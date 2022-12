Trump julkaisi itsestään videon supersankarina ja härnäsi ”merkittävällä ilmoituksella” – paljastukselle irvaillaan somessa

Trump on toistaiseksi ainoa, joka on ilmoittanut pyrkivänsä republikaanien presidenttiehdokkaaksi.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kertoi keskiviikkona antavansa torstaina ”merkittävän ilmoituksen”.

Keskiviikkona Trumpin omalla sosiaalisen median alustalla julkaistussa 15-sekunttisessa klipissä entinen presidentti sanoi ”Amerikan tarvitsevan supersankarin,” minkä jälkeen videolla näkyi sarjakuvamainen Trump, joka poseeraa kuin Teräsmies Trump Towerin edessä, Sky News kertoi videosta.

Animaatiossa näytettiin, kuinka 76-vuotias entinen presidentti repii paitansa ja paljastaa alla olevan supersankarin asun ja teräksiset vatsalihakset samalla, kun hänellä on laserkatse.

– Merkittävä ilmoitus torstaina 15. joulukuuta, videoklippi päättyi.

Trump ilmoitti viime kuussa pyrkivänsä jälleen presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa, minkä takia etukäteen spekuloitiin, että ilmoitus voisi koskea esimerkiksi hänen varapresidenttiehdokastaan tai liittyä muuten vaalikampanjan aloitukseen.

Lopulta kuitenkin paljastui, että kyse oli digitaalisista keräilykorteista. Trumpin mukaan yksi kortti maksaa 99 dollaria eli reilu 93 euroa.

Kooste Trumpin keräilykorteista.

– Ne olisivat mahtava joululahja. Älä odota. Ne menevät uskoakseni erittäin nopeasti, Trump sanoi Truth Socialin tilillään.

Ilmoitus on saanut osakseen irvailua sosiaalisessa mediassa niin liberaalien kuin konservatiivienkin keskuudessa.

– Luojan kiitos digitaaliset keräilykortit ovat täällä. Ne olivat todellakin MERKITTÄVÄ ILMOITUS, äärikonservatiivinen poliittinen kommentaattori Ben Shapiro twiittasi.

– Trumpin merkittävä ilmoitus on lapsellinen. Oikeat aikuiset näkevät tämän outona ja ongelmallisena. Entinen presidentti tuottaa tällaista sontaa? Voin vain kuvitella, kuinka innoissaan vihollisemme ovat siitä, että Trump mahdollisesti palaa virkaan. Mutta ihmiset ostavat näitä digitaalisia keräilykortteja. Se on hullua, latasi Virginian entinen republikaaniedustaja Denver Riggleman.

– Rakkaat maga-ihmiset: toivottavasti viimeistään nyt on selvää, että Donald Trump ei kunnioita teitä ja pitää teitä hölmöinä, demokraattiedustaja kongressissa Ted Lieu twiittasi.

– Minulla oli joitain MERKITTÄVIÄ ILMOITUKSIA viime viikkoina myös, presidentti Joe Biden vinoili henkilökohtaisella Twitteri-tilillään ja mainitsi inflaation helpottamisen, tasa-arvoisen avioliittolain allekirjoittamisen, koripalloilija Brittney Grinerin tuomisen Venäjältä Yhdysvaltoihin, kaasun hintojen laskun ja uudet työpaikat Arizonassa.

Trump on ainakin toistaiseksi ainoa, joka on ilmoittanut pyrkivänsä republikaanien presidenttiehdokkaaksi. The Hillin mukaan Trump ei ole kuitenkaan koonnut vielä minkäänlaista kampanjakoneistoa tai pitänyt kampanjatilaisuuksia.