Putin peruu julkisia esiintymisiä – tutkija näkee taustalla selvän muutoksen

Venäjän kaikesta perillä oleva autoritäärinen isähahmo ei kykene enää vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ISTV:n Ukraina-studiossa.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin perinteistä vuosittaista lehdistötilaisuutta ei tänä vuonna järjestetä. Se on oire ja ilmeinen seuraus siitä, että Venäjän ”erikoisoperaatio” eli hyökkäyssota Ukrainaan on mennyt pahasti pieleen, sanoo ISTV:n Ukraina-studiossa vieraillut Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

– Tässä on taustalla pitkien ja jatkuvien takaiskujen ja epäonnistumisten ketju. Se on johtanut siihen, että aiempi kansalais–presidentti -suhde ja todellinen kaikesta perillä oleva isä- ja isäntähahmo ei kykene enää kaikesta vastaamaan, Lassila pohtii.

Vladimir Putin vuosittaisessa lehdistötilaisuudessa joulukuussa 2021.

Aiemmin samana vuonna peruttiin presidentin Suora linja. Nyt perutuissa ohjelmissa pyritään välittämään Kremlin ja Putinin vakuuttava ote asioiden hoidossa.

– Tavallisesti näissä otetaan kansalaisia ja tiedotusvälineitä kismittäviä kysymyksiä esille. Niissä myös kriittisiä ja kielteisiä kysymyksiä on tullut, Lassila huomauttaa.

Ohjelmissa ulkomaalaiset toimittajat ovat saaneet esittää avoimen kriittisiä kysymyksiä, joita ei välttämättä ole näytetty Venäjän valtiontelevisiossa.

– Tässä tilanteessa näihin kysymyksiin vastaamiseen ei ole valmiuksia eikä halua. Jos tehdään etukäteen sensuuri, että näitä kysymyksiä ei saa kysyä, se on vieläkin paljastavampaa.

Tutkijan mukaan olisi hieman erikoista, jos lehdistötilaisuudessa ei millään tavalla käsiteltäisi esimerkiksi erikoisoperaation vaikeuksia, liikekannallepanoa, sodan uhreja tai talousvaikeuksia.

– On tehty ilmeisen impulsiivinen ratkaisu. Nyt on nähtävissä Putinin kasvavaa epävarmuutta, jossa on rivien välistä aistittavissa, että edes lehdistösihteeri Peskov ei tiedä, mitkä presidentin tuntemukset tässä tilanteessa ovat.

Jos vaikeiden kysymyksien välttely alkaa olla vahvistuva trendi Putinin toiminnassa, se kertoo tutkijan mukaan siitä, että viranhoito alkaa olla retuperällä.

– Silloin mennään arvailujen varassa. Putin on täysin keskittynyt operaatioon ja ilmeisen harhaiseen kuvaan sen etenemisestä ja siinä saavutetuista menestyksistä, mitä vastaan muu todellisuus haraa.

Vladimir Putin on pitänyt vuoden lopun lehdistömaratonin tähän mennessä joka vuosi siitä asti, kun hän on ollut presidentti. Tilaisuuden peruminen voi Lassilan mukaan kertoa myös Putinin eristäytymisestä. Koronapandemia vahvisti Venäjän yksinvaltaisen johtajan muutosta yhä autoritäärisempään suuntaan.

– Putinin lähipiiri on kaventunut huomattavasti turvallisuuskaranteenivaatimusten vuoksi ja sitä kautta palautemekanismit ovat heikentyneet.

Venäjän presidentti on taantunut myös hänen tavassaan vastata kysymyksiin. Valtakautensa alussa hän saattoi vastata kriittisiin kysymyksiin kierolla tavalla ja todeta esimerkiksi oppositiojohtaja Navalnyistä, että tämä on vaatimuksissaan aivan oikeassa, asiantuntija kuvailee.

– Putin oli ennen valmis altistamaan itsensä avoimelle debatille ja toki tilanne rakennettiin niin, että hän selvisi debateista aina voittajana. Hyökkäyssodan alla nähtiin aggressiivinen hyökkäys kriittisiä kysymyksiä kohtaan.

Viimeisin vaihe Putinin eristäytymisessä on tyystin kieltäytyä dialogista.

– Tämä saattaa olla merkki siitä, että hän ei näe tai koe millään tavalla mielekkääksi, että pitäisi alistua minkäänlaiseen debattiin yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Tässä on selkeä kehityskaari ollut nähtävissä.