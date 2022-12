Brittiläisjärjestön tekemän selvityksen mukaan Venäjä pystyy mahdollisesti pakotteista huolimatta tuottamaan H101-risteilyohjuksia.

Venäjä on saattanut löytää tavan kiertää sille asetettuja pakotteita, väittää brittiläinen Conflict Armament Research -järjestö (CAR). Asiasta uutisoi Expressen.

– Tuore dokumentaatio osoittaa, että Venäjä pystyy edelleen valmistamaan H-101-risteilyohjusten kaltaisia aseita pakotteista huolimatta, järjestö kirjoittaa.

CAR on tarkastanut keskiviikkona 23. marraskuuta laukaistut venäläiset risteilyohjukset, jotka oli valmistettu vain muutamaa viikkoa aiemmin. Syy siihen, miksi järjestö epäilee Venäjän puolustusteollisuuden löytäneen tavan kiertää tuontijäädytys, on H-101-ohjusten jäännöksistä löytynyt numerokoodi.

Tutkijat epäilevät koodin kertovan missä ja milloin kyseinen ase on valmistettu. Muun muassa Venäjän puolustusteollisuudesta kirjoittava toimittaja Pjotr Butowski uskoo koodin kolmen ensimmäisen numeron kielivän ohjuksen valmistaneesta tehtaasta.

– H101-ohjukset on suunnitellut ja valmistanut Raduga-yhtiö Dubnassa, Moskovan ulkopuolella, Butowski kertoi The New York Timesille.

Sodan aikana on useaan otteeseen kerrottu Venäjän kärsivän muun muassa ammusten ja ohjusten puutteesta. Expressen kirjoittaa löydöksen voivan tarkoittaa joko sitä, että Venäjällä on kaikesta huolimatta varasto täynnä ohjusten tarvittavia rakenneosia, tai sitten maa on löytänyt keinon kiertää pakotteita.