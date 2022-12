Koronatartuntojen määrä räjähti Kiinassa – kansa ryntäsi hamstraamaan huhujen perässä

Asiantuntijat pelkäävät, että koronarajoitusten nopea purkaminen voi johtaa jopa miljoonan kiinalaisen kuolemaan.

Koronavirustartuntojen määrä Kiinassa on räjähtänyt niin, että viruksen leviämistä on nyt ”mahdoton” jäljittää, The Guardian siteeraa terveysviranomaisia. Kiina luopui viime viikolla nollakoronapolitiikasta ja alkoi purkaa tiukkoja rajoituksia.

Rajoitusten nopea purkaminen on johtanut tartuntojen nopeaan leviämiseen. Tarkkaa tietoa tartuntojen määrästä on myös vaikea saada, sillä viranomaiset ovat luopuneet joukkotesteistä ja pakollisesta säännöllisestä testaamisesta.

Esimerkiksi tiistaina kansallinen terveyskomissio kertoi vain 2 291:stä oireellisesta koronatartunnasta.

Pandemiatyöntekijöitä suojapuvuissa Pekingissä.

Valtiollinen media China Daily raportoi, että pelkästään Pekingissä kuumeklinikoille oli hakeutunut potilaita 16 kertaa enemmän kuin viikkoa aiemmin. Sairaaloissa potilaiden määrä kasvoi kuusinkertaisesti aiempaan viikkoon verrattuna.

Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä olemaan hakeutumatta päivystykseen ja ensiapuun ellei aivan tarpeellista.

Pekingin kaduilla on nyt hiljaista.

Wangfujingin ostosalueella on nyt hiljaista.

Pekingissä, jossa rajoitustoimia lähdettiin ensimmäisenä purkamaan, kadut ja ostoskeskukset ovat autioituneet, CNN kertoo. Jonoja löytyy kuumeklinikoiden ja apteekkien edustalta.

Myös kaupoissa nähtiin väkiryntäyksiä sen jälkeen, kun purkkipersikoiden huhuttiin estävän tai hoitavan koronaviruksen aiheuttamaa tautia. Kiinan valtiollinen media kiirehti varoittamaan ihmisiä, etteivät säilötyt hedelmät korvaa lääketieteellistä hoitoa eivätkä estä tautia.

Pekingiläisessä kauppakeskuksessa oli autiota.

Asiantuntijoiden mukaan koronavirus voi levitä Kiinassa nopeasti, sillä aiemman tiukan koronapolitiikan takia vain harva on sairastanut taudin aiemmin ja lisäksi Kiinan käyttämät kotimaiset rokotteet eivät ole yhtä tehokkaita verrattuna länsimaissa käytettyihin mRNA-rokotteisiin.

Apteekkiin oli jonoa Pekingissä maanantaina.

Financial Times uutisoi viikko sitten, että jopa miljoona kiinalaista on vaarassa kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin talvikuukausina, jos koronarajoitusten purkamista jatketaan ympäri Kiinaa. Ennusteen antoi Aasiaan keskittyvä neuvoa antava Wigram Capital Advisors -ryhmä.

Toukokuussa Shanghain Fudan-yliopiston tutkijat arvioivat, että omikronaalto voisi hallitsemattomana johtaa jopa 1,6 miljoonan ihmisen kuolemaan kolmessa kuukaudessa.