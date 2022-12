Asiantuntijan mukaan odotettavissa on, että Venäjä pyrkii jossain vaiheessa aloittamaan uuden, laajan hyökkäyksen.

Ukrainan sotajohto on viime päivinä varoittanut, että Venäjä saattaa ryhtyä uuteen suurhyökkäykseen jo alkuvuonna. Sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö pitää varoituksia huolestuttavina ja sanoo, että ne pitää ottaa vakavasti.

– Uutta näissä puheissa on ensinnäkin se, että ukrainalaiset sanovat, että Venäjä saisi tuotua uudet joukot Ukrainaan aiemmin kuin on luultu. Toinen tärkeä asia näissä kannanotoissa on se, että nyt sanotaan suoraan, että sodan pitkittyminen palvelee Venäjän etua.

Käihkön mukaan Venäjällä ei ole tällä hetkellä kykyä suurhyökkäykseen. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun Venäjä saa liikekannallepanossa mobilisoituja joukkoja lisää Ukrainaan.

– Sitä on odotettu, että se hyökkäys tulee. Mutta sen on ajateltu tulevan ehkä huhtikuussa. Nyt ukrainalaiset sanovat, että se voikin tulla aiemmin ja pakottaa heidät puolustuskannalle. Se muuttaisi tilannetta Ukrainan kannalta erittäin ikävällä tavalla.

– Voi olla, että Ukraina tietää jotain, mitä me emme tiedä Venäjästä tai omista joukoistaan. Tai voi olla, että he nostavat nyt esille näitä asioita, jotta saavat lisää tukea. Ilman länsimaiden tukea Ukraina ei voi voittaa sotaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on muun muassa sanonut, että seuraavat kuusi kuukautta ovat sodassa ratkaisevia. Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Valeri Zaluzhnyi sanoi The Economistin haastattelussa, että Venäjä suunnitteli uutta laajaa hyökkäystä, joka voisi alkaa "helmikuussa, parhaimmillaan maaliskuussa ja pahimmillaan tammikuun lopussa".

Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov toisti The Guardianin haastattelussa, että Venäjä valmistautuu aloittamaan uuden laajan hyökkäyksen. Reznikov puhui Venäjän osittaisesta liikekannallepanosta, joka koski noin 300 000:ta reserviläistä.

Reznikov sanoi, että ensimmäiset 150 000 olivat saaneet usein vain minimaalisen koulutuksen ennen kuin heidät lähetettiin vahvistamaan venäläisjoukkoja Ukrainassa. Reznikovin mukaan loput saisivat kuitenkin paremman koulutuksen tulevia hyökkäyksiä varten. Reznikovin mukaan uusi hyökkäys voisi tapahtua jo helmikuussa.

Käihkön mukaan nähtävissä on, ettei Venäjän osittaiseen liikekannallepanoon ole suhtauduttu länsimaissa yhtä vakavasti Ukrainassa. Selvää kuitenkin on, että liikekannallepano tuo Venäjälle merkittävän edun.

– Britanniassa koulutetaan noin 10 000 ukrainalaista ja Yhdysvallat on sanonut kouluttavansa 500 ukrainalaissotilasta kuukaudessa. Määrät ovat jotain aivan muuta kuin Venäjällä.

Ukrainalaiset ovat varoittaneet myös joukkojen kulumisesta.

– Sotilaiden vaimot ja lapset jäätyvät. Voitteko kuvitella, millä mielin taistelijat silloin ovat, Zaluzhnyi sanoi viitaten Venäjän energiainfrastruktuuriin kohdistamiin iskuihin.

Sodan pitkittyminen hyödyttäisikin Venäjää, Käihkö sanoo.

– Viron tiedustelupäällikkö reilu viikko sitten sanoi, että Venäjä voi käydä tällaista sotaa vielä ainakin vuoden. Pitävätkö sitten Viron tiedustelutiedot paikkansa vai ei? Mutta kyllä se oli joka tapauksessa huono uutinen etenkin, kun Suomessakin on ollut puheenvuoroja, että jo vuodenvaihteessa pitäisi ammusten loppua Venäjältä eikä tästä ole nyt mitään välittömiä merkkejä.

Länsimaat ovat luvanneet jatkaa apuaan Ukrainalle niin kauan kuin on tarve. Esimerkiksi Yhdysvaltojen on kerrottu suunnittelevan Patriot-ohjuspattereiden toimittamista Ukrainaan. Lännen avussa on kuitenkin Käihkön mukaan yksi epäkohta.

– Tässä on vähän se, että lännen toiminnasta puuttuu strategisuus. Siihen, että Yhdysvallat lähettää sinne Patriot-järjestelmän ja ukrainalaiset saadaan koulutettua, voi mennä useampi kuukausi.

Ukrainan joukkojen on kerrottu odottavan maan jäätymistä, jotta toistaiseksi menestyksekästä vastahyökkäystä jatkettaisiin. Toisaalta samaa voi odottaa myös Venäjä.

– Käynnissä on kilpajuoksu siitä, kumpi on ensimmäisenä valmis aloittamaan hyökkäyksen.