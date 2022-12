Miksi Venäjän eliitti ei nouse Putinia vastaan? Tutkija: ”Ollaan suljetussa sukellusveneessä matkalla pohjaan”

Vladimir Putin havittelee vuosia kestävää sotaa Ukrainassa, koska luovuttaminen tietäisi hänen valtansa loppua. Kansan tahto on yksinvaltiaalle yhdentekevää, ja maan eliitti vain öljyinen työrukkanen.

Venäjän mieletön hyökkäyssota Ukrainassa on raivonnut jouluaattoon menneessä 10 kuukautta.

Mikäli Vladimir Putinin annetaan päättää asioista, Ukrainan ja Euroopan lähitulevaisuus on lohduton: sota jatkuu vielä vuosia.

Näin analysoi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila, jonka mukaan Putinin ohella Venäjän hallinto-, turvallisuus- ja sotakoneistossa on henkilöitä, jotka hyötyvät henkilökohtaisesti sotataloudesta ja saavat siitä materiaalisia etuja.

– Tämä on aina merkityksellistä Venäjällä, Lassila sanoo ISTV:n studiossa ja toteaa, että siellä johtajan ei tarvitse välittää kansalaismielipiteestä

Putinilla ei kuitenkaan ole helppoa. Sotamenestys on ollut surkeaa ja hyökkäysarmeija tarvitsee kipeästi aikalisää. Maan eliitti kaipaa menetettyä vaurauttaan ja kansa vakautta.

– Luulen, että Putin edelleen vilpittömästi uskoo siihen, että aika on venäjän puolella, Lassila sanoo.

Vladimir Putinin yksinvallan jatkuminen on riippuvainen Ukrainan sodan menestyksestä.

Venäjän puolustusministeriö on mahtaillut yli miljoonan miehen reservillään, mutta syksyllä alkaneessa liikekannallepanossa törmättiin suuriin vaikeuksiin, kun yritettiin mobilisoida 300 000 sotilasta.

– Olen pikkusen skeptinen tästä hokemasta, että Venäjällä riittää loputtomasti miehiä. Ei riitä.

– Ei olla Neuvostoliiton tilanteessa, missä Stalin pystyi syöttämään Siperiasta joukkoja. Venäjä ei enää demografisesti ole sellainen, vaikka tässä ollaankin siirtymässä jonkinlaiseen kevyt-stalinismiin.

Lassila on myös skeptinen siitä, että Ukrainan sota loisi Venäjän yhteiskuntaan perustan, jolle voidaan käynnistää totaalinen sota ja mobilisaatio.

– Se toimii, jos julistetaan sota koko Natoa vastaan, mutta siihen en usko.

– On edelleen niin paljon järjen ääntä sotilaspiireissä, jotka eivät tätä halua. He haluaisivat pikemminkin fokuksen siihen, että lännen tuki Ukrainalle loppuisi, jolloin Ukraina jäisi Venäjän armoille.

Venäjän armeijan sotilaita siellä jossakin Zaporizzjan suunnalla.

Putinin havitteleman pitkäkestoisen sodan taustalla on idea, että Venäjä kykenisi varustamaan armeijansa ja luomaan uudet asejärjestelmät tuhoutuneiden tilalle.

– Näytöt ovat toistaiseksi heikkoja sotakompleksin uudelleen rakentamisessa, kun minkäänlaisia uusia asejärjestelmiä ei ole saatu kehitettyä – paitsi paraateissa on osattu näyttää kaikenlaista.

Lassilan mukaan Venäjän sotateollisuudella on pula komponenteista, sarjatuotantoja ei ole saatu käyntiin ja sen sotavoimat ovat entistä riippuvaisempia tuontimarkkinoista. Riippuvuus Iranin lennokeista on raadollinen ääriesimerkki.

– Onhan tämä tietyllä tavalla irvokasta, että ennen kaikkea sotilaallisesta suurvaltastatuksestaan kiinni pitävän valtion tosiasiallinen kapasiteetti on tätä.

– Ei tässä pidä liikaa julistaa sitä, että Venäjä on pelinsä menettänyt. Mutta mitä enemmän aikaa kuluu ja mitään merkittävää ei tapahdu, vaikuttaa siltä, että mitään läpimurtoa Venäjä ei onnistu tekemään, Lassila summaa.

Venäläinen tankki on kohdannut matkansa pään Kupianskin kaupungin liepeillä.

Vuosia jatkuva poikkeustila voi Lassilan mukaan olla välttämätön tekijä Putinin ja hänen regiiminsä vallan säilyttämisen kannalta.

Putinin hallinnolta puuttuu selkeä strategia, ja se toimii aina reaktiivisesti, kun joku tilanne kaatuu päälle. Poikkeustila ja poikkeuslait sallivat myös jatkaa poliittisen opposition nujertamista.

Jussi Lassila on erikoistunut Venäjän identiteettipolitiikan tutkimukseen, ja hän on kirjoittanut aiemmin, että ”Venäjä ei voita Ukrainan sotaa, mutta Venäjä ei vain edelleenkään tiedä, miten se voisi sen hävitä”.

– Ajatus siitä, mikä voisi olla hyväksyttävä ulospääsy (sodasta). Sellaista ei löydy, Jussila pohtii.

Voitto ei ole näköpiirissä, mutta Donetskin rintamalla tykit ovat syytäneet ammuksia Ukrainan joukkojen niskaan samoista asemista jo vuodesta 2014 saakka.

Hänen mukaansa kaikki keskustelu, mitä Venäjällä on julkisuudessa käyty, viittaa siihen, että mitään häviötä ei voi tulla. Jos he jostakin luopuvat, se on tappio – ja sitä ei voi tulla.

– Tässä mielessä vallitsee täydellinen epätietoisuus siitä, miten Venäjä voi hävitä sodan.

Lassilan mukaan autoritäärisen hallinnon on mahdotonta hyväksyä luovuttamista. Häviö tulkitaan oman aseman menettämiseksi. Presidentti Putinin mielipiteestä ei ole tietoa, mutta ilmeisesti hän uskoo, että aikalisien kautta voitto pysyy tavoitteena.

Jos kansa panee vastaan, se saa pamppua. Tätä ”patrushevilaista” metodia noudatettiin Moskovan kaduilla syyskuun 21. päivä.

Mitä Putinille merkitsee kansan ja eliitin tuki?

– Kärjistetyimmillään niin sanotuissa petrokratioissa eli öljyn, kaasun ja hiilivedyn varassa elävissä autoritäärisissä järjestelmissä kansa on turhake, Lassila muotoilee.

Hänen mukaansa Venäjällä on vahvistunut ”patrushevilainen” (Nikolai Patrushev) ajattelutapa, jonka mukaan kansalaisista ei tarvitse välittää.

– Jos siellä tulee vastarintaa, niin pamppua vaan, Lassila kuvailee Putinin ”oikeaksi kädeksi” kehutun entisen FSB-pomon filosofiaa.

Tutkija korostaa, että petroeliitti on tuiki tarpeellinen johtajalle ja hänen lähipiirilleen, sillä se työskentelee valtion kruununjalokivien parissa.

– Eli siellä on se joukko, joka pyörii öljykapasiteetin ja sen välittämisen ympärillä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila on erikoistunut Venäjän identiteettipolitiikkaan.

Lännen talouspakotteet ovat kuitenkin pilanneet eliitin talousnäkymät. Miksi köyhtyvän eliitin tyytymättömyys ei nosta päätään?

– Ei ole ulospääsyä. Ollaan suljetussa sukellusveneessä, joka on matkalla pohjaan, Lassila kuvailee Venäjän eliitin pelon ilmapiiriä ja vaihtoehtojen puutetta.

– Sellaisessa tilanteessa toivoisi tietenkin, että pääsisi pinnalle ja voisi palata vanhaan. Mutta sitä ei ole näköpiirissä ja ainoana vaihtoehtona on yrittää tehdä olo siedettäväksi uppoavassa sukellusveneessä.

Olisiko Putinin hallinnon aikana mahdollista, että petroeliitti yhdistäisi voimansa Venäjän poliittisen eliitin kanssa?

– Se on hyvinkin mahdollista ja hyvinkin todennäköistä. Mutta se on myöhemmän ajan ilmiö. Siinä vaiheessa, kun on tullut rohkeutta ja valmiutta lähteä haastamaan Putinia.

– Me emme tiedä, mitä kulisseissa tapahtuu, mutta toistaiseksi ei ole merkkejä sellaisesta, että Putinia oltaisiin syrjäyttämässä.