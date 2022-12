The Times: Pentagon hyväksyy hiljaisesti Ukrainan Venäjälle kohdistamat drone­iskut – nämä ovat ehdot

Pentagonin tekemien uusien uhka-arvioiden perusteella on entistä todennäköisempää, että Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman aseita.

Pentagon on antanut hiljaisen suostumuksensa Ukrainan pitkän kantaman hyökkäyksille Venäjälle. Asiasta kertoo The Times.

Pentagon on uudistanut uhka-arviotaan Ukrainan sodasta sen jälkeen, kun Venäjä alkoi kohdistaa päivittäisiä iskujaan Ukrainan siviili-infrastruktuuriin lokakuussa. Uusi arvio sisältää muun muassa pohdintaa siitä, voivatko asekuljetukset Ukrainaan johtaa mahdollisesti Venäjän ja Naton väliseen sotilaalliseen yhteenottoon.

Arvioiden perusteella Yhdysvallat haluaa toimittaa nyt todennäköisemmin Ukrainalle pitkän kantaman aseita.

The Timesin mukaan Yhdysvallat ei ole tällä hetkellä juuri huolissaan siitä, että Venäjälle suuntautuvat pitkän kantaman iskut johtaisivat sodan dramaattiseen kärjistymiseen. Aiemmin Pentagon suhtautui varovaisemmin ajatukseen siitä, että Ukraina hyökkäisi Venäjälle, sillä se pelkäsi Venäjän kostavan joko taktisilla ydinaseilla tai ottamalla kohteekseen vieressä olevat Nato-maat.

Yhdysvallat ei kuitenkaan halua ilmaista julkisesti näyttävänsä vihreää valoa Ukrainan hyökkäyksille Venäjän maaperälle.

– Emme ole kannustaneet emmekä tehneet mahdolliseksi Ukrainan hyökkäystä Venäjälle, kertoi Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken aiemmin tällä viikolla.

Venäjän viranomaiset julkaisivat 6. joulukuuta kuvan savupilvestä, joka nousi Kurskin lentokentältä sinne tehdyn iskun jälkeen.

Myös nimetön yhdysvaltalainen puolustuslähde kertoo The Timesille, ettei Ukrainaa kehoteta tekemään ratkaisuja suuntaan tai toiseen.

– Emme kerro Ukrainalle, ettei iskuja kannata kohdistaa venäläisiin (Venäjällä tai Krimillä). Emme voi kertoa heille, mitä tehdä. Se on heistä kiinni, kuinka he käyttävät aseitaan. Kun he käyttävät meidän toimittamiamme aseita, vaadimme vain sitä, että Ukrainan asevoimat noudattaa kansainvälisiä sotalakeja ja Geneven yleissopimuksia, lähde sanoo.

– Ne ovat ainoat rajoitukset. Ja niihin kuuluu se, ettei venäläisiä perheitä saa olla kohteena, eikä salamurhia tehdä. Meidän mielestämme Ukraina on noudattanut tätä.

Ukraina on Pentagonin asettamien rajoitusten puitteissa ryhtynyt aiempaa aggressiivisempaan ja jatkuvampaan hyökkäykseen Venäjän sisäisiä kohteita vastaan. Ukraina on käyttänyt iskujen toteuttamiseen omia lennokkejaan, ei Yhdysvaltojen toimittamia aseita.

Jos Yhdysvallat päättää toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman aseita, joilla maa kykenee iskemään syvemmälle Venäjälle, pelko sodan kärjistymisestä voi kasvaa dramaattisesti.

Pentagonin viranomaiset ovat tehneet selväksi, että Ukrainan pyyntöjä pitkän kantaman yhdysvaltalaisaseista, kuten raketeista ja hävittäjäpommikoneista, harkitaan vakavasti.

– Mikään ei ole poissuljettua, yhdysvaltalainen puolustusviranomainen kertoo.