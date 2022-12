Maansa näkyvimpiin oppositiopoliitikoihin kuuluva Ilja Jashin tuomittiin perjantaina syylliseksi ”valheellisen tiedon levittämiseen” Venäjän asevoimista.

Moskovalainen tuomioistuin antoi perjantaina päätöksen oikeusjutussa, jossa syytettynä oli Venäjän hyökkäyssotaa arvostellut oppositiopoliitikko Ilja Jashin, 39. Oikeus totesi Jashinin syylliseksi valheellisen tiedon levittämiseen Venäjän asevoimista ja tuomitsi tämän 8,5 vuoden vankeuteen.

Jashin on kansainvälisesti näkyvimpiä hahmoja Venäjän oppositiossa. Jashin on tullut tunnetuksi Aleksei Navalnyin liittolaisena ja presidentti Vladimir Putinin kovana kriitikkona. Jashinin läheisiin ystäviin kuulunut oppositiojohtaja Boris Nemtsov murhattiin Moskovassa vuonna 2015.

Moskovan poliisi pidätti Jashinin viime kesäkuun lopussa virkavallan vastustamisesta. Hän sai heinäkuussa syytteen Venäjän asevoimia koskevan ”valheellisen tiedon” levittämisestä ja passituksen tutkintavankeuteen.

”Valheiden levittäminen mediassa” kriminalisoitiin Venäjän rikoslakiin viime maaliskuussa tehdyssä muutoksessa.

Jashinille luettiin lain nojalla syytteet muun mussa venäläissotilaiden hirmuteoista Butshassa kertoneiden tietojen levittämisestä. Jashin raportoi ukrainalaisten siviilien teloituksista Youtube-kanavallaan, jolla on noin 1,4 miljoonaa tilaajaa. Jashin kertoi videolla, että Venäjän joukot olivat vastuussa joukkomurhasta.

Ilja Jashin (kesk.) otti osaa Boris Nemtsovin murhan vuosipäivänä pidettiin mielenosoitukseen Moskovassa helmikuussa 2016.

Jashin piti oikeudessa loppupuheenvuoronsa 5. joulukuuta. Puheessa hän kiitti tuomaria oikeudenkäynnin pitämisestä avoimena mutta arvosteli Putinia ankarasti hyökkäyssodasta Ukrainassa.

– Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta ja osoittaa sanani presidentti Vladimir Putinille, miehelle, joka on vastuussa tästä verilöylystä, joka allekirjoitti ’sotilassensuuria” koskevan lain ja jonka tahdosta minä olen nyt vangittuna, Jashin sanoi maanpaossa toimivan verkkolehti Novaja Gazetan englanninkielisen käännöksen mukaan.

– Herra Putin, kun katsotte tämän kauhean sodan seurauksia, olette varmaankin jo ymmärtänyt 24. helmikuuta tekemänne virheen vakavuuden. Kukaan ei tervehtinyt armeijaamme kukkasin. Meitä kutsutaan rankaisijoiksi ja miehittäjiksi. Teidän nimenne yhdistyy nyt tiukasti sanoihin ’kuolema’ ja ’tuho’. Te aiheutitte Ukrainan kansalle hirvittävän tragedian, jota se ei luultavasti koskaan anna meille anteeksi. Ette kuitenkaan käy sotaa vain ukrainalaisia vastaan. Olette sodassa myös oman kansanne kanssa.

Jashin kehotti Putinia lopettamaan ”hulluuden” välittömästi.

– Meidän on tunnustettava, että Ukrainan-politiikkamme on väärää, vedettävä joukkomme pois ja otettava askel kohti diplomaattista ratkaisua konfliktiin. Jo riittää.

Jashin rohkaisi tukijoitaan ja kehotti näitä olemaan vaipumatta epätoivoon.

– Älkää olko huolissanne minusta. Lupaan, että kestän koettelemukseni valittamatta ja etten menetä integriteettiäni. Luvatkaa te vastavuoroisesti minulle, että ette menetä optimismianne että unohda, kuinka hymyillään. Koska juuri sillä hetkellä, kun menetämme kyvyn tuntea iloa elämästä, he voittavat. Uskokaa minua, Venäjästä tulee vielä vapaa ja onnellinen maa.

Jashin on kotoisin Moskovasta. Hän on pitkän linjan oppositioaktivisti, jonka ura alkoi Jabloko-puolueessa ja nuorisojärjestö Oboronassa 2000-luvulla. Myöhemmin Jashin on toiminut muun muassa Parnas-puolueen johtajana. Ennen vangitsemistaan hän työskenteli Parnasin Moskovan-osaston puheenjohtajana ja valtuutettuna Krasnoselskin alueella Moskovassa.