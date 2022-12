Ukrainan sotakarttaa ylläpitävä John Helin on vahvistanut Helsingin Sanomille kyseisen kuvan olevan aito.

Twitterissä leviää kuva, jonka mukaan venäläisjoukot olisivat saaneet haltuunsa Suomen Ukrainalle lahjoittaman Pasi-panssarikuljetusajoneuvon. Kuvan on jakanut muun muassa Ukrainan sodassa käytössä olevasta kalustosta twiittaava Ukraine Weapons Tracker.

Twiitin mukaan venäläisten haltuunsa päätynyt ajoneuvo on malliltaan XA-185. Tiedossa ei ole, missä ja milloin kuva on tarkalleen otettu.

– Sotilaalla on venäläiset varusteet ja aseistus ja Pasi on suomalaisessa maastokuviossa, eli kyllä tässä suomalaisesta ajoneuvosta on kysymys. Kuvan aikaa ja paikkaa on melkolailla vaikeaa määrittää, mutta se voi olla tapahtunut jo jokin aika sitten, Helin kertoi HS:lle.

Lokakuussa itäukrainalaisen Donetskin kapinallishallinnon Telegram-tili julkaisi videon, jolla näkyy suomalaisvalmisteisen Pasin tuhoutuminen Ukrainassa.

Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä vahvisti syyskuussa IS:lle tuolloin Ukrainassa bongatun ajoneuvon olevan Pasi-panssariajoneuvo. Mäkelä kertoi ajoneuvon olevan kokoonsa nähden ketterä ja nopea kulkupeli, jonka virallinen huippunopeus on noin 85 kilometriä tunnissa.

Kyydissä olijat Pasi suojaa esimerkiksi luodeilta.

– Ei se panssarointi mikään raskas ole, mutta suojaa jalkaväen aseilta ja sirpaleilta, Mäkelä selvensi.

Mäkelän mukaan Pasi on Ukrainalle kätevä ajoneuvo, sillä siinä on kehälavetti venäläiselle NSVT-ilmatorjuntakiväärille.