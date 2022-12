YK:n odotettu luontokokous alkoi Kanadassa

Asiantuntijat ovat etukäteen arvioineet, että koronapandemian viivästyttämään kokoukseen latautuu paljon odotuksia.

YK:n luontokokous eli YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous alkoi Kanadan Montrealissa keskiviikkona.

Asiantuntijat ovat etukäteen arvioineet, että koronapandemian viivästyttämään kokoukseen latautuu paljon odotuksia. Kokouksessa sopimuksen osapuolet neuvottelevat siitä, miten luonnon köyhtyminen saadaan pysäytettyä.

Kokouksen tavoitteena on, että vuonna 2030 luontokato on pysäytetty ja luonnon tila paranee, Suomen ympäristöministeriö kertoo tiedotteessa. Neuvotteluissa on tarkoitus hyväksyä neljä pitkän aikavälin päämäärää vuodelle 2050.

Päämäärän saavuttamista tukee 22 toiminnallista tavoitetta, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä.

Suomi neuvottelee Montrealissa osana Euroopan unionia.

Kokous jatkuu joulukuun 19. päivään saakka.