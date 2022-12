Vaikka Ukraina sijaitsee huomattavasti Suomea etelämpänä ovat talvet siellä kylmiä, vaikkakin vähemmän lumisia.

Sotaa ulkomaille paenneita ukrainalaisia pyydetään pysymään ulkomailla talven ajan. Syynä ovat sähkökatkot, jotka johtuvat Venäjän tekemistä iskuista Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin.

– Haluan pyytää heitä olemaan palaamatta. Meidän pitää selvitä talvesta, varoitti Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk jo loppusyksyllä.

– Jos palaat nyt, vaarannat itsesi, lapsesi ja haavoittuvaisessa asemassa olevat sukulaisesi.

Lue lisää: Ukraina vetoaa pakolaisiin energia­pulan keskellä: älkää palatko talveksi

Siviilien lisäksi Ukrainan välillä hyytävän kylmäksi käyvä talvi vaikuttaa myös sodankäyntiin rintamalla. ”Kenraali talven” kuritukseen joutuivat aikanaan sekä Napoleon että Hitler yrittäessään valloittaa itää. Paljaalta arolta puhaltava hyytävä tuuli ja lumi jäädytti sotakoneiden lisäksi sotilaat.

Kaatunut venäläissotilas tuhotun miehistönkuljetusvaunun luona Harkovan edustalla helmikuussa Venäjän aloitettua höykkäyksen Ukrainaan.

Ukrainan syksyt ovat vetisiä ja muta jumittaa liikkuvan sodankäynnin. Neljän talvikuukauden aikana maa kuitenkin ajoittain jäätyy ja panssarit pääsevät etenemään.

Lue lisää: Asiantuntijat: Maan jäätymistä voi seurata Ukrainan hyökkäys

Ukraina on pinta-alaltaan Euroopan toiseksi suurin maa ja siksi talviolosuhteetkin vaihtelevat huomattavasti maan eri osissa. Idässä ja pohjoisessa on kylmempää kuin etelässä, jossa meri-ilmasto lämmittää. Lännen vuoristoseudulla taas sataa eniten.

Tällä vuosituhannella Ukrainassa paleltiin ennätyspakkasissa 2006 ja 2012. Viikkoja jatkuneen pakkaskauden aikana tammikuussa 2006 esimerkiksi Donetskissa ja Luhanskissa lämpötila painui jopa - 31 asteeseen. Kahden viikon aikana kuoli liki 600 ihmistä kylmyyteen, joka oli ankarin 68 vuoden mittaushistorian aikana.

Myös tammi-helmikuun vaihde 2012 oli poikkeuksellisen kylmä. Öisin lämpötila saattoi laskea -33 asteeseen. Kymmeniä kodittomia paleltui kuoliaaksi ja tuhannet hakeutuivat viranomaisten avaamiin väliaikaissuojiin. Myös lunta satoi rankasti. Enimmillään mitattiin jopa 130 sentin lumen paksuus helmikuun ensimmäisellä viikolla.

Mittaushistorian kylmin talvi (tammikuusta maaliskuuhun) oli vuonna 1954 kun koko Ukrainan keskilämpötila oli -7,8 astetta, eli yli 7 astetta kylmempi kuin tavallisesti.

Ukraina kuuluu mannerilmaston vyöhykkeeseen. Mantereen sisäosissa vallitsee kuiva ilmastotyyppi, jossa tapahtuu voimakkaita lämpötilan vaihteluja. Tyypillisessä mannerilmastossa on kesällä kuivaa ja kuumaa, talvella kovia pakkasia.

Etelässä Mustanmeren alueella talvet ovat hieman lauhkeampia, mutta silti kylmiä, eli eivät kuten Välimeren alueella.

Sateisinta on kesäisin. Vaikka talvellakin sataa usein, eivät sademäärät ole runsaita. Usein sade tulee kevyenä lumena. Lumipeite myös tavallisesti sulaa välillä, joten maa ei ole yhtäjaksoisesti valkoisena.

Sateisinta on lännessä Galitsiassa ja Karpaateilla.

Aurinko ei juuri pilkahda Ukrainan talven aikana ja etenkin sisämaassa värjötellään harmaiden pilvien varjossa.

80-vuotias Galyna tiistaina Lymanissa. Hän asuu osin tuhoutuneessa talossaan, jossa ei ole sähköjä, vettä eikä lämmitystä.

Talvi on kautta Ukrainan kylmä, keskilämpötila on hieman alle nollan asteen pakkasen puolella. Siperian kylmän ilmamassa iskiessä pakkaslukemat saattavat pudota -20 asteeseen tai allekin. Sisämaassa on kylmimmillään alle -30 astetta ja rannikolla -28 astetta.

Ilmastonmuutoksen myötä myös Ukrainassa talvilämpötilat ovat nousseet muutaman asteen viime vuosikymmeninä.

Tilastojen perusteella erittäin kylmän sään jaksot ovat silti mahdollisia, mutta aikaisempaan verrattuna harvinaisempia ja kestoltaan lyhyitä.

Kiovassa aurinko ei juurikaan paista marraskuusta helmikuuhun.

Talvella ylimmät lämpötilat ovat keskimäärin nollan pinnassa ja alimmillaan -2 – -5 astetta. Kylmintä on helmikuun alkupäivinä. Harvemmin mittari painuu alle -17 asteen.

Kiovassa on lumipeite keskimäärin 80 päivänä vuodessa. Vielä muutama vuosikymmen sitten lumipäiviä oli yli sata.

Donetskin kaupungissa Itä-Ukrainassa talvi kestää marraskuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin. Talvi on kylmä, luminen, tuulinen ja pääosin pilvinen. Kylmintä on tammikuussa, jolloin pakkasta on keskimäärin -7 astetta.

Lunta voi sataa marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Eniten lunta on maassa tavallisimmin vain kuukauden ajan tammikuusta helmikuun puoliväliin, jolloin sademäärä on keskimäärin 125 millimetriä.

Odessa sijaitsee Mustanmeren rannalla ja on kesäisin suosittu rantalomakohde. Talvisin sielläkin on silti kylmää.

Tammikuun keskilämpötila on nollan tienoilla. Kylmyysennätys edellisen 20 vuoden aikana oli -22 asetta. Luntakin sataa keskimäärin 40 päivänä talvessa ja taivas on harmaana kuten muuallakin Ukrainassa.

Ukrainan ainoa suhteellisen lauhkea paikka talvisin on Krimin niemimaan eteläkärki, jossa vuoristo suojaa rannikkoaluetta pohjoisen kylmältä tuulelta. Jaltalla voi talven keskilämpötila olla noin 5 astetta.

Tänä talvena ei Ukrainassa ole vielä pakkasennätyksiä nähty. Torstaina Kiovassa oli nollakeli ja kevyttä räntäsadetta. Viikonvaihteessa sää kylmenee jopa -8 asteeseen, mutta sadetta ei ole luvassa.

Jäiseen mutaan iskeytynyt räjähtämätön venäläisten raketti Bahmutin lähellä viime viikolla.

Kiivaiden taisteluiden keskipisteenä olevassa Itä-Ukrainan Bahmutissa oli pakkasyö, kun mittari painui -5 asteeseen. Päivällä lämpötila on nollan molemmin puolin. Sateita ei ole luvassa. Viikonloppuna lämpötila voi nousta 10 asteeseen.

Lue lisää: Talvi voi tuoda mukanaan järisyttäviä muutoksia Ukrainan sotaan – ”Synkältä näyttää”

Hersonissa etelässä torstaipäivä on sateinen, lämmintä on silti vain 2–3 astetta. Lauantaina mittari saattaa nousta jopa 14 asteeseen, mutta ensi viikolla painuu jälleen nollan tienoille.

Sodan runtelemissa taloissa jatkuvien sähkökatkojen kanssa elävillä siviileillä on luvassa koleaa ja harmaata talven jatkoa.