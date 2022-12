Sähköpula uhkaa Ranskaa – osa Pariisista tipahti hetkeksi verkosta, alkuviikko voi olla kriittinen

Ranskan ydinvoimakapasiteetti on laskenut alimmilleen 30 vuoteen, kun korroosio on pakottanut maan sulkemaan osan reaktoreistaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Ranska saattaa kärsiä pian sähköpulasta kylmenevien säiden takia. Reuters kertoo, että Ranska uskoo välttävänsä sähkökatkot vielä maanantaina, mutta ensi viikko voi olla silti vaikea sen energiayhtiöille.

Eurooppaan on ennustettu kylmenevää säätä, joka saattaa laittaa monien maiden sähköntuotannon koetukselle. Reutersin mukaan tilanne on Ranskassa erityisen hankala, sillä osa ydinvoimaan hyvin pitkälti luottavan maan reaktoreista on poissa käytöstä.

Korroosio on pakottanut Ranskan sulkemaan osan reaktoreistaan ja Reutersin mukaan sen ydinvoimakapasiteetti on pienin yli 30 vuoteen. Normaalissa tilanteessa Ranska tuottaa noin 70 prosenttia sähköstään 56 ydinreaktorillaan.

Pariisissa saatiin torstai-iltana esimakua mahdollisista sähkökatkoista, kun tekninen vika tiputti osan kaupungista pois sähköverkosta hetkeksi.

Ranskan sähköverkkoyhtiö RTE kertoo Reutersille, että ainakaan tällä hetkellä tulevalle viikolle ei ole vielä suunniteltu sähkökatkoja. Yhtiön mukaan tilanteessa auttaa sähkönkulutuksen laskeminen viime viikolla noin 8 prosentilla.

Ranskan viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä säästämään sähköä kodeissaan. Toistaiseksi se on onnistunut säiden pysyteltyä leutoina, mutta kylmenevät ilmat uhkaavat nostaa kulutusta merkittävästi.

Maanantaihin mennessä Ranskassa pitäisi olla 41 ydinreaktoria käytössä ja niiden tulisi tuottaa sähköä noin 39 gigawatin verran. Sen pitäisi näillä näkymin riittää maan tarpeisiin, kertovat maan energiaviranomaiset.

Ranskan valtion energiayhtiö EDF toteaa Reutersille, että se on nostanut kolmen jo korjatun reaktorinsa tuotantokapasiteettia ja aikoo aloittaa yhden reaktion korroosiokorjaukset tammikuun puoliväliin mennessä.

Ranskan hallitus on varoittanut kansalaisia, että talven aikana voi olla luvassa sähkökatkoja. Se on kuitenkin luvannut, etteivät katkot kestä kerrallaan kahta tuntia kauempaa.