopan turvallisuusratkaisuista, niin kyllähän se on Venäjän naapurivaltioiden kannalta hyvin ongelmallinen idea. Se tarkoittaisi juuri sitä, että Venäjälle välittyisi juuri se viesti, että se voi voimankäytöllä saavuttaa jotain tavoitteita, Raik sanoo.

Raikin mukaan erityisesti Länsi-Euroopan maille on ollut vaikea asennoitua siihen, että edessä voi olla vielä vuosien vastakkainasettelu Venäjän kanssa. Etenkin, kun Venäjä ei uhkaa niiden omaa turvallisuutta suoraan.

Vastakkainasettelun jatkoon olisi syytä kuitenkin varautua.

– Ukrainahan on joka tapauksessa hyvin päättäväinen ja taistelee. Ja vaikka lännen tuki loppuisi, he silti jatkaisivat taistelua. Jos he saisivat enemmän aseistusta, jolla he voisivat vapauttaa miehitettyjä alueitaan, niin se tarkoittaisi, että sota loppuisi nopeammin.