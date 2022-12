Kommentti: Elon Muskin sekoilu Hunter Bidenin kikkeli­kuvilla kertoo, kuinka syvälle Twitter on vajonnut

Elon Musk sekaantui Yhdysvaltain politiikan lähiaikojen kuumimpaan kiistaan. Mikä voisi mennä pieleen, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Viestipalvelu Twitterin uusi omistaja Elon Musk on viime viikkoina kuohuttanut muun muassa Yhdysvaltain laitaoikeiston äänitorvena, salaliittoteorioiden levittäjänä ja Venäjän ymmärtäjänä.

Joistakin Muskin twiiteistä olisi saattanut ennen lentää Twitteristä pellolle tai saada tililleen rajoitteita.

Nyt Muskin Twitteristä lentää pois, jos on sattunut arvostelemaan häntä itseään tai rikkonut äkkinäisesti kyhättyjä uusia sääntöjä.

Muskin tempaukset ovat johtaneet myös suorastaan eriskummallisiin episodeihin, kun hän on antanut julkaista Twitterissä yhtiön vanhoja sisäisiä viestejä.

Twitter Files -paljastuksiksi nimetty tapahtumaketju alkoi jo pari viikkoa sitten, mutta se on todennäköisesti mennyt suurelta yleisöltä ohi.

Se johtuu siitä, että yksikään isompi amerikkalaismedia Fox Newsia lukuun ottamatta ei ole asiasta juuri kertonut.

Se taas johtuu siitä, että Twitter Files ei ole sisältänyt oikeita paljastuksia.

Tai on se sisältänyt yhden sellaisen. Kyseessä on kuva presidentti Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin peniksestä.

Mitä ihmettä Twitterissä oikein tapahtuu? Mihin Muskin kieroutunut käsitys sananvapaudesta perustuu?

Hunter Bidenin läppäri

Ensimmäinen Twitter Files -julkaisu käsitteli Yhdysvaltain laitaoikeiston nollapistettä, kaikkien paljastusten äitiä, johon toistuvasti palataan.

Kolme viikkoa ennen Yhdysvaltain edellisiä presidentinvaaleja konservatiivinen New York Post -lehti julkaisi uutisen, jossa Hunter Bidenin väitettiin tarjonneen ukrainalaisliikemiehelle mahdollisuutta tavata isänsä, kun tämä toimi Yhdysvaltain varapresidenttinä.

Väite perustui sensaatiomaisiin lähteisiin, Hunter Bidenin kannettavalta tietokoneelta löytyneisiin asiakirjoihin.

Läppärin sisältö oli päätynyt lehden käsiin presidentti Trumpin avustajalta Rudy Giulianilta, joka puolestaan oli saanut sen delawarelaiselta tietokonekorjaajalta, jolle Hunter Biden oli koneensa vienyt ja jättänyt hakematta pois.

Samaan aikaan, kun Trumpin tukijat yrittivät tehdä paljastuksesta ”lokakuun yllätystä”, eli viime hetkellä vaaleihin vaikuttavaa korruptioskandaalia, hälytyskellot kilkattivat ja varoitusvalot vilkkuivat.

Yhdysvalloissa muistettiin demokraattipuolueen sähköpostit, jotka venäläiset olivat hakkeroineet ja Wikileaks julkaissut, ja joiden uskottiin mustamaalanneen tarkoituksella Hillary Clintonia ennen vuoden 2016 vaaleja.

Oliko läppäri aito? Oliko kyseessä taas vaalivaikutusoperaatio? Twitterin sisäisistä viesteistä kävi ilmi, että yhtiössä käynnistyi kiivas kiistely, mitä pitäisi tehdä.

Lopulta Twitter päätyi kovaan temppuun: se esti New York Postin artikkelin jakamisen palvelussaan hillitäkseen mahdollisen disinformaation leviämistä.

Twitter myönsi jälkikäteen, että sensurointi oli erehdys.

Johtopäätös tehtiin kuitenkin vasta sitten, kun Hunter Bidenin läppärin sisältöä oli onnistuttu puolueettomasti todentamaan. Se todella sisälsi aitoja asiakirjoja, vaikkakaan ne eivät tähän päivään mennessä ole osoittaneet Joe Bidenin syyllistyneen mihinkään tai edes tienneen huumeongelmasta kärsineen poikansa tekemisistä.

Twitterin yksi selkeä kyseenalainen päätös on johtanut siihen, että Yhdysvaltain oikeistopiireissä kaikkia Twitterin heitä koskeneita päätöksiä pidetään tarkoituksellisena sensuurina ja sananvapauden rajoittamisena.

Tätä mieltä näyttää olevan myös Elon Musk, joka on ottanut henkilökohtaiseksi tehtäväkseen osoittaa, kuinka ”mätä” Twitter oli.

Maltillisemman tulkinnan mukaan kyseessä on vanha asia, jonka revittely on turhanpäiväistä. On mahdotonta sanoa, vaikuttiko se vaaleihin.

Twitter Files -paljastukset jatkuvat, ja on mahdollista, että myös jotain uutta löytyy.

Toistaiseksi Muskin toiminta on kuitenkin saanut lähinnä surkuhupaisia piirteitä.

Presidentti Joe Biden (toinen vasemmalta) Hunter Bidenin (oik.) ja tämän vaimon Melissa Cohenin kanssa Nantucketissa, Massachusettsissa marraskuun lopulla.

Kikkelikuvat

Twitter Filesin yhtenä suurimmista ”paljastuksista” Muskin luottotoimittaja Matt Taibbi julkaisi asiakirjaotteen, josta kävi ilmi, että Joe Bidenin vaalikampanja oli lokakuussa 2020 pyytänyt Twitteriä poistamaan viisi twiittiä. Twitterin työntekijä oli kuitannut: hoidettu.

Bang! Yhdysvaltain laitaoikeisto sekosi tiedosta. Tämä jos mikä oli todiste Twitterin vinoutuneesta moderoinnista, joka sorti konservatiivisia voimia ja vaikutti Trumpin häviöön vaaleissa 2020.

Musk itse kommentoi eräässä viestiketjussa:

– Jos tämä ei ole perustuslain 1. lisäyksen rikkomus, mikä on?

Yhdysvaltain perustuslain 1. lisäys takaa siis kansalaisille sananvapauden, johon valtio ei saa puuttua.

– Toiminta hallituksen ohjeiden mukaan sananvapauden rajoittamiseksi on 1. lisäyksen rikkomista, Musk vielä täydensi.

Ja teki itsestään samalla täydellisen narrin.

Bidenin kampanja ei edustanut hallitusta millään tasolla, koska maan hallitus oli tuolloin Donald Trumpin. Myös Trumpin kampanja oli pyytänyt ja saanut poistettua twiittejä, jotka olivat rikkoneet sääntöjä.

Twitterin toiminnassa ei ollut mitään laitonta. Yksityisenä yrityksenä se saa poistaa epäasiallisia, epäselviä ja epäilyttäviä viestejä. Sosiaalisen median jäteiltä oli jo pitkään vaadittu vastuullisuutta eikä perustuslaki takaa niiden käyttäjille mitä tahansa sananvapautta.

Mitä Bidenin kampanjan poistattamissa twiiteissä sitten oli?

Se selvisi internetarkiston avulla. Yhden twiitin kuva esitti Hunter Bidenia kuvaamassa kännykällä itseään peilin kautta – penis housunkauluksen yli roikkuen.

Toisessa kuvassa sukukalleus oli myös esillä, ja kolmannessa Hunter näytti harrastavan seksiä ja polttelevan crack-huumetta. Kaksi twiittiä sisälsi videot, joita ei enää pysty katsomaan, mutta joiden on arveltu sisältäneen seksiakteja.

Elon Muskin mielestä näiden Twitterin sääntöjä rikkoneiden nöyryyttävien twiittien poistaminen oli siis todiste perustuslain rikkomisesta. Tai kuten laitaoikeiston piirissä luonnehdittiin, ”modernin vaalihistorian suurin uutinen, jonka jälkeen ei enää ole paluuta entiseen”.

Internetin toisella laidalla huomautettiin samaan aikaan, että suurta asiassa oli korkeintaan Hunterin p….

Muskin siirryttyä Twitterin johtoon on koko sovellus ajautunut kaaokseen.

Mikä voisi mennä pieleen?

Kikkelikuvaepisodi on kuvaava esimerkki Elon Muskin toiminnasta Twitterissä. Hän ei ehkä tajunnut itse, mistä asiasta höyrysi, mutta se tekee asiasta vielä huolestuttavamman.

”Sananvapauden absolutistiksi” itsensä nimennyt Musk näyttää julistavan, että ei ole väliä mitä julkaisee, kunhan vain saa julkaista. Hän käyttää Twitterin aiempia sensurointipäätöksiä oikeutuksena omille toimilleen.

Monet Muskin omat twiitit hipovat joidenkin tulkintojen mukaan laillisuuden rajoja. Vaikka syytekynnys ei ylittyisikään, hänen voi jo nyt todeta syyllistyneen ainakin yhteen anteeksiantamattomaan asiaan.

Nimittäin tyhmyyteen.

Edellä mainittujen typeryyksien lisäksi Twitter Files -paljastukset ovat olleet läpinäkyvän asenteellisia, kun yhdessäkään niistä ei ole kerrottu kaikkein tärkeintä tietoa, eli sitä MINKÄ VUOKSI tilejä ja viestejä on aiemmin poistettu. Niille on aina ollut syy. Usein rasismi tai vihapuhe.

Musk siis kritisoi vangin saamaa rangaistusta kertomatta, mistä syystä tämä on tuomittu. Se on yleinen laitaoikeiston tapa tehtailla skandaaleja.

Musk on heittänyt näennäisillä paljastuksillaan myös bensaa liekkeihin, jotka pian roihuavat Yhdysvaltain edustajainhuoneessa.

Republikaanipuolue ottaa vallan kongressin alahuoneessa 3. tammikuuta ja käynnistää saman tien tutkinnan Hunter Bidenin tekemisistä yrittäen ulottaa lonkerot myös tämän isään. Ja Twitteriin.

Hunter Bidenin bisnekset ovat jo liittovaltion tutkinnassa, ja siinä käytetään myös hänen läppäriltään löytyneitä todisteita. Jos jotain on olemassa, se kyllä kaivetaan esiin. Niin pitääkin tehdä.

Mutta vaikka mitään ei olisikaan olemassa, edustajainhuoneen äärirepublikaanit eivät hellitä, ennen kuin kaikki on pengottu perin pohjin. Myös Twitterin työntekijöitä aiotaan haastaa kuulemisiin, vaikka perusteet ovat kyseenalaiset.

Näin on periaatteessa mahdollista, että Elon Musk sekaantuu itsekin vielä Yhdysvaltain politiikan lähiaikojen kuumimpaan kiistaan.

Mikä voisi mennä pieleen?

Twitterin lopun alku?

On olennaista muistaa, että aivan kuten Twitterillä oli aiemmin periaatteessa täysi oikeus blokata läppäriuutinen ja sensuroida peniskuvia, myös Elon Muskilla on oikeus tehdä omistamassaan Twitterissä mitä haluaa, kunhan ei riko lakia.

Kyse on siitä, että toimille pitäisi olla esittää jotkin perusteet.

Siksi Muskin Twitter on kovaa vauhtia ajautumassa kaaokseen.

Jo nyt epäillään, että Twitter suitsisi esimerkiksi Ukrainaa tukevia tahoja palvelussaan. Jostain syystä amerikkalainen äärioikeisto näyttää saaneen lisää seuraajia ja sitä myöten näkyvyyttä, kun taas liberaalit ovat menettäneet niitä. Selityksiä ilmiöille ei toistaiseksi ole.

Moderointia ja laillisuusvalvontaa yhtiössä on rajusti supistettu. Monia käyttäjiä on jo lähtenyt, samoin mainostajia. Jos häirintä, äärioikeiston helliminen ja liberaalien bännääminen alustalla jatkuvat, he tuskin palaavat. Ja pako voi kiihtyä.

Miten ihaillusta maailman rikkaimmasta miehestä ja uraauurtavien keksintöjen kaupallistajasta tuli Twitter-trolli? Miten aiemmin liki kaikessa onnistunut mies näyttää nyt tekevän valtavaa virhettä?

Musk jakaa konservatiivisten piirien arvomaailman, kuten esimerkiksi paljon puhutun ”woken” vastustamisen. Siinä ei sinänsä ole mitään pahaa, jokaisella saa olla mielipiteensä.

Mutta onko Musk jäänyt oman Twitter-kuplansa uhriksi? Sosiaalisen median palveluiden on algoritmeillaan syytetty vahvistavan henkilön omia, vinoutuneitakin käsityksiä. Onko mahdollista, että Musk luuli Twitterin olevan oikeasti rikki ja sorsivan vain hänen edustamaansa ajatusmaailmaa, ja hänen piti korjata asia?

Twitterin tiedetään sulkeneen aiemmin palvelusta ulos myös Yhdysvaltain äärivasemmistoa, jos niiden edustajat rikkoivat Twitterin sääntöjä.

Musk maksoi Twitteristä tähtitieteelliset 44 miljardia dollaria. Se on aika paljon, jos ostopäätös perustui harhakäsityksiin.

Vielä erikoisempaa on, jos Musk hankki Twitterin vain sen vuoksi, että se ärsytti häntä ja hänellä sattui olemaan rahaa.

44 miljardilla olisi hankkinut myös muulla tavoin poliittista vaikutusvaltaa.

Musk on varmasti kuvitellut voivansa tehdä lisää rahaa Twitterillä, mutta äärioikeistoa hellimällä projekti ei luultavasti pitkälle kanna.

Twitterin käyttö on nykyisin kuin seuraisi Titanicin matkaa Pohjois-Atlantilla. Osuuko se jäävuoreen vai väistääkö sittenkin viime hetkellä?

Haaksirikko olisi sääli, sillä Twitter on oikein moderoituna ollut erinomainen foorumi vaikuttajille, tutkijoille, asiantuntijoille, toimittajille ja näiden lukemattomille seuraajille.

Nykymenolla Muskin käsissä Twitterille ei vain voi povata enää pitkää elinaikaa.