Kommentti: Uusi vaaran akseli – Putin ja Iran löysivät toisensa

Yhdysvallat liittolaisineen on huolissaan. Vaarana on, että sota laajenee Euroopan ulkopuolellekin, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Hädässä ystävä löytyy. Venäjän presidentti Vladimir Putin löysi Iranin.

Syksyn aikana Venäjän Ukrainassa käymässä sodassa yhä tärkeämmiksi aseiksi ovat tulleet Iranin toimittamat lennokit. Ne syöksyvät tuhoamaan voimaloita ja sähkölinjoja. Halvan lennokin torjuminen voi maksaa Ukrainalle kalliin ilmatorjuntaohjuksen. Kun lennokkeja käytetään parvina, aina joku pääsee läpi.

BBC:n mukaan Yhdysvaltain kansallisen turvaneuvoston edustaja John Kirby kutsuu nyt Irania Venäjän ”päätukijaksi” sodassa. On väläytelty, että Iran voisi toimittaa sotaan myös järeämpiä ballistisia ohjuksia.

Apu ei ole yksisuuntaista. Maiden uskotaan suunnittelevan sotilasdroonien valmistamisen aloittamista yhdessä. Yhdysvallat on huolissaan siitä, että Venäjä voi antaa Iranille ilmatorjuntajärjestelmiä ja helikoptereita.

Iranilaisvalmisteisen droonin isku Kiovaan kuvattiin marraskuussa.

Iran on todiste kauppapakotteiden tehottomuudesta. Se on ollut Yhdysvaltain asettamien pakotteiden kohteena yli 40 vuotta. Aluksi syynä oli uskonnollisten kumouksellisten tekemä Yhdysvaltain lähetystön miehitys. Myöhempinä vuosikymmeninä huoleksi on kasvanut Iranin ydinohjelma. Ennen sodan aiheuttamaa Venäjän ja lännen suhteiden romahtamista Venäjä oli apuna tämän ongelman ratkaisussa. Tuskin kovin innokkaasti enää.

Iranin asetehtaissa on vuosikymmeniä kehitetty niksejä, joilla pakotteiden tuomaa komponenttipulaa kierretään. Nyt tämä osaaminen on Venäjän käytössä. Samoin Iranin tietotaito öljyn vientipakotteiden kiertämisessä.

Venäjän ja Iranin yhteistyö alkoi Syyrian sisällissodasta, jossa ne tukivat Bashar al-Assadin hallintoa eri syistä. Presidentti al-Assad kuuluu alaviitteihin, jotka ovat yksi shiialaisen islamin lahkoista. Iran pitää itseään shiialaisten suojelijana sunnimuslimeja vastaan, joihin suuri osa Syyrian kapinallisista kuului. Venäjän lähti sotaan, koska se halusi suojella laivastotukikohtaansa Syyriassa.

Käytännön yhteistyöstä on nyt syntymässä autoritaarinen akseli, joka voi vielä ravistaa maailmaa.

Venäläiskoneita lähdössä lentotukialukselta taisteluun Syyriassa vuonna 2016. Maan sisällissota käynnisti Venäjän ja Iranin sotilasyhteistyön.

20 vuotta sitten, vuonna 2002, Yhdysvaltain silloinen presidentti George W. Bush puhui ”pahan akselista”: Iranista, Irakista ja Pohjois-Koreasta.

Ilmaus oli erikoinen. Iran ja Irak olivat perivihollisia. Niiden yhteys Pohjois-Korean kanssa oli epäselvä. Bush ryhtyi toimiin ja hyökkäsi Irakiin. Sen seurauksena Iranin vaikutusvalta Irakissa ja koko Lähi-idässä kasvoi. Pohjois-Korealle Bush ja hänen seuraajansa eivät voineet yhtään mitään. Yhdysvallat ei ole osaton ongelmiensa syntyyn.

Nyt rakentuva oleva akseli on paljon todellisempi ja vaarallisempi vastus Yhdysvalloille ja sen kumppaneille kuin kuvitteellinen ”pahan akseli”.

Venäjä on epäonnistunut sodassaan Ukrainassa. Iranin johto on vaikeuksissa mm. naisten oikeuksia vaativien mielenosoitusten vuoksi. Maita ei silti kannata vähätellä.

Niiden sotilaskalusto ei ole aina uudenaikaisinta mahdollista, mutta sitä on paljon ja se on tappavaa. Runsasväkisistä maista voidaan myös polkaista pakolla suuria armeijoita. Aiemmin on oltu huolissaan Iranin ydinaseista. Nyt Iranilla on kumppani, jolla on niitä liikaakin. Tässä akselissa Venäjän rajanaapuri Pohjois-Korea löytää myös paikkansa luontevasti.

Yhdysvaltain suurin painajainen olisi, että Kiinakin liittyisi mukaan ja panisi peliin talousmahtinsa ja modernin tekniikkansa.

Venäjä toivoo pimentävänsä ja jäädyttävänsä Ukrainan ohjus- ja lennokkihyökkäyksillään.

Yhdysvallat voi toivoa, että Putin kaatuisi sotaansa ja Iranin johtajat mielenosoituksiin. Pohjois-Korea voisi romahtaa surkeuteensa. Aina ei kuitenkaan käy niin kuin toivoo.

Venäjän ja Iranin vieressä on omaa valtaansa nostava arvaamaton Turkki. Israel, Saudi-Arabia ja Pakistan seuraavat huolestuneina Venäjän ja Iranin yhteistyötä. Taleban-Afganistanillakin voi olla osansa uusissa asetelmissa.

Jos Ukrainan sota ei laannu, siitä voi tulla vielä vain osa sotia, joita käydään Kaukasuksella, Lähi-idässä ja kauempaakin.

Sitten alkaisi olla jo makuasia, puhuttaisiinko kolmannesta maailmansodasta.