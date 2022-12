Washington Postin selvitys paljastaa: näin Petsamon 200. moottoroitu jalkaväkiprikaati tuhoutui Ukrainassa

Venäjän armeijan Petsamon 200. moottoroitu jalkaväkiprikaati on kärsinyt Ukrainassa raskaita tappioita. Ukrainan armeijan mukaan prikaati on käytännössä tuhottu.

Yhdysvaltalaislehti Washington Post on tehnyt laajan selvityksen Venäjän armeijan Petsamon 200. erillisen moottoroidun jalkaväkiprikaatin vaiheista Ukrainassa.

Petsamon varuskunta on yksi Suomen itärajan tuntumassa sijaitsevista Venäjän armeijan yksiköistä. Jo aiemmin on tiedetty, että prikaati on kärsinyt rankkoja tappioita Ukrainassa. Washington Postin selvitys paljastaa uusia yksityiskohtia prikaatin tuhosta.

Prikaati liittyi sotaan heti ensimmäisenä päivänä 24. helmikuuta. Se osallistui taisteluihin Harkovan alueella. Länsimaisten viranomaisten mukaan prikaatista muodostetut kaksi pataljoonan vahvuista taisteluosastoa lähtivät sotaan noin 1400–1600 sotilaan voimin.

Toukokuussa taisteluosastot vetäytyivät pahoja tappioita kärsineinä Venäjän puolelle Belgorodiin. Washington Postin mukaan tuolloin jäljellä oli enää alle 900 sotilasta. Asia selviää lehden haltuunsa saamasta asiakirjasta, joka sisältää yksityiskohtaisen luettelon prikaatin vahvuudesta. Lehti on saanut asiakirjan Ukrainan turvallisuuspalveluilta.

Asiakirjassa ei mainita, kuinka monta sotilasta taisteluosastoihin on alunperin kuulunut, eikä sitä, kuinka moni on kuollut tai haavoittunut taistelussa. Yhdellä sivulla on kuitenkin taulukko, jossa luetellaan 892 sotilasta, jotka ovat edelleen ”läsnä”.

Tuhoutunut venäläispanssari Borovassa Harkovan alueella.

Osa sotilaista, jotka luettiin osaksi yksikköä olivat asiakirjan mukaan sairaalahoidossa, kadonneita tai kieltäytyneet taistelemasta.

– He ovat hädin tuskin 60 prosentin vahvuudessa ja joutuvat turvautumaan vahvistuksiin, jotka eivät ole läheskään riittäviä, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri kommentoi prikaatin tilannetta Washington Postille.

– Siellä on miehiä, jotka kieltäytyvät taistelemasta, miehiä, jotka ovat kateissa. Tämä kaikki kertoo siitä, että Venäjän sota on mennyt hirveällä tavalla pieleen, hän sanoo.

Washington Postin mukaan 200. prikaatin tuhon taustalla on samoja asioita kuin Venäjän huonon sotamenestyksen taustalla yleisesti: laajalle levinnyt korruptio, strategiset arviointivirheet, sekä väärät arviot omasta ja vastustajan armeijasta.

Jo sodan ensimmäisenä päivänä useat prikaatin yksiköt joutuivat ukrainalaisten väijytysten tai hyökkäysten kohteeksi. Kymmeniä sotilaita kuoli ja panssarivaunuja sekä Grad-raketinheittimiä tuhoutui tai hylättiin tienvarsille.

Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan 200. prikaatin joukoille, kuten muillekin venäläisjoukoille selvisi vasta hyökkäyksen aikana, etteivät ne olleet tulleet Ukrainan rajalle vain harjoittelemaan.

Seuraavien kuukausien aikana prikaati kärsi yhä lisää tappioita.

Maaliskuun lopulla Ukrainan armeija väitti 200. prikaatin komentajan Denis Kurilon kuolleen taisteluissa Harkovan lähellä. Washington Postin näkemien prikaatin sisäisten tietojen perustella tämä ei pidä paikkaansa.

Sen sijaan komentaja haavoittui vakavasti iskussa huhtikuun lopulla. Tietojen mukaan komentaja sai vakavia päävammoja, eikä kyennyt muistamaan taistelutapahtumia. Lisäksi hän oksenteli ja kärsi sekavuudesta. Kurilo siirrettiin sairaalahoitoon Moskovaan.

Tuhoutunut venäläisten panssarivaunu Kivsharivkan kylässä Harkovan alueella joulukuussa.

Pian toukokuun vetäytymisen jälkeen prikaatin käskettiin palata Ukrainaan. Taisteluosastojen jäänteet ottivat asemat Venäjän rajan tuntumasta.

Washington Postin mukaan 200. prikaati oli sotaan lähtiessään ammattitaitoinen ja koulutettu yksikkö, jolla oli käytössään uutta kalustoa, kuten moderneja T-80 BVM-panssarivaunuja. Nyt suuri osa tästä joukosta on kaatunut ja runsaasti laadukasta kalustoa on menetetty. Tappioita on korvattu huonosti koulutetuilla varusmiehillä ja vanhentuneilla varusteilla.

Eräs 200. prikaatissa palveleva sotilas kertoi Washington Postille, että yksikkö on rappeutumassa. Hänet kutsuttiin palvelukseen syyskuussa osana presidentti Vladimir Putinin julistamaa liikekannallepanoa. Sotilas kertoo, että hänelle ja muille annettiin aluksi kypärät vuodelta 1941 ja taisteluliivit, joissa ei ollut suojalevyjä.

– Meitä ei edes kouluteta... He vain sanovat: ”Olet nyt ampuja. Ole hyvä, tässä konekivääri”, sotilas sanoi.

Ukrainan 92. mekanisoidun prikaatin komentaja, eversti Pavlo Fedosenko kertoi Washington Postille, että 200. prikaatin tehtävä Harkovassa päättyi syyskuussa, kun se joutui Ukrainan armeijan hyökkäyksen alle.

Fedosenkon mukaan suurin osa 200. prikaatin yksikön upseereista oli kuollut tai haavoittunut, ja noin 70 prosenttia kalustosta oli tuhoutunut tai kaapattu, mukaan lukien noin 32 panssarivaunua ja 100 ajoneuvoa.

– Siitä prikaatista ei ole jäljellä mitään. Se on täysin tuhottu, Fedosenko sanoi WP:lle.

Myöhemmin 200. prikaatin jäljellä olevia joukkoja on havaittu Luhanskin alueella. Ukrainalaisviranomaisten salakuuntelemasta venäläisjoukkojen viestinnästä selviää, kuinka venäläisupseerit raivoavat alaistensa niskoittelusta. Ukrainan mukaan ainakin 20 sotilasta 200. prikaatista on haavoittunut viimeaikaisissa taisteluissa Luhanskin alueella.