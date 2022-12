Rautanyrkiksi nimetty kampanja sai alkunsa, kun kolmessa päivässä 92 ihmistä kuoli jengiväkivallassa.

Kahdeksan kuukautta sen jälkeen, kun El Salvadorin presidentti Nayib Bukele ilmoitti sodasta jengejä vastaan, arviolta kaksi prosenttia maan aikuisväestöstä eli runsaat 100 000 ihmistä on nyt telkien takana, CNN uutisoi.

Maaliskuun ja marraskuun välillä pidätettiin 58 000 ihmistä.

Bukele on nimennyt kampanjan mano duraksi, rautanyrkiksi. Se sai alkunsa, kun maaliskuussa kolmessa päivässä 92 ihmistä kuoli jengiväkivallassa.

Toistaiseksi kampanja vaikuttaa toimineen, sillä murhaluvut ovat kääntyneet laskuun, sanoo Keski-Amerikkaan perehtynyt asiantuntija Tiziano Breda Crisis Group -järjestöstä.

Toisaalta historiallisesti on nähty, että vastaavanlaiset kovat kampanjat eivät tuota kestäviä tuloksia, New Jersey City Universityn apulaisprofessori Jonathan D. Rosen sanoo. Lisäksi ihmisoikeusjärjestöissä Bukelen kampanja on herättänyt huolta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.

Human Rights Watchin viime viikolla julkaiseman raportin mukaan maaliskuussa Bukelen pyynnöstä käyttöön otetun poikkeustilan varjolla viranomaiset ovat syyllistyneet muun muassa kidutukseen ja vankien muuhun kaltoin kohteluun, mielivaltaisiin pidätyksiin, katoamisiin ja oikeusprosessin laiminlyöntiin. Lisäksi on viitteitä siitä, että valtio olisi vastuussa monista vankien kuolemista poikkeustilan aikana.

Järjestön mukaan ihmisoikeusrikkomukset eivät olleet yksittäistapauksia vaan samanlaisia rikkomuksia oli tehty toistuvasti ja ympäri maata useiden kuukausien ajan sekä armeijan että poliisin toimesta.