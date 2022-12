Ilmasta laukaistavan ohjuksen prototyyppi laukaistiin perjantaina.

Yhdysvallat on tehnyt ensimmäisen onnistuneen testin täysin ilmaista laukaistavalla hypersoonisella ohjuksella, maan ilmavoimat kertoo lausunnossa CNN:n mukaan.

Ilmasta laukaistavan ohjuksen AGM-183A:n prototyyppi laukaistiin B-52 Stratofortress -pommikoneesta Kalifornian rannikolla perjantaina.

AGM-183A-ohjus saavuttaa yli viisinkertaisen äänennopeuden, ja se räjähti lentomatkansa päätteeksi suunnitellusti.

”Merkit viittaavat siihen, että kaikki tavoitteet saavutettiin,” Yhdysvaltain ilmavoimien tiedotteessa todetaan.

AGM-183A on osa Yhdysvaltojen vastausta Venäjän ja Kiinan vastaaviin asekehitysohjelmiin. Venäjän on kerrottu käyttäneen hypersoonisia Kinzhal-ohjuksia Ukrainassa, mikä on todennäköisesti ensimmäinen kerta, kun hypersoonisia ohjuksia on käytetty sodassa. Lisäksi Kiina testasi viime vuonna hypersoonista ohjusta, joka lensi maailman ympäri ennen kuin osui kohteeseensa.

Hypersoonisia ohjuksia on vaikea torjua, sillä ne kulkevat nopeasti ja voivat myös tehdä erilaisia liikkeitä ja muuttaa korkeutta.