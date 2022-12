Kirjeenvaihtajan kommentti: Nämä asiat ovat yllättäneet eniten amerikkalaisessa arjessa

Vuoden Yhdysvalloissa asumisen jälkeen olen alkanut vihata veroja ja rakastaa tuoksuvia roskapusseja, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Kirsi Jääskeläinen.

Vuosi sitten saavuin New Yorkiin täynnä jännittynyttä täpinää. Ulkomaille muutettaessa eteen tulee väkisinkin yllätyksiä. Osa liittyy suurempaan tapaan, jolla yhteiskunta on järjestäytynyt, osa arkisiin asioihin ja osa kulttuuriin ja ihmisiin.

Tässä listausta asioista, jotka ovat hämmästyttäneet, ihastuttaneet ja vihastuttaneet vuoden aikana Amerikassa.

Yleinen vapautuneisuus on ollut parasta New Yorkissa asuessa. Koskaan et ole se oudoin tyyppi, teit mitä hyvänsä. Sillä aina joku tekee vieressä jotain vielä oudompaa.

Havahduin tähän ajatukseen, kun tassuttelin kerran iltamyöhään yöpuku päällä lähikauppaan ostamaan kahvipakettia. Kukaan ei katsonut oudosti. Suomessa ei tulisi mieleenkään tehdä vastaavaa.

Työntekijä järjesteli vihanneshyllyä ruokakaupassa Washingtonissa viime elokuussa.

Vihannekset maistuvat muovilta. Suomen lähikaupoista eniten kaipaan hyvältä maistuvia vihanneksia. Yhdysvalloissa perusmarketeissa myytävät vihannekset ovat geenimuunneltua kamaa, jonka maku muistuttaa niiden pakkausmuovia.

Kurkulta maistuvan kurkun tai porkkanalta maistuvan porkkanan metsästys luomukaupoista tai maatilatoreilta vaatii aikaa ja rahaa, joita ei useinkaan ole.

Tuoksuvat roskapussit ovat mahtavia. Ensin ihmettelin, miksi roskapussien pitää tuoksua miltään. Mutta nykyään olen tuoksuvien pussien fani, ja lempituoksuni on laventeli.

Nimittäin New Yorkissa monessa kaupunginosassa roskat jätetään kadun varteen tiettyinä kahtena iltana viikossa, ja roska-auto kerää ne seuraavan yön aikana.

Tuoksuva pussi auttaa varsinkin siinä vaiheessa, jos unohtaa roskapäivän ja joutuu odottamaan roskien viemistä muutaman lisäpäivän.

Rottiin tottuu. Jätepussit kadunvarressa tarkoittaa myös rottia kaduilla. New Yorkissa on tällä hetkellä varsinainen rottaongelma, ja näitä siimahäntiä vipeltää siellä sun täällä.

Niin kauan kuin rotat eivät löydä asuntoon sisään (sillä sitäkin sattuu), ne ovat ihan ok.

Rotta viipotti New Yorkin Manhattanilla joulukuussa 2019.

Tv-mainokset hämmentävät. Leijonanosa tv-mainoksista mainostaa lääkkeitä, myös reseptilääkkeitä.

Nämä mainokset näyttävät koiranruokamainoksilta: onnellisia perheitä kirmailee niityillä vailla huolen häivää. Samalla kertojaääni luettelee sivuvaikutuksia: Saattaa aiheuttaa päänsärkyä, ummetusta, itsetuhoisia ajatuksia.

Näihin mainoksiin tottumattomalle vaikutelma on hieman koominen.

Kävelymatka on vieras käsite. Tiesin tietysti etukäteen, että muutamaa suurkaupunkia lukuun ottamatta Yhdysvallat on autoilun ehdoilla rakennettu. Silti on yllättänyt, miten vieras käsite on ”kävelymatkan päässä”.

Olen joskus työreissuilla kysynyt, löytyykö kävelymatkan päästä apteekkia tai supermarkettia. Ihmiset ovat näyttäneet siltä, kuin kysyisin vastausta kolmannen asteen yhtälöön.

Usein se apteekki tai kauppa on löytynyt läheltä, mutta sinne käveleminen on saattanut vaatia epämääräistä pientareilla pomppimista.

New York on yksi harvoja kävely-ystävällisiä kaupunkeja Yhdysvalloissa.

Epäonnistuminen on kasvun paikka. Amerikkalaisten suhtautuminen elämän vastoinkäymisiin, mokiin ja epäonnistumisiin on anteeksiantavaisempi kuin Suomessa.

Potkujen saaminen, asunnosta häätö, konkurssi tai päihderiippuvuus ei merkitse sitä, että pitäisi kaivautua koloon häpeämään itseään. Epäonnistuminen on haaste, jonka selätettyä on vahvempi suuntaamaan uusiin yrityksiin.

Tästä asenteesta suomalaiset voisivat myös oppia.

Toki tämä asenne juontaa juurensa ainakin osittain amerikkalaisen yhteiskunnan turvaverkkojen puutteeseen. Kuka tahansa voi joutua hetkessä irtisanotuksi, asunto voi lähteä helposti alta.

Tällöin on oltava myös joustavampi suhtautuminen siihen, että vastoinkäymisiä tulee kohdalle, eivätkä ne voi musertaa.

Kelaa tulee ikävä. Varsinkin apteekin kassalla. Jos yksityinen terveysvakuutus ei korvaa reseptilääkkeitä, niiden hinta voi nousta tähtitieteelliseksi. Silloin muistaa, miten mieletöntä Suomessa on esimerkiksi reseptilääkkeiden Kela-korvaukset.

Verot ovat syvältä. Tämä on kenties amerikkalaisin oivallukseni vuoden varrelta.

Olin Suomessa – jos en nyt ihan iloinen – niin vähintäänkin välinpitämätön veronmaksaja. Amerikassa asumisen jälkeen arvostukseni pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia kohtaan on noussut entisestään.

Mutta vuoden Yhdysvalloissa asumisen jälkeen olen alkanut ymmärtää amerikkalaisten vihamielisyyttä veroja kohtaan. Kysymys verojen vihaamisessa ei ole niinkään miten paljon niitä maksetaan vaan miten.

Amerikkalaiset vihaavat verovirasto IRS:ää. Vitsin mukaan peräsuolitutkimus ilman puudutusta on kivuttomampaa kuin joutua veroviraston tarkastuksen kohteeksi.

Todella toivon, etten koskaan joudu sitä kokemaan, sillä oman kokemukseni mukaan pelkän veroilmoituksen täyttäminen vastaa viisaudenhampaan poistoa.

Yhdysvalloissa ei nimittäin ole Suomen tapaan esitäytettyä veroilmoitusta, vaan koko homma pitää hoitaa itse. Keskimäärin amerikkalaiset käyttävät kaksitoista tuntia vuodessa veroilmoituksen tekoon.

Kuvaa veroilmoituksesta vuodelta 2018.

Ulkomaalaiselle untuvikolle se on vielä työläämpää. Ensimmäisellä kerralla raavin hiuksia päästä ja menetin yöunet. Tuntui, ettei veroilmoituksen teosta selviä ilman ekonomin tutkintoa. Eikä suuri osa selviäkään.

Veroilmoituksen täyttämisen hankaluus on luonut miljardiluokan veroneuvontabisneksen. Myös minulla on tällainen veroneuvontapalvelu apuna, luojan kiitos. Siitä huolimatta veroilmoituksen täyttäminen on ollut stressaavinta, mihin olen vuoden aikana Amerikassa törmännyt.

Tämä suuri bisnes on myös syynä siihen, ettei verotusta saada muutettua kansalaisille helpompaan suuntaan. Monen eri presidentin hallinnot ovat tätä luvanneet, mutta bisnes on lobannut nämä pyrkimykset kumoon.

Lisäksi verot pitää erikseen maksaa kolme kertaa vuodessa, sillä niitä ei Suomen tapaan oteta suoraan palkasta. Siksi ennen verojen maksua pankkitili näyttää petollisen muhkealta ja on muistettava, että suuri osa tilillä lepäävistä rahoita on maksettava jossakin vaiheessa verottajalle.

New York, New York.

Lopuksi: Yhdysvallat on mielettömän kiehtova maa.

Yhden valtavan maan sisältä löytää lukemattomia kiinnostavia, erilaisia maailmoja. Jokaisessa osavaltiossa on omalaatuinen kulttuurinsa. Utah ja Florida ovat yhtä erilaisia kuin Suomi ja Italia.

Kirjeenvaihtajalle Yhdysvallat on loputon aarreaitta juttuaiheita. Kenties suurin oivallus vuoden varrelta on ollut se, ettei Yhdysvaltojen moninaisuuden haltuun ottamiseen riitä vuosi, ei ehkä edes yksi ihmisikä.