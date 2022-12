Venäjän presidentti saattaa olla tuoreella Kremlissä kuvatulla videolla pienessä hiprakassa. Videon koreografia oli kuitenkin tarkkaan harkittu, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Venäjän johtajan Vladimir Putinin tuoretta videoesiintymistä on pidetty jopa poikkeuksellisena, koska Putin puhuu videolla korostetun rennosti samppanjalasi kädessään.

Sosiaalisessa mediassa on kysytty, esiintyykö presidentti humalassa. Putinin tavallisesti eleettömillä kivikasvoilla näkyy eloisia ilmeitä ja käsien huoleton liike tukee sanallista viestiä.

– Tämä on tietoisesti rakennettu kuva. Hän voi olla hieman hiprakassa, mutta se on soveliaisuuden rajoissa. Jos hän oikeasti olisi ympärihumalassa, kamerat menisivät poikki ja oltaisiin kuin mitään tällaista ei olisi tapahtunut, analysoi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Kameran kuvakulmassa näkyy aluksi vain Putin, joka myöntää Venäjän iskut Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan, mutta syyttää Ukrainaa ”kaiken aloittamisesta”. Taustalla vartijat seisovat asennossa Kremlin kullattujen ovien edessä.

– Näen, että tässä on pientä yritystä ottaa kiinni (Volodymyr) Zelenskyin imagoa olla joukkojen keskuudessa kuin yksi heistä. Zelenskyi on onnistunut luomaan vaikutelman, että hän johtaa edestä vieraillessaan toistuvasti taistelupaikoilla. Putin on sen sijaan profiloitunut lähinnä nyhverönä bunkkerissa, eikä edes tiedetä onko hän sielläkään, Lassila vertaa.

Venäjä-asiantuntijan mukaan videon tarkoitus on todennäköisesti luoda vaikutelma siitä, että presidentti Putin osaa rentoutua ja olla ”tavallinen äijä”. Presidentin yritys pistää itsensä likoon on kuitenkin Lassilan näkemyksen mukaan varsin väkinäinen.

– Nyt ei olla nähty mitään sellaista kuin vuosituhannen vaihteessa, jolloin hän hankki kannuksensa pääministerinä ja presidenttinä matkustaessaan Tshetsheniaan joukkojen keskuuteen jakamaan puukkoja ja juomaan vodkasnapseja. Silloin hän yritti luoda kuvaa, että on sotajohtaja, joka menee vaaralliseen paikkaan johtamaan edestä.

Videolla tuskin on mitään vaikutusta Putinin julkisuuskuvaan Venäjällä: presidentin tukijat luottavat häneen edelleen ja kriitikot saavat hänestä entistä irvokkaamman kuvan.

– Ajatus siitä, että tässä olisi aihetta johonkin juhlaan, voi herättää vastustusta. Varsinkin silloin, jos alkaa paljastua, että juhlitut henkilöt ovat valittua porukkaa, jotka eivät mahdollisesti ole olleet kaikkein kuumimmissa paikoissa.

Sota-ansioistaan palkitut näkyvät videon loppuvaiheilla vakavina Putinin kanssa laseja kilistellen. Kovin iloiselta juhla ei näytä eikä kuulosta: lasien kilinä kaikuu yksinäisenä äänenä Kremlin käytävillä. Putin kiittää miehiä ja toivottaa heille hyvää uutta vuotta.

– Emme varmaan näe ennen sitä. Terveisiä kollegoille ja aseveljille. Kaikkea parasta teille ja heippa, Putin päättää juhlapuheensa.

Kun video samppanjalasi kädessä sotilaille puhuvasta Putinista levisi julkisuuteen, jotkut toivat esille, että Putinin julkisuuskuvaan on kuulunut pysyä raittiina Venäjän kaltaisessa kovien juomareiden maassa. Näin hän on tehnyt pesäeroa Boris Jeltsiniin. Lassilan mielestä videon tarkoitus on vain yrittää tehdä Putinista tavallinen ihminen, jolla on myös rento ja lempeämpi puolensa.

– Tämä on yritystä olla dialogissa taistelijoiden kanssa ja näyttää, että hän on heidän puolellaan. Tällä yritetään antaa rauhoitteleva viesti kansalle.

Presidentin julkiset esiintymiset kertovat Lassilan mukaan siitä, että Venäjän hallinto yrittää pitää ohjakset omissa käsissään, kun julkinen kritiikki sotaa vastaan yltyy.

– Tässä on selkeää yritystä lisätä Putinin läsnäoloa tilanteen vaatimalla tavalla ja rauhoittaa yhteiskuntaa.

Venäjän poliittisesta kulttuurista on Putinin valtakaudella puuttunut kaikenlainen luontevuus, tutkija huomauttaa.

– Hänestä on tullut linnoittautunut diktaattori. Väkinäinen lasien kilistely ei asiaa mihinkään muuta. Jos Putin itse kokee, että tässähän on hyvä ja rento tunnelma, niin muut eivät koe näin ymmärrettävistä syistä.

Asiantuntijan mukaan on epäselvää, kuinka pahasti kujalla Putin on edelleen sodankulusta Ukrainassa. Absoluuttisesta vallankäytöstä on seurannut etääntyminen normaalista yhteiskunnasta. Korona-aika on syventänyt yksinvaltiaan eristymistä kapean eliitin keskellä.

– Hänelle ei kerrota todellista kuvaa tapahtumista. Kaikkia tilanteita kaunistellaan. On kaikenlaisia syitä, miksi operaatio ei ole edennyt. Putinin kaltaisessa systeemissä on rakenteellinen ongelma, että kukaan ei vie kuninkaalle huonoja uutisia.

Toisaalta Putin tietää hyvin todennäköisesti, että kaikki ei ole mennyt suunnitelmien mukaan. Siitä kertoo sanojen ja tekojen välinen ristiriita: julkisuudessa Putin korostaa liikekannallepanon loppuun saattamista ja rauhoittelee ettei uusia ole tulossa, vaikka koko ajan toimitaan sen suuntaisesti, että niitä valmistellaan. Toisin sanoen hän on selkeästi perillä kansalaisten kielteisestä suhtautumisesta sotaan joutumisesta.