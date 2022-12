Jokaisen kansalaisen pitäisi ymmärtää ainakin nämä sotilaalliseen liittoutumiseen kytkeytyvät käsitteet, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Suomen ja Ruotsin pääsy Pohjois-Atlantin liiton täysjäseniksi on jo melko lähellä. Liittymisasiakirjojen ratifiointi on tekemättä enää kahdessa Naton jäsenmaassa, Unkarissa ja Turkissa. Unkarista on jo kuultu lupauksia aikataulusta, Turkista ei vieläkään. Puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoi torstaina työvierailultaan Ankarasta, ettei asiassa ole ainakaan takapakkia menty.

– Toivottavasti tässä voidaan kohtuullisella aikataululla edetä, ministeri sanoi.

Viivästyksistä huolimatta historiallinen hetki lähenee: Suomen sotilaallinen liittoutuminen de jure, lakiin perustuen, on kohta tosiasia.

IS laati päivitetyn ja tyystin epävirallisen Nato-Suomi-sanaston, joka selventää puolustusliittoon liittyvää käsitteistöä. Määritelmät ovat faktapohjaisia, mutta käsitteiden valinnat ja selitykset täysin kirjoittajan omia.

Naton sotilaskomitea kokoontui Brysselissä 19. toukokuuta kokoonpanossa, jossa jäsenmaita edustivat puolustusvoimien komentajat.

360 astetta: Naton ajattelutapa kollektiivisesta puolustuksesta. Puolustusliiton jäsenmaat vastaavat yhdessä kaikkiin uhkiin kaikista ilmansuunnista ja kaikissa domaineissa: maalla, merellä, ilmassa, kybermaailmassa ja avaruudessa.

360 asteen konsepti voi teoriassa merkitä sitä, että Suomea pyydetään osoittamaan joukkoja, ilma-aluksia tai sotalaivoja käytettäväksi Naton operaatioissa Välimerellä. Käytännössä näin tuskin kuitenkaan tapahtuu. Suomen päätehtävä Natossa on oman alueensa ja pitkän rajansa puolustaminen, ensi sijassa itsenäisesti ja tarvittaessa yhdessä liittolaisten kanssa.

Harjoittelu Nato-liittolaisten kanssa tiivistyy täysjäsenyyden myötä. Porin prikaatin ja Yhdysvaltain maavoimien sotilaat harjoittelivat yhdessä Säkylässä heinäkuussa.

Aluepuolustus: Käsite, jonka merkitystä suomalaiset joutuvat nyt venyttämään mielessään kuin purukumia. Se ei koske enää Suomen alueen kansallista puolustamista omin voimin, vaan koko liittokunnan alueen puolustamista kollektiivisesti. Yksi kaikkien ja...

Kansallisen puolustuksen muuttuminen liittokunnan puolustamiseksi on asia, jonka sisäistäminen voi kestää suomalaisilta vuosia, ehkä jopa kokonaisen sukupolven ajan.

Artiklat: Naton peruskirjassa, Pohjois-Atlantin sopimuksessa, on 14 artiklaa. Niistä tunnetuimmat ovat artiklat 4 ja 5.

Nelosartikla ohjaa osapuolet neuvottelemaan keskenään ”aina, kun jokin osapuolista katsoo jonkin osapuolen alueellisen koskemattomuuden, poliittisen riippumattomuuden tai turvallisuuden olevan uhattuna.” Nelonen oli vähällä laueta niin sanotun Puolan ohjusjupakan yhteydessä marraskuun puolivälissä. Niin ei kuitenkaan käynyt, sillä Puolaan rysähti ilmeisesti Ukrainan ampuma ilmatorjuntaohjus.

Viitonen on se kuuluisa turvatakuuartikla. Se ei ole avunannon automaatti, joka lähettäisi ratsuväen heti apuun hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle jäsenelle. Artikla velvoittaa sopimuksen osapuolet auttamaan ”hyökkäyksen kohteeksi joutunutta yhtä tai useampaa osapuolta ryhtymällä viipymättä erikseen ja yhdessä muiden osapuolten kanssa tarpeelliseksi katsomiinsa toimiin, mukaan lukien aseellisen voiman käyttö, Pohjois-Atlantin alueen turvallisuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi.”

Tarpeelliseksi katsotut toimet voivat olla muutakin kuin joukkoja, ilma-aluksia tai sotalaivoja. Viitosartiklan laukaisemisesta ja toimista on tehtävä yksimieliset päätökset Naton neuvostossa. Nato laatii jatkuvasti erilaisiin skenaarioihin perustuvia puolustussuunnitelmia, joissa näitä toimia harjoitellaan.

Mutta mikä laukaisee turvatakuuartiklan? Nykyisen hybridivaikuttamisen ja kybersodankäynnin aikana tähän kysymykseen vastaaminen ei ole ihan helppoa. Sodan ja rauhan rajalle on syntynyt harmaa vyöhyke.

Puolaan marraskuun puolivälissä rysähtänyt ohjus ei laukaissut Pohjois-Atlantin sopimuksen artiklaa 4.

Komentorakenne: Naton yhteinen puolustus perustuu liittokunnan integroituun sotilaalliseen komentorakenteeseen, yhteiseen puolustussuunnitteluun ja yhteisiin harjoituksiin.

Uusia pohjoisen Euroopan puolustussuunnitelmia tehdään parhaillaan, ja niihin kytkeytyy Suomen ja Ruotsin asema komentorakenteessa. Sekin on jo pohdinnassa. Perustaako Nato uuden alueellisen esikunnan tai johtoportaan Pohjolaan? Kuinka monta kenraalia Suomi saa Naton organisaatioon, ja mihin tehtäviin? Kiinnostavia kysymyksiä, mutta vielä vaille vastauksia.

Konsensus: Naton ylin päätöksentekoelin on Pohjois-Atlantin neuvosto NAC, joka koostuu jäsenmaiden pysyvistä valtuuskunnista. Neuvoston päätöksiin haetaan aina yksimielisyys – ne edustavat Natoa kollektiivina. Naton sotilaskomitean tehtävänä on puolestaan neuvoa NAC:tä sotilaallisessa strategiassa.

Konsensus merkitsee sitä, että jäsenmaat voivat halutessaan torpata Naton päätöksiä. Tästä syystä valtiojohtomme katsoo, ettei liittyminen Natoon siirrä Suomelta toimivaltaa kansainväliselle järjestölle.

Konsensushakuisuudesta on pääteltävissä, että Naton päätöksenteko voi olla hidasta. Siksi Naton jäsenmaat tekevät kahden- ja monenvälistä puolustusyhteistyötä, jolloin päätöksiä syntyy ketterämmin. Suomi esimerkiksi liittyi jo Naton kumppanina Britannian vetämään JEF-yhteistyöhön. JEF-maat voivat saada omat nopean toiminnan joukkonsa tarvittaessa liikkeelle nopeasti.

Yhdysvaltain ilmavoimien F-35A-monitoimihävittäjä pudotti B61-12-ydinpommin harjoituskappaleen Tonopahin ampuma-alueella syyskuussa 2021. Suomen hankkimiin F-35-koneisiin tätä asetta ei integroida. Kuvakaappaus videolta.

NPG (Nuclear Planning Group): Naton ydinasesuunnitteluryhmä. Suomi pysyy ydinaseettomana valtiona mutta menee mukaan suunnittelemaan Naton ydinasestrategiaa ja -doktriinia. Virallisen arvion mukaan tässä ei ole ristiriitaa.

NPG:ssä voimme keskustella muun muassa Suomen osallistumisesta Naton ydinaseharjoituksiin ja mahdollisista sodan ajan tukitehtävistä ydinaseoperaatioissa. Millaisia linjauksia Suomi sitten tekee ydinasesuunnittelussa? Sitä ei ole tarkoitus avata julkisuuteen. NPG:ssä käsitellään liittokunnan korkeimman turvaluokituksen tietoa, jota ei anneta ulos.

Pelote: Naton sotilaallinen pelote on henkinen mekanismi, vaikka se on rakennettu aseista ja suorituskyvyistä. Pelote on kauhulla pelaamista. Vastustaja joutuu laskemaan todennäköisyyksiä. Jos hyökkään, mitä siitä seuraa? Millaisen vastaiskun kohteeksi joudun?

Ydinaseet ovat Naton pelotteen fundamentti. Pelote on toiminut Venäjän hyökkäyssodassa siinä mielessä, ettei sota ole laajentunut Naton alueelle. Venäjän näkökulmasta ydinasepelote on toiminut siten, ettei Nato ole antanut Ukrainalle sen kaipaamia pitkän kantaman aseita. Länsi himmailee, koska se pelkää ydiniskua. Siksi Putin mainitsee ydinaseensa aina sopivassa tilaisuudessa.

Natossa ydinaseita on kolmella jäsenmaalla: Yhdysvalloilla, Britannialla ja Ranskalla. Amerikkalaiset ja britit ovat kehittäneet ydinasepelotettaan yhdessä ja mahdollisesti myös laatineet ydinohjuksilleen yhteisen maaliluettelon. Ranska pitää yllä omaa ydinpelotetta eikä ole mukana NPG:ssä.

Yksi Suomen perusteluista sotilaalliselle liittoutumiselle on Venäjän niin sanottujen taktisten ydinaseiden uhka ja avoin uhittelu näiden aseiden käytöllä hyökkäyssodassa Ukrainassa. Kun Suomi pääsee Naton ydinasesateenvarjon alle, meitä on vaikea uhata tai kiristää ydinasein. Ydinaseiden antama turva on suomalaisille uusi asia. Se on uutta poliitikoille, sotilaille, virkamiehille, meille kaikille.

Kynnysase: Suomi on tilannut puolustusvoimien raskaisiin raketinheittimiin huomattavan määrän uusia ampumatarvikkeita.

Pidäke: Pelotetta hieman matalampi kynnys.

Suomen arsenaalissa on niin sanottuja kynnysasejärjestelmiä: muun muassa kauas kantavia ohjuksia, joilla voidaan iskeä syvällä vastustajan alueella sijaitseviin avainkohteisiin, esimerkiksi ohjusten laukaisualustoihin ja ilmapuolustusjärjestelmiin. Kynnyksen muodostavat myös esimerkiksi maavoimien raskaiden raketinheittimien tehokkaat ammukset ja merimiinat.

Yhdessä nämä kynnysasejärjestelmät muodostavat pidäkkeen, joka pakottaa vastustajan pohtimaan hyökkäyksen hintaa ja arvioimaan, kannattaako Suomeen tulla. Kokonaisuus ratkaisee, mihin tulokseen vastustaja päätyy laskelmissaan.

Nato julkisti edellisen strategisen konseptinsa vuonna 2010. Suomi järjesti asiakirjasta Helsingissä seminaarin, johon ottivat osaa ulkoministeri Alexander Stubb, Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen ja tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Strateginen konsepti: Madridin huippukokouksessa viime kesänä hyväksytty väljä asiakirja, joka ohjaa Naton toimintaa 2030-luvulle saakka. Uusin strateginen konsepti on kahdeksas liittokunnan historiassa. Sen taskupainoksessa on 38 sivua.

Vuoden 2010 strateginen konsepti määritti Venäjän kumppanimaaksi. Nyt Naton linja on se, että Venäjä on tärkein suora uhka Naton jäsenmaille ja euroatlanttisen alueen vakaudelle. Toinen järjestelmätason uhka on Kiina, jota ei mainittu lainkaan edellisessä ohjausasiakirjassa. Maailma on muuttunut!

Venäjä: Ks. strateginen konsepti. Tärkein suora uhka liittokunnalle, myös Suomelle.