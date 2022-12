Vankien nostamat kanteet kidutuksesta on usein jätetty tutkimatta, kertoo muun muassa Amnesty Turkki-maaraportissaan.

Kahden Turkissa kiinni otetun Suomen kansalaisen väitetty kohtelu ei ole ihmisoikeusraporttien valossa tavatonta.

Ihmisoikeuksien rapistuminen sekä kidutuksen yleistyminen Turkin vankiloissa on noteerattu kaikissa suurimpien ihmisoikeusjärjestöjen viimeisimmissä maaraporteissa.

Vankien nostamat kanteet kidutuksesta on usein jätetty tutkimatta, Amnesty International kertoo.

Myös Human Rights Watchin (HRW) mukaan syytökset pahoinpitelystä ja kidutuksesta poliisilaitoksilla sekä vankiloissa ovat lisääntyneet, mutta ne johtavat harvoin syytteeseen. Siksi rankaisemattomuuden kulttuuri jatkuu poliisin ja turvallisuusjoukkojen keskuudessa, raportissa sanotaan. Raportin mukaan poliisilaitoksilla on raportoitu myös raiskauksista ja itsemurhista.

Turkki on osapuoli YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisessa yleissopimuksessa.

Karkotuskeskukset halutaan tarkkailun alaisiksi

STT kertoi tiistaina, kuinka Turkissa somevideonsa jälkeen vangittuja kahta somalialaistaustaista suomalaismiestä heidän mukaansa pahoinpideltiin poliisiasemalla sekä karkotuskeskuksessa useiden päivien ajan.

Toisen miehistä, Mahadin, mukaan heitä pidettiin Ankaran keskustan ulkopuolella sijaitsevassa Akyurtin keskuksessa, jossa oli paljon afganistanilaisia sekä ihmisiä eri Afrikan ja Lähi-idän maista.

Myös HRW kertoi karkotuskeskusten pahoinpitelyistä marraskuisessa raportissaan. Karkotuskeskukset ovat EU:n varoilla tuettuja keskuksia maasta palautettaville ulkomaalaisille.

HRW:n raportin mukaan karkotuskeskuksissa Turkista Eurooppaan pyrkineitä siirtolaisia on pahoinpitelemällä pakotettu allekirjoittamaan papereita, joissa he sanovat palaavansa vapaaehtoisesti kotimaahansa.

Raportissa Tuzlan karkotuskeskuksessa pidetty 27-vuotias afganistanilainen Abdul Sami kertoi kohtelustaan, joka muistutti suomalaismiehen kertomusta kokemastaan. Samin mukaan hänet pahoinpideltiin, koska hän kieltäytyi allekirjoittamasta paperia.

– He kiroilivat ja yksi seisseistä miehistä alkoi hakata minua päähän, selkään ja sääriin kumisella tai muovisella pampulla ja toinen seisomassa olleista löi minua kädellään. Hän löi kasvoilleni ja nenästäni alkoi vuotaa verta, hän sanoi raportissa.

HRW on vaatinut lisää valvontaa karkotuskeskuksiin.

Syyskuun lopulla myös Euroopan neuvoston alainen kidutuksen vastainen komitea (CPT) vieraili useissa Turkin karkotuskeskuksissa tarkoituksenaan selvittää ulkomaalaisten olosuhteita ja kohtelua keskuksissa. Vierailun päätteeksi komitea esitti alustavat huomautuksensa Turkin viranomaisille, mutta se ei ole vielä julkaissut raporttia asiasta.

Suomalaisen mukaan kiinniotettuja lyötiin ja potkittiin

Turkissa kiinniotetut suomalaismiehet olivat tehneet TikTok-sovellukseen videon, jossa toinen heistä repi Turkin liiroja ja jonka toinen oli kuvannut.

Turkissa rahan repiminen on rikos, josta voi saada jopa kolme vuotta vankeutta. Syynä on se, että seteleissä on Turkin perustajan Mustafa Kemal Atatürkin kuva sekä muita maan kansallisia symboleita.

28-vuotiaan Mahadin mukaan siiviliasuiset poliisit läimivät miehiä kasvoihin, löivät takaraivoon, huusivat ja potkivat sekä poliisiasemalla että EU:n tukemassa karkotuskeskuksessa.

Mahadin mukaan he löivät luultavasti tahallaan paikkoihin, jotka eivät näy, eikä kasvoihin koskaan lyöty nyrkillä vaan avokämmenellä.

Miehet palautettiin Suomeen viime torstaina.