Marin kommentoi EU-parlamentin lahjusepäilyä Brysselissä – ”Tämä on tutkittava perin juurin”

Eva Kailin kuuleminen oikeudessa lykkääntyi vankilalakon takia. Hän pysyy vangittuna ainakin ensi viikon torstaihin.

Bryssel/Helsinki

Lahjusskandaalin vuoksi tehtävästään erotettu EU-parlamentin entinen varapuhemies Eva Kaili pysyy vangittuna ainakin ensi viikon torstaihin. Hänen tämän viikon keskiviikoksi suunniteltu kuulemisensa lykkääntyi vanginvartijoiden lakon takia.

Parlamenttia järkyttäneessä skandaalissa keskiöön noussut Kaili puolustautui epäilyjä vastaan tiukasti. Kailin asianajaja sanoi uutistoimisto AFP:lle, ettei sosialistiedustaja ollut tietoinen asunnostaan löydettyjen rahojen olemassaolosta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi lahjusskandaalia lyhyesti saapuessaan EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden huippukokoukseen keskiviikkona Brysselissä. Hänen mukaansa on erittäin hälyttävää, jos osoittautuu oikeaksi, että parlamentissa on otettu lahjuksia vastaan ja niillä on pyritty vaikuttamaan esimerkiksi siellä pidettyihin puheisiin.

– Ymmärtääkseni Belgian poliisi ja kaikki asiaan kuuluvat viranomaiset ovat tämän asian päällä. Tämä on tutkittava perin juurin, Marin sanoi.

Kotietsinnöissä löytyi setelikasoja

Belgialaisen oikeuslähteen mukaan poliisi löysi Kailin kotoa 150 000 euron edestä käteistä. Belgian poliisi julkisti keskiviikkona kuvia useissa kotietsinnöissä löytyneistä setelikasoista, joita kertyi yhteensä liki 1,5 miljoonan euron edestä.

Poliisin pidättämä Kaili on yhdistetty epäilyihin, joiden mukaan Persianlahden valtio olisi maksanut lahjuksia vaikuttaakseen EU:n politiikkaan.

Oikeuslähteiden mukaan kyseessä olisi jalkapallon MM-kisoja isännöivä Qatar. Kailin asianajajan Michalis Dimitrakopoulosin mukaan kreikkalainen europarlamentaarikko on syytön.

Dimitrakopoulosin mukaan Kaililla ei ole mitään yhteyttä rahoihin. Sen sijaan Kailin avopuolisolla voisi asianajajan mukaan olla vastauksia rahoihin liittyen.

Kailin avopuoliso pidätettiin niin ikään viime viikolla ratsioissa Brysselissä ja kaupungin läheisyydessä. Pidätetyksi joutui myös entinen europarlamentaarikko Pier Antonio Panzeri sekä italialainen lobbari. Brysseliläinen tuomioistuin päätti, että Kailin avomies ja Panzeri pysyvät vangittuina, mutta lobbari päästettiin vapaaksi jalkapannan kanssa.

Kaili erotettiin tiistaina varapuhemiehen tehtävästään lahjusskandaalin seurauksena. Parlamentin täysistunnossa annettiin 625 ääntä Kailin erottamisen puolesta ja yksi vastaan.