Asiantuntija listaa viisi syytä, miksi Krimin niemimaasta voi tulla sodan kannalta kriittinen – käykö Venäjän ja Putinin pelko toteen?

Krimin niemimaa on sotatieteiden tohtori Jarno Limnéllin mukaan hyvin kriittinen kohde Ukrainan sodan jatkon kannalta. Hän listasi Twitterissä seikkoja, jotka tekevät alueesta niin merkittävän.

Puheet ja huhut Krimin niemimaan valtaamisesta takaisin ovat nousseet syksyn aikana pinnalle Ukrainassa. Maan joukot ovat toteuttaneet vastahyökkäyksiä muun muassa Hersonissa, ja huhuja myös Krimin vapauttamisesta on noussut tämän tästä esiin.

The Guardian uutisoi lokakuussa, että Ukrainan viranomaiset ja hallinto alkoivat uskoa, että Krimin vapauttaminen voisi olla mahdollista. Aiemmin asiaa oli lähinnä toivottu, mutta lokakuun alussa toiveet alkoivat muuttua uskoksi.

Marraskuussa Politico puolestaan kertoi, että Ukrainan varapuolustus­ministeri Volodymyr Havrylov sanoi ääneen sen, mikä oli ollut julkinen salaisuus jo pitkään: maan joukot voisivat vapauttaa Krimin.

Havrylovin mukaan olisi mahdollista, että Ukrainan joukot etenisivät Krimille joulukuun loppuun mennessä. Politicon mukaan myös presidentti Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak vihjaili marraskuussa, että Krimin valtaaminen ”tulee tapahtumaan”. Hän ei kuitenkaan kertonut tarkempaa aikataulua tai suunnitelmia, mikäli sellaisia oli tuolloin olemassa.

Lue lisää: Hyökkääkö Ukraina pian kohti etelää? Krimin menetys voisi merkitä myös Putinin tuhoa

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll arvioi Twitterissä lauantaina, että Krimin niemimaasta on tulossa Ukrainan sodan ”kriittinen kohde”. Limnéllin mukaan Ukrainan voitto Hersonissa marraskuussa oli nöyryytys presidentti Vladimir Putinille ja tappio tiedostettiin Venäjälle.

– Nyt katse Krimissä, niin Venäjällä kuin Ukrainassa. Krimistä saattaa tulla myös Euroopan turvallisuuden tulevaisuuden käännekohta, Limnéll toteaa Twitterissä.

Limnéll listaa viisi syytä, miksi vuodesta 2014 saakka Venäjän hallussa ollut Krim on niin kriittinen, miten se voi muuttaa sodan suunnan pian ja mitä saattaa olla odotettavissa.

Ensinnäkin Limnéll nostaa esiin sen, että Ukrainassa on puhuttu julkisesti Krimin valtaamisesta vuoden loppuun mennessä.

– Se on vahva viesti Venäjälle, psykologisesti ja sotilaallisesti. Venäjä rakentaa puolustusasemia, tosin aiemmat näytöt on heikkoja. Taistelu Krimistä piakkoin mahdollinen.

Toiseksi asiantuntijan mukaan on muistettava, että Krim kuuluu Ukrainaan ja niin kauan kuin se on Venäjän hallussa, on se uhka Ukrainan turvallisuudelle.

– Krim on jatkossakin Venäjän astinlauta imperialistisille tavoitteille. Tappiot muualla Ukrainassa perusteltavissa, mutta Krimin menetystä Venäjän nykyjohto ei kestä.

Kolmanneksi Limnéll uskoo, että Krimistä on muodostumassa Ukrainan sodan kriittinen käännekohta etenkin poliittisesti. Hän arvioi, ettei Krimin menettäminen todennäköisesti mahdollistaisi Putinin valta-aseman jatkumista, ja Putin tekee siksi kaikkensa pitääkseen kiinni niemimaasta.

Neljäntenä pointtinaan Limnéll nostaa esiin sen, että Ukraina on osoittanut Krimin puolustuksen haavoittuvuuden. – Ukraina kykenee sotilaallisiin yllätyksiin, niitä Venäjä pelkää. Putin tietää voivansa menettää Krimin. Siksi Putinin mm. ydinaseuhkailut tulevat kovenemaan, Limnéll analysoi.

Ukraina iski Manner-Venäjän ja Krimin niemimaan yhdistävään Kertshinsalmen siltaan lokakuussa ja se tuhoutui räjähdyksissä. Lisäksi maan joukot ovat tehneet iskuja Venäjän Mustanmerenlaivastoon Sevastopolissa.

Ukrainan iskut tulivat yllätyksenä sekä lännelle että Venäjälle.

Putin vieraili Krimin sillalla joulukuussa.

Viimeisenä Limnéll nostaa esiin sen, että sota on nyt ajautumassa hänen mukaansa käännekohtaan sekä Krimin tilanteen että myös Ukrainan muiden rintamien ja Venäjän johdon tilanteen vuoksi.

– Ukrainan huomioitava sodan jatkuminen muillakin rintamilla ja Venäjä tuhoaa kiivaasti siviiliväestön energiainfrastruktuuria. Tilanne koko Ukrainassa ja Krimillä sekä myös Venäjän johdossa on viemässä sodan käännekohtaan, jossa lännen tuki Ukrainalle on oltava historiallista, Limnéll toteaa.

Viime viikkoina rajuja taisteluja on käyty muun muassa Bahmutissa, jossa Ukraina on väittänyt Venäjän kärsineen suuria tappioita. Venäjä on puolestaan väittänyt saartaneensa kaupungin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on todennut aiemmin, että yksi maan ehdoista rauhanneuvotteluille on se, että se saa takaisin kaikki Venäjän valtaamat alueensa. Näihin lukeutuu myös Krim, jonka Venäjä liitti osakseen laittomasti jo kahdeksan vuotta sitten.

Kansainvälisten sota-asiantuntijoiden mukaan Krimin vapauttaminen olisi Ukrainan joukoille kuitenkin haastavaa ja taisteluista tulisi erittäin verisiä.