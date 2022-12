Japani irtautuu pasifistisesta maanpuolustuksestaan ja alkaa panostaa puolustusvoimiinsa valtavilla summilla.

Japani julkaisi perjantaina ensimmäisen kansallisen turvallisuus­strategiansa yhdeksään vuoteen. The New York Timesin mukaan päivitetty strategia muuttaa Japanin linjaa historiallisella tavalla, sillä se alkaa panostaa mittavasti puolustukseensa.

New York Times kertoo, että Japani aikoo peräti tuplata maanpuolustus­budjettinsa ja varautua Kiinan kasvavaan vaikutusvaltaan. Lehden mukaan Japanin hallitus hyväksyi uuden suunnitelman perjantaina. Pääministeri Fumio Kishidan mukaan Japani on saavuttanut ”käännekohdan” ja se teki välttämättömäksi puolustukseen panostamisen.

– Japanin naapurimaissa ja lähialueilla on selvempi siirtyminen kohti vallitsevan tilanteen muuttamista yksipuolisella voimalla, Kishida sanoi.

Pääministerin mukaan Japani aikoo vastata turvallisuustilanteen muutokseen useilla eri keinoilla ja kehittää muun muassa diplomatiaa ja armeijaansa.

New York Timesin mukaan Japani aikoo lisätä seuraavien viiden vuoden aikana maanpuolustukseensa lähes 325 miljardia dollaria eli yli 306 miljardia euroa. Vuonna 2027 sen vuotuinen puolustusbudjetti tulee olemaan noin 80 miljardia dollaria.

New York Times huomauttaa, että Japanin uudessa strategiassa on tapahtunut muitakin muutoksia kuin puolustusmenojen merkittävä lisääminen. Lehden mukaan Japani nimesi vielä vuonna 2013 julkaistussa edellisessä turvallisuus­raportissaan Kiinan ja Venäjän merkittäviksi kumppaneikseen. Nyt tilanne on muuttunut, sillä Kiina on Japanin uudessa raportissa noussut maan suurimmaksi turvallisuushuoleksi. Ennen kärkipaikkaa piti Pohjois-Korea.

Japanin uusi turvallisuussuunnitelma aloittaa New York Timesin mukaan maan vuosia kestävän matkan kohti vahvempaa armeijaa. Samalla Japani pyrkii vähentämään riippuvuuttaan Yhdysvalloista.

Japanin maanpuolustusjoukkoja vuonna 2018 Asakassa.

Japani aikoo hankkia muun muassa ohjuksia, joita voidaan käyttää vihollisen alueella oleviin tukikohtiin iskemiseen vastahyökkäyksessä. Lisäksi tarkoituksena on parantaa polttoaine- ja ammusvarastoja sekä niiden kuljetusta, vahvistaa lentokenttiä niin, että ne pystyvät palvelemaan hävittäjiä sekä perustaa omaa asetuotantoa, jotta riippuvuus Yhdysvaltojen aseista vähenee.

Lisäksi Japani kehittää uuden hävittäjän yhteistyössä Italian ja Britannian kanssa. Maa on myös aloittanut lähellä Taiwania sijaitsevien saartensa vahvistamisen.

Japanissa vastustettiin pitkään panostusta armeijaan, mutta nyt yli puolet kansalaisista tukee puolustusvoimien kehittämistä ja vahvistamista. Mielipiteiden muuttumiseen vaikuttavat Kiinan ja Taiwanin kireä tilanne ja Venäjän aloittama sota Ukrainassa.

Kansan mielipiteen täyskäännös on mahdollistanut Japanin hallitukselle toimiin ryhtymisen. Aiemmin maan perustuslaki on rajoittanut sitä kehittämästä armeijaansa ja lähinnä oikeistosta on kuulunut toiveita tilanteen muuttamiseksi. Japanin armeijaa on kutsuttu jo vuosikymmeniä itsepuolustusvoimiksi viitaten niiden käyttötarkoitukseen.