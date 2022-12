Tällainen on amerikkalainen Patriot – näitä ohjuksia aiotaan nyt lähettää Ukrainan suojaksi

Ukraina pystyy suojaamaan ainakin Kiovaa Venäjän ohjuksilta amerikkalaisella Patriot-järjestelmällä.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon on viimeistelemässä suunnitelmaa lähettää Patriot-ohjuspattereita Ukrainaan, kertovat yhdysvaltalaismediat CNN ja The New York Times tiistaina.

Presidentti Joe Bidenin hallinnon arvellaan ilmoittavan asiasta jo torstaina, kertoo Reuters. Suunnitelma tehtiin Venäjän alettua iskeä ohjuksilla Ukrainan tärkeisiin infrastruktuurikohteisiin.

Ukrainan ilmatorjunta on ollut avainroolissa Venäjän hyökkäyksen aikana. Venäjän on arvioitu laukaisseen Ukrainaan tähän mennessä jo pitkästi yli 4 000 ballistista ja risteilyohjusta. Tämän pitäisi merkitä sitä, että ainakin edistyneempien ohjusten osalta varastossa alkaa pohja häämöttää.

Yksi mahdollinen syy Patriot-toimitusten kiirehtimiseen ovatkin tiedot Iranin aikeista toimittaa Venäjälle ballistisia ohjuksia. Venäjän oma ohjustuotanto on sodan kulutuksen ja talouspakotteiden vuoksi vaikeuksissa.

Patriot on tehokas suoja esimerkiksi Venäjän risteilyohjuksia sekä lyhyen ja keskikantaman ballistisia ohjuksia vastaan. Venäjä voisi käyttää niitä toteuttaakseen mahdollisen taktisen ydinaseiskun.

Yhdysvallat ehkä toimittaa Ukrainalle kahdesta neljään Patriot-lavettia, joissa kussakin on vähintään neljän ohjuksen kasetti. Amerikkalaiseen Patriot-patteristoon kuuluu neljästä kahdeksaan lavettia, joten Ukrainalle toimitettava määrä riittäisi ehkä vain muutaman tärkeän kohteen, esimerkiksi Kiovan suojaamiseen.

Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev on aiemmin varoittanut Natoa antamasta Kiovalle Patrioteja. Kreml saattaa kokea ohjusten eskaloivan sotaa.

Ukrainan ilmatorjunnalle Patriot olisi ”hyvin, hyvin merkittävä” lisäkyky, sanoo Valkoisen talon entinen Ukraina-neuvonantaja Alexander Vindman Reutersille.

– Ne olisivat erittäin tehokkaita vastaamaan moniin erilaisiin Ukrainan haasteisiin, etenkin jos Venäjä aikoo käyttää iranilaisia lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia, Vindman toteaa.

– Jos Venäjä saisi ostettua Iranilta suuren määrän näitä ballistisia ohjuksia, se olisi todella vaarallista Ukrainalle, huomautti puolustusvoimain ex-komentaja Jarmo Lindberg STT:n haastattelussa marraskuussa.

Lue lisää: Jarmo Lindberg: Iranin ohjuksista voi tulla Ukrainalle todellinen uhka, jos Venäjä saa niitä paljon

Yhdysvaltalaisen asejätti Raytheonin valmistama MIM-104 Patriot on Yhdysvaltain maavoimien pääasiallinen ilmatorjuntaohjusjärjestelmä. Se otettiin käyttöön vuonna 1982 ja osoitti tehokkuutensa jo Persianlahden sodassa 1991.

Järjestelmään kuuluu liikuteltavan ohjuslavetin lisäksi muun muassa tutka- ja valvonta-asema. Järjestelmän ilmatorjuntaohjukset yltävät pisimmillään kohteisiin 160 kilometrin päähän ja ne kykenevät tuhoamaan ballistisia ohjuksia 24 kilometrin korkeudessa.

Patriot voidaan varustaa PAC-2- tai uudemmilla PAC-3 -ohjuksilla. Ne ovat tutkaohjattavia ohjuksia, jotka kiitävät jopa viidenkertaisella äänennopeudella.

Taistelussa patteria pystyy operoimaan kolme ihmistä, mutta koko järjestelmän käyttöön valmisteluun tarvitaan jopa 90 henkilöä. Järjestelmän käyttäminen edellyttää tavallisesti kuukausien koulutusta. Yhdysvallat on luvannut pikakouluttaa ukrainalaiset Saksassa.

Patriot-järjestelmä Sliacin lentokentällä Slovakiassa toukokuussa.

■ Yhdysvaltalaisen Raytheon-yhtiön valmistama Patriot on maailman parhaita ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. ■ Patriot nousi maailmanmaineeseen ensimmäisessä Persianlahden sodassa 1991. Yhdysvallat lähetti Patriot-pattereita kiireesti Israeliin, joka joutui Irakin ohjusiskujen kohteeksi. ■ Patriot on suunniteltu tuhoamaan lentokoneita, ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia ja miehittämättömiä lentolaitteita. ■ Ohjuksen rakettimoottorin polttoaine on kiinteää. Moottori kiihdyttää ohjuksen noin viiden machin nopeuteen. ■ Vajaat kuusi metriä pitkä ohjus painaa versiosta riippuen 700–900 kiloa. Taistelukärjessä on noin 90 kiloa räjähdysainetta.

Patriotia on myyty pariin kymmeneen maahan, muun muassa Ruotsiin ja Sveitsiin. Esimerkiksi Ruotsin hankinnan arvo on noin miljardi euroa. Kauppaan kuuluu neljä yksikköä, joilla parannetaan Tukholman ja sen ympäristön ilmatorjuntaa.

Vuonna 2018 Puola ilmoitti historiansa suurimmasta asekaupasta päättäessään hankkia Patriot-järjestelmiä 4 miljardilla eurolla.

Marraskuussa Saksa tarjoutui luovuttamaan kaksi Patriot-patteristoa Puolalle sen jälkeen, kun ilmeisesti ukrainalainen ilmatorjuntaohjus putosi Puolan puolelle. Myös Yhdysvallat on sijoittanut Patriot-patteristojaan Puolaan.

Lue lisää: Suomi lähti mukaan uuteen eurooppalaiseen ilmapuolustus­hankkeeseen

Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla Ukrainan ilmatorjunta koostui pääasiassa Neuvostoliiton aikaisista lentokoneista sekä ohjusjärjestelmistä, joilla Ukraina onnistui estämään Venäjän ilmaherruuden.

Sittemmin Ukraina on saanut käyttöönsä lisää torjuntakalustoa. Yhdysvallat tarjosi NASAMS- ja Saksa IRIS-T-järjestelmän. Lisäksi Ukrainalle on lahjoitettu käyttöön venäläisvalmisteisia S-300-ohjuksia sekä länsimainen HAWK-järjestelmä ja olalta ammuttavia Stinger-ohjuksia.

Lue lisää: Ukraina saamassa ilmatorjunta­järjestelmän, jollainen suojaa myös Helsinkiä – vain yksi merkittävä puute

Siinä missä aliääninopeutta lentäviä kohteita torjuvan ohjuspatterin ympärille voi piirtää enimmillään 100–200 kilometrin "torjuntakupolin", jää kantama ballistisen ohjuksen tapauksessa muutamaan kymmeneen kilometriin. Lindbergin mukaan esimerkiksi koko Kiovan alueen puolustamiseen tarvittaisiin siten useita Patriot-ohjuspattereita.

Patriotin ongelma ei olekaan tehokkuudessa vaan suurissa kuluissa. Siksi Patriotin ohjuksilla ei kannata torjua esimerkiksi lennokkeja, joilla Venäjä iski viimeksi keskiviikkona Kiovaan.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Kiovaan ja sen ympäristöön olisi lähetetty 13 iranilaisvalmisteista Shahed-lennokkia, jotka kaikki olisi pudotettu alas.

Yhdysvallat on antanut Ukrainalle jo 19,3 miljardin dollarin edestä aseapua helmikuusta lähtien.