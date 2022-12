Venäjä kiertää pakotteita – asiantuntijat: Näin länsi voisi hyydyttää Putinin sotakoneen

Asiantuntijat kertovat, miksi Putinin sotakassasta riittää ammennettavaa hyökkäyssotaan Ukrainassa vielä pitkään ja miten länsi voisi pysäyttää Venäjän.

Marraskuun 23. päivänä lämpötila oli jo painunut lähelle nollaa Kiovassa, kun Venäjä teki massiivisen ohjusiskun Ukrainaan. Kiovassa Venäjän risteilyohjukset katkaisivat koko kaupungista sähköt ja vedenjakelun. Ukrainan pääkaupungissa ainakin kolme ihmistä kuoli ja kuusi haavoittui.

Videolla näkymää Ukrainan viikonlopun hyökkäyksestä Venäjän hallussaan pitämään Melitopoliin.

Kaksi päivää iskujen jälkeen aseita tutkivan Conflict Armament Research (CAR) -järjestön kenttätutkijat löysivät Kiovasta kahden kaupunkiin osuneen ohjuksen jäänteet. H-101- risteilyohjuksissa olleet merkinnät osoittivat, että toinen ohjuksista oli valmistettu kuluneen vuoden kesällä ja toinen syyskuun jälkeen, järjestö kertoo joulukuun alussa julkaistussa raportissaan.

Järjestön mukaan löydöksistä voidaan päätellä, että Venäjä näyttää löytäneen keinon kiertää sille asetettuja pakotteita. H-101-risteilyohjusten valmistus on vahvasti riippuvaista eurooppalaisista ja yhdysvaltalaisista komponenteista sekä teknologiasta, CAR kertoo. Raportista on uutisoinut aiemmin muun muassa New York Times.

Laura Solanko.

Venäjän talouteen erikoistunut Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko pitää tietoa uskottavana.

– En epäile tätä yhtään. Se kuvaa hyvin sitä, että mikään vientikielto ei ole vesitiivis. Iraniinkin päätyy paljon kaikenlaista, vaikka Iraniin kohdistuu hyvin paljon laajempi kauppasaarto, Solanko huomauttaa.

Suurin osa maailman valtioista esimerkiksi Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa ei ole nähnyt syytä asettaa Venäjälle minkäänlaista vientikieltoa, Solanko muistuttaa.

– Niin kauan kuin näin on, paljon kaikenlaisia asioita valuu erilaisten välittäjämaiden kautta Venäjälle, Solanko kertoo.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu nöyryyttävistä tappioista huolimatta, kunhan presidentti Vladimir Putinilla riittää rahaa, aseita ja sotaan lähetettäviä miehiä. Vaikka kaikista kolmesta alkaa olla pulaa, mikään ei ole hetkessä ehtymässä, uskovat Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat.

Jussi Lassila.

Venäjä kykenee säätelemään toimintaansa olemassa olevien resurssien mukaan, arvioi vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulko­poliittisesta instituutista.

– Kakku ja kassa pienenevät koko ajan. Siitä kertoo se, että säästö­kassaksi tarkoitetusta kansallisesta hyvinvointi­rahastosta joudutaan maksamaan jatkuvasti juoksevia menoja, Lassila sanoo.

Kansallisen hyvinvointirahaston tarkoituksena on ollut ensisijaisesti varmistaa venäläisten eläketurva. Lassilan tietojen mukaan Venäjän ensi vuoden budjettiin on tehty huomattavia lisäsatsauksia puolustukseen ja kansalliseen turvallisuuteen.

– Se tarkoittaa sitä, että kaikesta muusta leikataan.

Kun materiaaleista, varusteista ja ohjusjärjestelmistä on pulaa, Venäjä joutuu asettamaan sotatavoitteita uudelleen ja alemmaksi, Lassila kuvailee. Jää nähtäväksi, saako Venäjä polkaistua käyntiin uutta sotateollisuustuotantoa sodassa menetetyn kaluston korvaamiseksi.

– Kyllä se tuppaa jäämään suunnitelmien tasolle. Siinäkin mielessä resurssihaaste on ilmeinen, Lassila huomauttaa.

Venäjän aseteollisuus on riippuvainen länsimaisista komponenteista.

– Neuvostoaikaista rojua ja tavaraa on vaikka kuinka paljon. Perusaseistusta pystytään varmasti tuottamaan, enkä siinä mielessä usko, että resurssit olisivat loppumassa. On toinen kysymys, mitä sellaisella voidaan saavuttaa.

Moskovassa harjoiteltiin voitonpäivän paraatia varten huhtikuussa vuonna 2021.

Venäjän yhteiskunta ja armeija ovat tehottomia ja korruptoituneita: välistä vedetään vaikka kuinka paljon. Määrä korvaa laadun niin varusteissa kuin sotilaissa.

– Varojen hupeneminen tulee näkymään ennemmin vähittäisenä hyytymisenä kuin äkkiromahduksena.

Ulkopoliittisen instituutin asiantuntijan mukaan Putin yrittää ratkaista miespulaa rintamalla jatkamalla liikekannallepanoa Venäjän syrjäisillä ja köyhillä alueilla. Silti viesti tilanteesta ei välity ylemmille tasoille ja alemmilla tasoilla toimitaan niin, että voidaan raportoida ylös, että kiintiöt on täytetty.

– Virallisesti pyritään tarvittavien osaajien löytämiseen. Saatetaan mobilisoida lääketieteellisen koulutuksen omaavia henkilöitä. Käytännössä lääkärit pistetään kivääri kädessä etulinjaan ja vähät välitetään heidän siviiliosaamisestaan.

Lassila ei usko, että Venäjä on valmis totaaliseen mobilisaatioon tai sotatilaan. Silti sotilaat eivät Putinilta ole heti loppumassa.

– Mitään hyvin äkkinäistä käännettä ei tulla näkemään. Tuleva talvi on varmaan hidastava tekijä molemmille tahoille.

Tutkijan mukaan Putin on luottavainen siihen, että ongelmien keskellä hän löytää ratkaisunsa. Hallinnon ja presidentin vanheneminen ja energian hiipuminen ovat kuitenkin väistämättömiä tosiasioita.

– Jos tyytymättömyys hallinnon sisällä alkaa kasvaa, se voi aloittaa muutosprosessin. Toistaiseksi tällaisesta ei ole mitään merkkejä.

Putin laskee, että aika on sodassa Kremlin puolella. Siksi hän hakee tulitaukoa, jonka aikana Venäjä pystyisi parantamaan asemiaan sekä neuvotteluissa että sotilaallisesti.

– He laskevat sen varaan, että tuki Ukrainalle hiipuu.

Venäjältä on jäänyt Ukrainaan hylättyjä tankkeja ja muuta sotakalustoa, kun se on vetäytynyt monilta aluelta.

Lassila uskoo, että Ukrainan sodan seuraukset tulevat näkyviksi, kun Putinin valta päättyy.

– En usko, että sodan vastustus yksinomaan kaataa Putinin. Mutta muut seuraukset voivat sen tehdä: taloudelliset ongelmat, kasvava tyytymättömyys siihen, että hallinto lyö laimin kaikki kansalaisten odotukset säädyllisestä elämästä.

Sotatila painaa myös Venäjän kansaa: energian hinta kohoaa Venäjällä, koska öljyn tuonti vähenee, tutkija sanoo. Lisäksi elämisen kustannukset kasvavat. Autoritäärinen hallinto voi kuitenkin poikkeustilaan vedoten perua esimerkiksi vaaleja.

– Historia kertoo, että kun Venäjällä tapahtuu muutoksia, ne ovat nopeita ja dramaattisia. Jos esimerkiksi hallinnon sisältä tulisi ulostulo, jossa osoitettaisiin selvästi tyytymättömyyttä Putiniin, se olisi merkittävä asia.

Tähän mennessä vastuuta Venäjän tappioista esimerkiksi Hersonin suunnalla ovat kantaneet Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ja kenraali Sergei Surovikin.

– Kritiikkiä on siellä ja täällä, mutta se on ilmaan puhaltelua. Merkittävää sinänsä, mutta tsaari on koskematon, virheetön ja aina oikeassa. Häneen ei kohdisteta virallisemman tason kritiikkiä.

Vladimir Gelman.

Sotilaat ja aseet eivät ole Putinilta loppumassa, vastaa ykskantaan Aleksanteri-instituutissa Venäjän ja Euraasian tutkimuksen professorina työskentelevä Vladimir Gelman.

– Venäjällä on riittävästi resursseja jatkaa sotaa. Se jatkuu niin pitkään kuin Putin pysyy vallassa, professori arvioi.

Kansa ei vastusta tarpeeksi Putinin sotatoimia ja liikekannallepanoa, minkä vuoksi yksinvaltainen presidentti voi tehdä, mitä haluaa, Gelman sanoo. Jos omat varastot tyhjenevät, Venäjä voi aina ostaa lisää droneja ja ohjuksia Iranilta.

– Pakotteet eivät pure riittävästi. Jos rahaa on, voit ostaa, mitä haluat. Venäjällä on yli 140 miljoonaa ihmistä. He menevät mieluummin sotaan kuin vankilaan, Gelman linjaa.

Venäjä on edelleen iso aseiden tuottaja ja yksi maailman keskeisimpiä aseidenviejiä, huomauttaa Suomen Pankin Solanko. Iranilaisiin lennokkeihin turvautuminen kertoo kuitenkin siitä, että Venäjän aseteollisuudessa on pulaa tarvituista komponenteista.

– Varmasti Venäjälle tavaraa päätyy laillisesti ja laittomasti. Mutta jo se, että Venäjä ei voi suoraan ostaa aseissa tarvittavia komponentteja valmistajilta, tarkoittaa sitä, että komponentit ovat todella paljon kalliimpia, Solanko kuvailee.

Solangon mukaan Venäjän nykyinen hallinto on maalannut itsensä nurkkaan, eikä voi tehdä muuta kuin jatkaa entiseen malliin syytämällä lisää miehiä ja kalustoja Ukrainaan.

– Se näyttää viikko viikolta surkeammalta valinnalta, jos ajattelee venäläisiä ja Venäjän taloutta. Putinin viimeaikaiset kommentit kuulostavat siltä, että ollaan irti reaalimaailmasta.

” Sota ei lopu siihen, että Venäjältä loppuisivat rahat.

Venäjä voi kuitenkin kestää sotatilaa hyvin kauan, koska sotaa ei käydä Venäjän, vaan Ukrainan maaperällä. Venäjälle on tähän mennessä kohdistunut vain yksittäisiä iskuja.

– Sota ei kustannuksiltaan ole Venäjälle valtavan iso. Puolustus- ja sotilasmenot ovat sodan seurauksena kasvaneet bruttokansantuotteesta vain muutamia prosentteja. Sota ei lopu siihen, että Venäjältä loppuisivat rahat.

Venäjän taloutta vahvistaa se, että se on ollut lähestulkoon velaton valtio, jolla on valtavat öljy-, kaasu- ja kivihiilivarat. Energiakriisin aikana Venäjä on saanut tuloja myymällä energiavarojaan. Sodan seurauksena Venäjän valtionvelka kuitenkin kasvaa ja talous kääntyy sisäänpäin. Yksinvaltaisessa järjestelmässä ei ole ongelma supistaa terveydenhuollosta, koulutuksesta ja kotimaisesta infrarakentamisesta ja suunnata rahoja sodankäyntiin.

– Venäjä putoaa monella tapaa kehityksen kelkasta. Iran on ollut paljon Venäjää tiukempien pakotteiden alaisena vuodesta 1980. Siellä keskimääräinen elintaso on paljon alhaisempi kuin se olisi ilman pakotteita, mutta ei Iranissakaan väki nälkään kuole.

Solanko pelkää, että länsimaiden tulee tehdä paljon enemmän Ukrainan eteen, jos halutaan, että Ukraina voittaa sodan.

– Silloin meidän kaikkien on oltava valmiit osallistumaan siihen vähän enemmän. Sotatilanteeseen ei vaikuta mikään muu kuin aseistus.

Itsenäisyyspäivää edeltävänä maanantaina astui voimaan EU-maiden tuontikielto venäläiselle öljylle. Samaan aikaan venäläiselle öljylle tuli G7-maiden sopima hintakattomekanismi. Maailman taloushistoriassa ei kuitenkaan ole keksitty tähän mennessä sellaista talouspakotetta, jolla saataisiin yksikään sota loppumaan, Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja huomauttaa.

– Voidaan miettiä, onko viennin rajoittamisessa toimia, joita voitaisiin vielä laajentaa. Sillä voi olla suuri vaikutus sodankäyntiin, koska se vaikuttaa, miten kalliilla ja missä määrin Venäjä pystyy tuottamaan uutta aseistusta.

Viennin rajoittamisella pystytään myös vaikuttamaan muuhun länsimaisista komponenteista riippuvaiseen tuotantoon ja sitä kautta venäläisten tuloihin ja työpaikkoihin. Suomen vienti Venäjälle on viimeksi ollut näin pientä 1930-luvun lopulla.

– Länsimaat pystyvät suoremmin vaikuttamaan siihen, mitä meidän yrityksemme Venäjälle vievät. Sillä on suoria vaikutuksia Venäjän kykyyn käydä sotaa.