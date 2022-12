Venäjä on kokenut Ukrainassa taistelukentillä useita takaiskuja.

Kreml tiedotti maanantaina, ettei presidentti Vladimir Putin pidä perinteistä vuotuista lehdistötilaisuutta. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ei antanut tarkempaa syytä perumiselle vaan sanoi, että Putin ”säännöllisesti puhuu medialle, mukaan lukien ulkomaan matkoilla”. Peskovin mukaan oli kuitenkin mahdollista, että tilaisuus järjestettäisiin ensi vuonna.

Kreml ei myöskään järjestä uudenvuoden vastaanottoa.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila uskoo, että syynä perinteisen tilaisuuden perumiselle on Ukrainan sota.

– Ilmeistä on, että sodan surkea eteneminen ja se, ettei minkäänlaisia voittoja ole, on syynä siihen, että tämä siirretään taka-alalle.

Vuotuinen lehdistötilaisuus on ollut yksi niistä harvoista tilaisuuksista, jolloin toimittajat ovat saaneet kysyä suoraan kysymyksiä Putinilta. Yleensä Putinia pääsevät kuulemaan ainoastaan pieni piiri Kremlin hyväksymiä toimittajia, mutta lehdistötilaisuuteen saavat osallistua esimerkiksi monet ulkomaalaisten tiedotusvälineiden kirjeenvaihtajat.

Tilaisuudesta on muodostunut samankaltainen perinne kuin kesäisin pidettävästä suorasta linjasta, jossa tavalliset venäläiset saavat esittää kysymyksiä presidentille.

New York Timesin mukaan Putin on pitänyt 17 uudenvuoden lehdistötilaisuutta vuodesta 2001 lähtien. Putin perui tilaisuuden ensimmäisen kerran ainakin vuosikymmeneen. Viime vuonna lehdistötilaisuus kesti neljä tuntia.

Lassila huomauttaa, että tänä vuonna myös Putinin suora linja peruttiin.

– Aiempina vuosina on näissä tilaisuuksissa käyty yllättävän paljonkin kriittistä keskustelua, ja Putin on pystynyt toimimaan vähän siihen sävyyn kuin Venäjän propagandassakin on nyt nähty eli kyllä näitä vaikeita aiheita sinne otetaan, mutta ne yhdistetään ja pyritään kääntää siihen muotoon, että Kreml on tilanteen tasalla ja esittää itsensä oikeat ratkaisut tehneenä toimijana.

Lassila epäilee, että nyt Kreml pitää kuitenkin ”liian isona poliittisena riskinä” sitä, että Putin mahdollisesti joutuisi vastaamaan kysymyksiin sodan etenemisestä ja liikekannallepanosta. Toisaalta, jos liian ilmeisiä teemoja jätettäisiin käsittelemättä, sekin näyttäisi julkisuuskuvan kannalta huonolta, Lassila sanoo.

– On selvää, että on kysymyksiä, joita Putin haluaisi välttää. Vaikka formaatti yritetään rakentaa niin, että käsitellään myös vaikeita aiheita, todennäköisesti tässä tapauksessa ei olisi sallittu sitä, että kovin yksityiskohtaisia kysymyksiä sodasta olisi voitu kysyä.