Ukrainassa kohistaan nyt ”Vinnytsjan aaveesta” – lentäjä-ässä sai sankarin arvonimen

Ukrainan puolustusministeriön mukaan ukrainalainen lentäjä pudotti viisi lennokkia ennen kuin pelastautui itse heittoistuimella.

Ukrainassa uutisotsikoihin on noussut ”Vinnytsjan aave,” jonka kerrotaan pudottaneen ainakin viisi venäläisten miehittämätöntä lennokkia ja pelastautuneen itse heittoistuimella, kun hänen koneensa vaurioitui taistelussa.

Lentäjän lempinimen taustalla on ”Kiovan aave,” josta kerrottiin sankaritarinoita sodan alkupuolella. ”Kiovan aave” paljastui lopulta Ukrainan asevoimien luomaksi kuvitteelliseksi hahmoksi, joka edusti kaikkia ilmavoimien lentäjiä, jotka taistelivat Venäjää vastaan.

”Vinnytsjan aave” sen sijaan vaikuttaa todelliselta, joskaan miehen ansioita on mahdoton vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Ukrainan puolustusministeriön Twitter-tilillä miehen kerrottiin olevan etunimeltään Vadym. Puolustusministeriö kutsui häntä ”Shahed-tappajaksi,” viitaten Venäjän käyttämiin iranilaisvalmisteisiin miehittämättömiin lennokkeihin.

– Tämä on se ukrainalainen lentäjä, joka puolustaa taivaita Vinnytsjan yllä. Hän on jo ampunut alas viisi ”Shahedia” ja kaksi ohjusta. Sankarin nimi on Vadym, Ukrainan puolustusministeriö twiittasi lokakuussa.

Miehen tarina on ollut taas otsikoissa, sillä Ukrainan ilmavoimien Youtube-tilillä julkaistiin video, jossa kerrottiin lentäjän tarina.

Ukrainan Pravdan mukaan Vadym Voroshylov on ilmavoimien lentäjä Pultavan alueelta. Miestä kutsutaan ilmavoimissa Karayaksi – nimi on peräisin saksalaisen lentäjä-ässän Erich Hartmannin lentueesta.

Voroshylov kertoi kuuluisasta lennostaan, jonka kertoi tapahtuneen 12. lokakuuta. Hän kertoi torjuneensa viidennen kohteen, kun kohteen räjähdys vaurioitti miehen omaa konetta. Hän kertoi menettäneensä jo osin koneen hallinnan, kun näki mustan alueen edessään. Mies päätteli sen olevan peltoa.

– Sitten koneen sisällä ohjaamossa syttyi tulipalo. Kun liekit alkoivat saavuttaa minua, käytin heittoistuinta viipyilemättä, kuten ohjeissa oli neuvottu.

Mies laskeutui lievin vammoin muutamaa minuuttia myöhemmin.

Voroshylov julkaisi itse sosiaalisessa mediassa hiljattain Ukrainan asevoimien päivänä kuvan, joka oli hänen mukaansa otettu tuon lennon jälkeen. Kuvassa hänen kasvoillaan on verta, mutta mies näyttää peukaloa. Voroshylov sanoo ottaneensa kuvan arvioidakseen tilannettaan, mutta julkaisseensa sen myöhemmin, jotta voisi kannustaa muita.

– Kukaan eikä mikään voi murtaa meitä, Voroshylov kirjoitti kuvan yhteydessä.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan presidentti Volodymyr Zelenskyi palkitsi Voroshylovin sankarin arvonimellä 5. lokakuuta.