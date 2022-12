Ukrainan armeijan komentaja: Venäjä yrittää Kiovan valtausta pian uudelleen – ja siihen liittyy julma strategia

Venäjä on vetäytynyt etulinjasta. Kenraali Valeri Zaluzhnyin mukaan se enteilee hyökkäystä.

Ukrainan asevoimien komentaja kenraali Valeri Zaluzhnyi sanoo The Economistin haastattelussa uskovansa, että Venäjä yrittää Kiovan valtausta uudelleen, mahdollisesti helmi- tai maaliskuussa. Venäjä epäonnistui yrityksessään vallata Kiova viime keväänä.

Zaluzhnyiltä kysyttiin, mitä hän ajattelee Venäjän osittaisesta liikekannallepanosta, jossa se mobilisoi 300 000 reserviläistä ja entistä sotilasta. Zaluzhnyin mukaan sillä on ollut vaikutusta.

– He eivät ehkä ole kovin hyvin varustettuja, mutta he ovat silti meille ongelma. Arvioimme, että heillä on reservissä 1,2–1,5 miljoonaa ihmistä. 200 000 tuoretta sotilasta valmistellaan. En epäile hetkeäkään, etteivätkö he yrittäisi Kiovaa uudelleen.

Zaluzhnyin mukaan kenraalikunnassa on laskettu, kuinka paljon tankkeja, tykistöä ja sotilaita he tarvitsevat torjuakseen Venäjän uuden hyökkäyksen. Hänen mukaansa Venäjä on vetänyt joukkojaan kauemmas etulinjasta, Himars-raketinheitinten ulottumattomiin.

Zaluzhnyin mukaan Venäjä tuhlasi resurssinsa, ja nyt se etsii reittiä päästä pois nykyisestä tilanteesta.

–Todennäköisesti he etsivät keinoja lopettaa taisteleminen ja saada aikaan tauko keinolla millä hyvänsä.

Paikalliset seisoivat ilmaiskussa tuhoutuneen rakennuksen edustalla Vyshhorodissa Kiovan lähistöllä 24. marraskuuta.

Zaluzhnyin mukaan iskut siviilikohteisiin ja ”vaimojen ja lasten jättäminen pakkaseen jäätymään” ovat osa Venäjän tämänhetkistä strategiaa.

– He tarvitsevat aikaa kerätäkseen lisää resursseja ja luodakseen uutta potentiaalia, jotta he voivat jatkaa yritystä päästä tavoitteisiinsa.

Zaluzhnyin mukaan sota on nyt eräänlaisessa taitekohdassa. Jos venäläiset onnistuvat tuhoamaan sähköverkon, ukrainalaisilla on edessään hyytävä talvi. Sillä voi olla vaikutusta myös sotilaiden taistelukykyyn.

– Sotilaiden vaimot ja lapset jäätyvät. Voitteko kuvitella, millä mielin taistelijat silloin ovat?