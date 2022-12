Virolaislehti: Kielitieteilijä teki pysäyttävän havainnon Helsingistä – mihin katosi suomen kieli?

Kielitieteilijä Janne Saarikivi on tunnettu englannin yleistymisen kriitikkona.

Kielitieteilijä kiinnitti huomiota siihen, kuinka paljon englanti on läsnä Helsingin keskustassa.

Helsingin keskustassa sijaitsevalla Keskuskadulla mainostekstit ja merkit, samoin kuin ravintoloiden ruokalistat ovat pitkälti englanniksi, kun taas suomea näkee lähinnä arkipäiväisissä teksteissä kuten varoituksissa ja kielloissa, kielitieteilijä ja Janne Saarikivi kirjoittaa havainnostaan virolaisessa Postimees-lehdessä mielipidepalstalla.

Saarikivi kirjoittaa, kuinka Suomessa englannin kieli on levinnyt huomattavasti laajemmalle kuin Virossa. Englannin leviäminen on kuitenkin aiheuttanut nurinkurisen tilanteen.

– Suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvin mielenkiintoista kaksinaismoraalia. Ylä- ja keskiluokan näkökulmasta kaikki kansainvälinen on hyvä ja kaikki kansainvälisyys liittyy tietysti englannin kieleen. Samaan aikaan tiedetään, että tämä kansainvälinen väestö, joka on Suomessa, pääosin ei osaa englantia.

Saarikiven mukaan yhteiskunnassa ylempään sosiaaliseen luokkaan kuuluvilta ei vaadita suomen kielen opettelua. Hänen havaintojensa mukaan muista Euroopan unionin jäsenmaista tai länsimaista tulevat eivät opettele suomea eikä kukaan näytä sitä heiltä vaativan. Hieman matalamman tulotason työntekijät kuten tarjoilijat puhuvat tyypillisesti suomea ja suomen kielen osaamista vaaditaan heiltä, Saarikivi sanoo.

Saarikivi on usein kritisoinut englannin yleistymistä Suomessa. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa pari vuotta sitten Saarikivi sanoi, että englanti sinänsä ei ollut ongelma vaan ongelma oli kielen saama asema, joka muun muassa ”luo hierarkioita ja epätasa-arvoa”.

Saarikivi erityisenä syntipukkina kehitykseen kovapalkkaista kansainvälistä eliittiä, joka työskentelee monesti englanniksi ja odottaa saavansa englanniksi palveluja missä tahansa maassa. Saarikivi nosti esille myös kaksikielisyyden perinteen, jolloin ruotsin tilalle on ollut helppo ottaa englanti. Lisäksi Saarikiven mukaan suomalaiset uskovat auktoriteetteja ja ovat nöyriä ulkomaalaisten edessä.

– Esimerkiksi Helsingin yliopistossa työskentelee ulkomaisia professoreita, jotka eivät ole vaivautuneet opiskelemaan suomea, eikä sitä heiltä edes odoteta. Sitten pidetään kokouksia, joissa parikymmentä suomalaista yrittää puhua hallinnosta englanniksi siksi, että mukana on yksi tai kaksi suomea osaamatonta, Saarikivi sanoi.

Saarikivi toisti huolensa englannin kielen asemasta myös Ylen haastattelussa viime elokuussa.

– On ihan eri juttu, että skeittirampilla on englantilaisia lainasanoja kuin että valtion ylläpitämässä korkeakoulussa vaaditaan, että kaikkien pitää pystyä kirjoittamaan satasivuinen diplomityö englanniksi ja että opetus tapahtuu englannin kielellä.