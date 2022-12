EU-parlamentti erotti murskaavin lukemin lahjusskandaaliin sotkeutuneen varapuhemiehen

Parlamentissa annettiin 625 ääntä Eva Kailin erottamisen puolesta ja yksi vastaan.

Kreikkalainen europarlamentaarikko Eva Kaili on ryvettynyt korruptioskandaalissa.

Kreikkalainen EU-parlamentin varapuhemies Eva Kaili on erotettu tehtävästään. Kaili on joutunut epäillyksi parlamenttia ravistelleessa lahjusskandaalissa, ja hän on pidätettynä Harenin vankilassa Brysselin ulkopuolella, kertoo Belgian syyttäjäviranomainen.

Parlamentissa annettiin 625 ääntä Kailin erottamisen puolesta ja yksi vastaan. Kaksi parlamentaarikkoa äänesti tyhjää, kertovat äänestystä seuranneet toimittajat Twitterissä.

Kaili on yhdistetty epäilyihin, jonka mukaan Persianlahden valtio olisi maksanut lahjuksia vaikuttaakseen EU:n politiikkaan. Oikeuslähteiden mukaan kyseessä olisi jalkapallon MM-kisoja isännöivä Qatar.

Kailin asianajajan mukaan Kaili on syytön, eikä hänellä ole mitään tekemistä Qatarin lahjusten kanssa.

Belgian syyttäjänvirasto kertoi viikonloppuna, että neljää epäiltyä vastaan on nostettu syyte EU-parlamentin korruptioepäilyyn liittyvässä tutkinnassa. Kaili on yksi epäilyistä, jotka otettiin kiinni Brysselissä. Nelikkoa epäillään rahanpesusta, osallistumisesta rikollisjärjestön toimintaan ja korruptiosta.