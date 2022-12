Tutkijan synkkä arvio: Venäjästä voi tulla Pohjois-Korea

Uuden Pohjois-Korean, Somalian tai ”Mordorin” synty on mahdollista.

Ukrainan sota on muuttumassa katastrofiksi Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin kannalta, arvioi ranskalainen politiikan tutkija Bruno Tetrais.

Tetrais kirjoittaa tuoreessa ajatushautomo Institut Montaignen julkaisussa, että ihmiset voivat nyt Ukrainan sodan aikana todistaa Venäjän toista romahdusta.

Ensimmäinen romahdus oli sata vuotta sitten 1922, kun tsaarin hallitsema Venäjä kaatui ja syntyi Neuvostoliitto.

Ukrainan sodan aikana Putin ei ole onnistunut yhdistämään venäläistä maailmaa. Venäjä on lisäksi karkottanut lähimpiä naapureitaan, Tetrais kirjoittaa.

Venäjän johtama Kollektiivinen turvallisuusjärjestö CSTO natisee liitoksissaan. Keski-Aasiassa ja Kaukasuksella Venäjä ei enää pysty toimimaan alueen poliisina.

Varmaa ranskalaistutkijan mukaan on se, että Venäjä on 2020-luvun puolivälissä maa, jota horjuttaa maan sotilaallinen, taloudellinen ja väestörakennetta koskeva heikkeneminen. Yli puoli miljoonaa ihmistä on jo muuttanut Venäjältä.

– Varma asia on myös, että Venäjä erkaantuu Euroopasta. Ukraina oli Venäjän alueen länsipuoli, joka tasapainotti sen itäpuolta.

Varmaa tutkijan mielestä on myös, että sodan jälkeen levottomuudet lisääntyvät Venäjällä.

Tetrais sanoo, että Venäjälle voi käydä kuten Saksalle sodan loputtua vuonna 1945. Saksassa alkoi itsetutkistelu ja käytiin Nürnbergin oikeudenkäynti natsien sotarikoksista.

Venäjällä ei kuitenkaan ole samanlaista oikeusvaltion perinnettä.

– Todennäköisempi on Pohjois-Korea skenaario: Venäjä-linnoituksen eristäytyminen ja radikalisoituminen, jossa Putin tai hänen seuraajansa pitää maan väestön pysyvässä sotatilassa, Bruno Tetrais ennustaa.

Pessimistisemmän näkemyksen mukaan Venäjästä tulee eräänlainen Mordor eli musta maa, jossa pahan voimat valmistelevat kostoaan, Tetrais maalailee.

Maan vajoaminen barbaarisuuteen on hänen mukaansa jo käynnissä. Tolkien-fanit ovat verranneet Venäjän armeijan käyttäytymistä örkkeihen, jotka kykenevät kaikkein pahimpaan.

– Liioittelua? Ei oikeastaan, jos tajuaa, että kymmenen viime vuoden aikana Venäjän parhaat ja kirkkaimmat aivot ovat lähteneet ja yhä useammin myös maan keskiluokka.

Venäläinen yhteiskunta on kriminalisoitunut, Tetrais kirjoittaa. Venäjällä vallitsevat mafian säännöt. Kummisedät hallitsevat suojelijoitaan.

Yksi mahdollisuus tutkijan mielestä on, että Venäjä alkaa muistuttaa 1990-luvun Somaliaa. Somaliaa hallitsevat sotilaat ja jengit. Varusmiehiksi ne värväävät muun muassa entisiä vankeja.

Ukrainan sodan seurauksena Eurooppa ja Venäjä jäävät toisistaan erilleen pitkäksi aikaa, Tetrais povaa.

– Edellyttäen, että Eurooppa pystyy vähentämään riippuvuuttaan venäläisestä kaasusta minimiin.

Ukrainan sota voi olla kolme vuosisataa kestäneen historiallisen ajanjakson loppu, Tetrais arvioi.

Ajanjakso alkoi ruotsalaisten ja venäläisten välillä käydystä Poltavan taistelusta 1709. Ruotsi hävisi taistelun ja menetti asemansa Itämeren suurvaltiona.