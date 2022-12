Sankka lumisade haittaa lentoliikennettä ainakin Baltiassa ja Englannissa. Suomalainen Anu joutui ilmoittamaan työnantajalleen, ettei hän pääse töihin maanantaina.

Euroopan lentoliikenteessä on ongelmia lumipyryn takia. BBC uutisoi, että kaikki Lontoon Stanstedin lentokentän lennot on peruttu, sillä lentokenttä joutui sulkemaan kiitotiensä huonon sään ja runsaan lumisateen vuoksi.

Myös Heathrow’n ja Gatwickin kenttien lennot ovat myöhästelleet ja osa niistä on peruttu lumisateen, jään ja sumun takia. BBC:n mukaan Heathrow’n kenttä joutui sunnuntai-iltana rajoittamaan lähtevien ja saapuvien lentojen määrää vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi.

Gatwick tiedotti Twitterissä, että tilanne jatkuu myös maanantaina. Kenttä neuvoi matkustajia tarkistamaan lentonsa tilanteen lentoyhtiöltä ennen kentälle saapumista.

Ongelmia on myös Englannin ulkopuolella. Nurmijärveläinen Anu kertoo, että hänen Ryan Airin lentonsa Liettuan Kaunasista Helsinkiin peruttiin sunnuntai-iltana. Tilanne harmittaa Anua, sillä hänen olisi pitänyt olla maanantaina töissä.

– Tänne jäimme jumiin, ja täällä on koneellinen suomalaisia ihmettelemässä, että mihin mennään, Anu kertoo Kaunasin lentokentältä.

– Soitin töihin, että en taida huomenna tulla, koska olemme täällä jumissa. Tilanne tuntuu nyt vähän toivottomalta, mutta ehkä tiistaisiksi pääsen töihin.

Anun mukaan Liettuassa oli sunnuntai-iltana kova lumipyry. Hänen lentonsa piti lähteä kohti Helsinkiä ennen kahdeksaa, mutta sen lähtöä lykättiin useamman kerran, kunnes se lopulta peruttiin kokonaan.

Yöllä Anu ja hänen veljentyttärensä eivät vielä tienneet, miten heidän tulisi toimia. Osalle matkustajista oli tarjottu hotellimajoitusta kaupungista, sillä seuraava lento Helsinkiin oli vasta perjantaina.

– Vaihtoehdot ovat yö Kaunasissa, omakustanteisesti Vilnaan tai sitten perjantain lento, Anu kertoo.

– Täällä ollaan nyt kaikki sulassa sovussa jonottamassa tiskille.

Liettualaisen Delfi-lehden mukaan sää on huono myös maanantaina. Vilnan asukkaita kehotetaan jäämään etätöihin, sillä liikenteessä on odotettavissa häiriöitä sankan lumipyryn vuoksi. Isoon osaan Eurooppaa on annettu varoituksia talvisen sään vuoksi.

Myös Suomeen saapuu maanantaina lumimyräkkä, joka tuo mukanaan voimakkaita tuulia ja reilusti lunta.

Ilmatieteen laitos varoittaa Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa erittäin huonosta ajokelistä. Myrskyvaroitus on annettu Suomenlahden itäosalle, Suomenlahden länsiosalle ja Pohjois-Itämeren itäosalle.