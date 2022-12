Sergei Lavrov järkyttyi asioidessaan vessassa Ruotsissa

Ulkoministeri Sergei Lavrov järkyttyi, kun ulkoministeri ei päässyt asioimaan vain miehille tarkoitetussa vessassa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on arvostelee ruotsalaisia sukupuolineutraaleja vessoja, kertoo valkovenäläinen oppositiomielinen media Nexta. Media jakoi Twitter-tilillään videon, jossa Lavrov kertoo omakohtaisesta kokemuksestaan.

Nextan mukaan Lavrov kertoi osallistuneensa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön kokoukseen viime vuonna Ruotsissa.

– Kysyin kesken kokoustauon, missä vessat ovat. Minulle näytettiin ovea, jossa oli WC:n merkki. Kysyin, onko tämä naisille vai miehille?

Järjestäjien vastaus sai videon perusteella Lavrovin häkellyksiin.

– He kertoivat minulle, että kaikki tilat ovat yhteisiä. En uskonut sitä, mutta näin oikeasti tapahtui. Te ette käsitä, kuinka epäinhimillistä se on, Lavrov selitti Nextan mukaan.

Saman haastattelun aikana Lavrov väitti Nextan mukaan myös, että ”eri sukupuolia on nykyään yli 80 Euroopassa ja Britanniassa”.

Lavrov on tunnettu lausunnoistaan, joissa hän arvostelee länsimaalaista arvomaailmaa. Hän on nimittänyt eurooppalaisia arvoja muun muassa ”jälkikristillisiksi”. Lavrov on syyttänyt länsimaita toistuvasti myös "arvoviennistä", jota länsimaat Lavrovin mukaan hyökkäävästi harjoittavat.