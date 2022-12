Donald Trumpin muun muassa supersankarina, lännenmiehenä ja astronauttina esittävät digitaaliset keräilykortit oltiin myyty perjantaina loppuun.

Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trumpin "suuri paljastus” sai irvailua osakseen, kun torstaina selvisi, että kyseinen paljastus oli uuden digitaalisten Trump-aiheisten keräilykorttien lanseeraus.

Pilkkakirveistä huolimatta kampanja on ollut ilmeinen menestys. Brittilehti The Guardian uutisoi, että 76-vuotiaan ex-presidentin muun muassa supersankarina, lännenmiehenä ja astronauttina esittävät kortit oltiin myyty perjantaina loppuun alle päivässä.

Digitaaliset kortit laskettiin markkinoille NFT-tuotteina, joka tarkoittaa digitaalisia taideteoksia, joihin merkitään omistajuus. Kyseiset teokset ovat olleet suosittuja erityisesti internetin kryptovaluuttapiireissä.

Trumpin kortteja myyvässä verkkopalvelussa ilmoitettiin perjantaina, että kaikki 45 000 liikkeelle laskettua NFT-teosta oltiin myyty loppuun. Teoksille oltiin asetettu 99 dollarin (noin 92 euron) kappalehinta, ja korteilla netottiin 4,5 miljoonan dollarin eli noin 4,2 miljoonan euron voitot.

Korteissa Donald Trump esiintyy muun muassa lihaksikkaana supersankarina.

Korttien ostajat osallistuivat samalla arvontaan, jossa voi voittaa illallisen Trumpin kanssa Floridan Mar-a-Lagossa, golfkierroksen ex-presidentin kanssa tai Zoom-puhelun.

Monet konservatiivit yltyivät korttien lanseerauksen yhteydessä kritisoimaan Trumpin paljastusta, jonka odotettiin liittyvän toistaiseksi lapsen kengissä olevaan vaalikampanjaan.

– Trumpin merkittävä ilmoitus on lapsellinen. Oikeat aikuiset näkevät tämän outona ja ongelmallisena. Entinen presidentti tuottaa tällaista sontaa? Voin vain kuvitella, kuinka innoissaan vihollisemme ovat siitä, että Trump mahdollisesti palaa virkaan. Mutta ihmiset ostavat näitä digitaalisia keräilykortteja. Se on hullua, latasi Virginian entinen republikaaniedustaja Denver Riggleman.

– Luojan kiitos digitaaliset keräilykortit ovat täällä. Ne olivat todellakin MERKITTÄVÄ ILMOITUS, äärikonservatiivinen poliittinen kommentaattori Ben Shapiro twiittasi.

Myös presidentti Joe Biden piikitteli Trumpin suuntaan Twitterissä.

– Minulla oli joitain MERKITTÄVIÄ ILMOITUKSIA viime viikkoina myös, presidentti Biden vinoili ja mainitsi inflaation helpottamisen, tasa-arvoisen avioliittolain allekirjoittamisen, koripalloilija Brittney Grinerin tuomisen Venäjältä Yhdysvaltoihin, kaasun hintojen laskun ja uudet työpaikat Arizonassa.

Trump on ainakin toistaiseksi ainoa, joka on ilmoittanut pyrkivänsä republikaanien presidenttiehdokkaaksi. The Hillin mukaan Trump ei ole kuitenkaan koonnut vielä minkäänlaista kampanjakoneistoa tai pitänyt kampanjatilaisuuksia.

Trumpille satoi lisää kylmää vettä niskaan tiistaina, kun USA Todayn ja Suffolkin yliopiston kyselyssä tiedusteltiin mieluisinta presidenttiehdokasta republikaanipuolueen mahdollisissa esivaaleissa. Republikaanien nousevan tähden, Floridan kuvernööri Ron DeSantisin valitsi äänestäjistä 56 prosenttia, kun taas Trumpia kannatti 33 prosenttia.