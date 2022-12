Valkoinen kurittaja iski Britanniaan ja sai aikaan kaaoksen

Lunta on satanut Suomen lisäksi maanantaina muun muassa Isossa-Britanniassa, Saksassa, Puolassa ja Baltian maissa. Sankka lumentulo on tuonut mukanaan myös ongelmia.

Lumimyräkkä, jää ja pureva pakkanen aiheuttivat liikennekaaoksen Britanniassa maanantaina. Talven toistaiseksi hyisin lämpötila –15,6 astetta, mitattiin Aberdeenshiressa Skotlannissa maanantain vastaisena yönä. Koulut olivat kiinni liki koko Britanniassa maanantaina, kertoi yleisradioyhtiö BBC.

Toistasataa lentoa Britannian eri lentokentiltä peruttiin sunnuntaina ja maanantain aikana sankan lumentulon vuoksi. Lähellä Stanstedin lentoasemaa Lontoon pohjoispuolella nietoksen paksuudeksi mitattiin viitisentoista senttiä.

Viikko alkoi lumisena Britanniassa ja mahdollisti muun muassa lumiukon rakentamisen Lontoossa.

Monet Lontoon metrolinjoista olivat maanantaina osin suljettuina tai junat liikkuivat harvakseltaan. Rautatieliikenne varsinkin Englannin itä- ja kaakkoisosissa pätki erittäin pahasti. Jäisillä maanteillä liikkuminen oli paikoin hengenvaarallista.

Kylmän talvisään ennustetaan jatkuvan Britanniassa koko viikon.

Pakkasta Britanniassa on ollut paikoin jopa 10–15 astetta.

Britannian lisäksi lunta on satanut muun muassa Saksassa, Puolassa ja Baltian maissa. Lisää lumisateita ja pakkasia on luvassa osaan Eurooppaa, kerrotaan Forecan sääblogissa.

– Ison-Britannian lisäksi lunta on monin paikoin Saksassa, Puolassa ja Tsekissä, paikoin yli 20 senttimetriä, suurimmat lumimäärät ovat tosin vuoristoalueilla. Baltiassa lunta on laajalti 10–30 senttimetriä. Välimeren ympärillä lunta on vain vuoristossa, Forecan meteorologi Anna Latvala toteaa blogissa.

Kylmät olosuhteet eivät pysäyttäneet lontoolaisia uimareita.

Serpentine-järvi houkutteli rohkeita uimareita viileälle pulahdukselle maanantaina Lontoossa.

Pakkasta oli maanantain vastaisena yönä laajalti myös Etelä-Ranskassa sekä Pohjois-Italiassa asti, mutta näillä alueilla kylmyys väistyy Latvalan mukaan alkuviikon aikana, ainakin väliaikaisesti.

Kaikkialla toppahousuille ei ole tarvetta. Latvalan mukaan Espanjan eteläosassa ja Sisiliassa päästään tällä viikolla paikoin 20 plusasteeseen.