Nobelin rauhanpalkinnot ojennetaan palkittujen edustajille lauantaina Oslossa. ISTV näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä kello 13.45 alkaen.

Ukrainalaisen Center for Civil Liberties -järjestön johtaja Oleksandra Matvijtshuk, venäläisen Memorial-ihmisoikeusjärjestön johtaja Jan Ratshinski ja vangitun valkovenäläisen ihmisoikeusaktivistin Ales Bjaljatskin puoliso Natallja Pintshuk vastaanottavat Nobelin rauhanpalkinnot tänään Oslossa.

Tunnelmat seremonian aattona olivat ristiriitaiset.

Yksi kolmesta palkitusta on ukrainalainen Center for Civil Liberties -järjestö. Sen johtaja Oleksandra Matvijtshuk on jo etukäteen ilmoittanut, ettei hän aio suostua yhteisiin haastatteluihin niin ikään palkitun venäläisen Memorial-ihmisoikeusjärjestön johtajan Jan Ratshinskin kanssa.

Matvijtshuk perustelee päätöstä Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaa vastaan. Ratshinski on kertonut ymmärtävänsä hyvin Matvijtshukin päätöstä.

– Olemme edelleen hyviä ystäviä, mutta tilanne on monimutkainen, Ratshinski kertoi.

Kolmas palkittu on valkovenäläinen ihmisoikeusaktivisti Ales Bjaljatski. Vankilassa olevan Bjaljatskin puolesta rauhanpalkinnon noutaa hänen vaimonsa Natallja Pintshuk.

Ukrainalaisen Center for Civil Liberties -järjestön työntekijät lehdistötilaisuudessa Kiovassa 8. lokakuuta 2022.